L'oroscopo della giornata di domenica 29 giugno si apre con energie intense e contrasti astrali che potrebbero influenzare emozioni e decisioni.

La Luna si sposterà nel segno della Vergine, regalando tranquillità e buone emozioni da vivere, mentre per i Pesci potrebbero esserci incomprensioni da gestire. Il segno del Toro ritroverà intesa e complicità, mentre il Sagittario dimostrerà lucidità e abilità sul lavoro. L’Ariete vivrà una giornata promettente, mentre l’Acquario sarà particolarmente aperto e disponibile nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo domenica 29 giugno 2025 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana promettente per voi nativi del segno. Incontri piacevoli e le giuste compagnie caratterizzeranno la vostra giornata. Cogliere le occasioni romantiche che arriveranno. Sul posto di lavoro l'impegno verrà sempre ripagato, ma per il momento, dovrete avere pazienza.

Voto - 7️⃣

Toro: la Luna tornerà ad agire a vostro favore nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Le coppie ritroveranno complicità, mentre per i single la vita sociale assumerà una certa priorità. In ambito lavorativo potreste avere intuizioni utili per i prossimi progetti professionali. Il sostegno di Giove e Marte si rivelerà davvero prezioso per voi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il rapporto con il partner potrebbe non essere così appagante nel prossimo periodo a causa della Luna in quadratura. In questa domenica di giugno avrete alcune questioni da risolvere con la vostra anima gemella. Nel lavoro l'effetto di Mercurio in sestile potrebbe portare qualche soddisfazione in più nel vostro impiego. Attenzione però a Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Cancro: questo periodo si rivelerà equilibrato e stimolante per voi nativi del segno. In amore qualcuno vorrebbe entrare nella vostra vita, anche se in punta di piedi. Potrebbe essere una buona idea dare l'occasione di approfondire questo nuovo legame. Nel lavoro cercherete di ambire più in alto, ma dovrete avere le risorse necessarie per poter trovare di meglio.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale positiva in questo periodo secondo l'oroscopo. Se siete single nuove conoscenze potrebbero piombare di prepotenza nella vostra vita, e non usciranno dalla vostra mente. In quanto al lavoro sarà importante avere una direzione chiara per le vostre mansioni. Con il sostegno di Mercurio in congiunzione, riuscirete a prendere le decisioni giuste. Voto - 8️⃣

Vergine: quest'ultima domenica di giugno vedrà l'arrivo della Luna nel vostro segno zodiacale. Insieme a Venere in trigono, le emozioni non mancheranno, accentuando il romanticismo, anche per voi cuori solitari. In quanto al lavoro Marte e Giove saranno vostri alleati, portando buone energie e le giuste risorse per mettere insieme progetti di qualità.

Voto - 9️⃣

Bilancia: l'intesa con il partner potrebbe accendersi a partire da questa domenica di giugno. Saprete scegliere il momento adatto per regalare anche solo un momento di felicità alla persona che amate, fortificando il vostro legame. In quanto al lavoro l'energia sarà alta, ma non disperdetela in troppe direzioni, lavorando a progetti che potrebbero non portarvi da nessuna parte. Voto - 7️⃣

Scorpione: sentirete il desiderio di stabilità con il partner, ma con Venere in opposizione non sarà così semplice. Evitate di essere troppo critici con chi sta accanto a voi. Sul fronte professionale dovrete pianificare bene le prossime mansioni da gestire, ed essere pronti per eventuali imprevisti da parte di Mercurio in quadratura.

Voto - 6️⃣

Sagittario: la Luna in questa domenica di giugno si troverà in posizione dissonante e non vi aiuterà a rimanere sereni come vorreste, in famiglia o con la persona che amate. Riguardo al lavoro il giusto spirito di collaborazione potrebbe aiutarvi a raggiungere più in fretta obiettivi più ambiziosi. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali eccellenti in quanto ai sentimenti per voi nativi del segno. Le emozioni saranno in primo piano grazie alla Luna e Venere in trigono. Single oppure no, potreste scoprire sentimenti che avete sottovalutato. Sul fronte lavorativo ci saranno momenti di grande produttività, alimentati da un forte Marte in trigono. Con le giuste idee, potreste mettere insieme ottimi progetti.

Voto - 9️⃣

Acquario: se volete qualcosa dal partner, dovrete dichiararlo apertamente, ma con Venere in cattivo aspetto potrebbe non essere così semplice. Il partner potrebbe richiedere più attenzioni. Trovate il tempo per ascoltare davvero. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi, considerato Mercurio in opposizione. Voto - 6️⃣

Pesci: tra voi e il partner potrebbe esserci qualche incomprensione da gestire in questa domenica di giugno. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, a volte potreste non essere così romantici. Sul posto di lavoro prendete nota delle vostre idee migliori, e aspettate il momento giusto per poterle realizzar. Voto - 7️⃣