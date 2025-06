L'oroscopo del weekend del 7 e 8 giugno 2025 porta con sé una combinazione di energia solare e sensibilità lunare.

La Luna in Scorpione porterà empatia per il segno d'acqua. I nativi Leone faticheranno a sentirsi a proprio agio in questa fase della loro vita, soprattutto in amore. Mercurio aiuterà il Cancro a comunicare in modo più chiaro al lavoro, mentre il Capricorno sarà reattivo in campo professionale e romantico in amore.

Previsioni oroscopo weekend 7-8 giugno 2025 segno per segno

Ariete: questo weekend di giugno vi vedrà abbastanza tranquilli in amore.

Dimostrerete serenità e ottimismo nei confronti del partner, soprattutto se di recente siete riusciti a costruire un rapporto solido. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in Cancro vi rallenterà un po’, ma non vi arrendere nel raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna contro di voi secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma a volte potreste affrontare delle situazioni che possono mettervi in crisi. In quanto al lavoro mettete in pratica le vostre idee, cercando di non fare confusione tra le vostre mansioni, o caricarvi troppo d'impegni. Voto - 7️⃣

Gemelli: le stelle di questo fine settimana non saranno particolarmente influenti per voi nativi del segno.

Di contro, avrete buone capacità per stare bene insieme alla persona che amate, e godere di una relazione stabile. In quanto al lavoro avrete cura delle vostre mansioni, ma attenzione a non essere precipitosi in quel che fate. Voto - 8️⃣

Cancro: la fortuna sarà dalla vostra parte in questo weekend secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi sorrideranno, e il rapporto con la vostra anima gemella assumerà un significato più profondo per voi. Nel lavoro Mercurio favorirà la comunicazione, mettendovi a vostro agio per gestire bene anche progetti più gravosi di risorse. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un fine settimana poco stimolante per la vostra vita amorosa. Il rapporto con il partner sarà messo in discussione dalla Luna e Venere in cattivo aspetto, che potrebbero complicare le cose con la vostra anima gemella.

Sul posto di lavoro potreste affrontare alcune situazioni che richiederanno una certa diplomazia. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo brillante in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Vivrete un weekend emozionante in compagnia della persona che amate, mentre i single avranno molte opportunità di fare nuove conoscenze. Nel lavoro potrebbero arrivare delle opportunità per mettervi in mostra, ma dovrete avere pazienza e riflettere bene sulle vostre decisioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale caratterizzata da armonia e comprensione in questo periodo per voi nativi del segno. Le relazioni stabili godranno di serenità e romanticismo quanto basta. Se siete single potreste fare nuove conoscenze attraverso la rete di amici comuni.

In ambito lavorativo dimostrerete precisione in quel che fate grazie a Mercurio. Non dovrà però essere un caso unico: cercate di essere più costanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di provare empatia nei confronti della persona che amate, in contrasto alla posizione sfavorevole di Venere. Bene il settore professionale, anche se ancora dovrete fare molta strada prima di potervi paragonare con colleghi più esperti di voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo stabile dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. I sentimenti condivisi traineranno il vostro rapporto verso momenti di piacevole intesa, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento, e aspettare l'occasione giusta per mettervi in mostra. Voto - 7️⃣

Capricorno: gli incontri travolgenti e le storie sdolcinate torneranno all'ordine del giorno per voi nativi del segno. In questo weekend, dimostrerete maggiore interesse nei confronti della persona che amate, cercando di curare al meglio il vostro rapporto. Sul posto di lavoro sarete abbastanza lucidi da prendere le decisioni più adeguate per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna e Venere in cattivo aspetto potreste sentirvi più vulnerabili in amore secondo l'oroscopo. Le stelle non vi daranno molte occasioni romantiche: per questo motivo, dovrete fare ciò che potete per ripotare un po’ di stabilità nel vostro rapporto.

Nel lavoro sarete abbastanza concentrati grazie a Mercurio, ma con Marte contro di voi, le energie non saranno molte. Voto - 6️⃣

Pesci: piccoli segnali favorevoli in amore alimenteranno il vostro rapporto in questo fine settimana. Venere stimolerà il vostro romanticismo, mentre la Luna porterà quella maturità che serve per conquistare la persona che amate. Sul posto di lavoro per il momento non ci saranno grandi occasioni, ma nuove brillanti idee saranno in arrivo, e potrebbero cambiare le carte in tavola. Voto - 8️⃣