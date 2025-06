Nell'oroscopo del giorno lunedì 23 giugno i nativi Cancro potrebbero ricevere sorprese da far battere il cuore, mentre il Leone farà di tutto per rendere felice la persona che ama. Mercurio favorirà la comunicazione dei nati Scorpione, invece il segno del Capricorno dovrà valutare attentamente la propria situazione professionale, e prendere le giuste decisioni.

Previsioni oroscopo lunedì 23 giugno 2025 segno per segno

Ariete: inizierà una nuova settimana con un discreto ottimismo in campo amoroso. Una bella Luna in sestile aumenterà la complicità con il partner, e avrete modo di apprezzare la sua compagnia.

In quanto al lavoro avrete bisogno di una profonda riorganizzazione. Avrete bisogno di ripartire da basi solide per i vostri progetti, nel tentativo di recuperare terreno e ottenere di più. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che annuncia incontri stimolanti per voi nati del segno. Secondo l'oroscopo, sarà un buon momento per fare nuove conoscenze, o per approfondire il legame con la persona che amate.

Molto bene anche il lavoro. Con il sostegno di Mercurio e Giove le buone idee non mancheranno, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 9️⃣

Gemelli: la Luna passerà dal vostro segno zodiacale nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. La complicità con il partner tenderà a salire, regalandovi momenti di piacevole intimità e maturità. Sul fronte professionale prendete certe iniziative con la dovuta calma, ragionando al meglio su come poter massimizzare il risultato.

Voto - 8️⃣

Cancro: piccole ma importanti sorprese potrebbero caratterizzare questa giornata speciale in amore per voi nati del segno, da far battere il cuore. Soprattutto voi single, aprite il vostro cuore a chi sta cercando di conquistarvi. In ambito lavorativo alcuni progetti avranno una certa priorità, non solo per i risultati che potreste raggiungere, ma anche per le possibili conseguenze. Voto - 8️⃣

Leone: per voi cuori solitari questa giornata potrebbe rivelarsi appagante in amore grazie alla Luna in sestile. Avrete a cuore il benessere della persona che amate, dimostrando con i fatti il vostro amore. In quanto al lavoro, investire delle risorse in più nei vostri progetti potrebbe aiutarvi a ottenere guadagni maggiori.

Di contro, dovrete pensare bene a come effettuare tali investimenti. Voto - 7️⃣

Vergine: questa giornata di lunedì potrebbe rivelarsi meno romantica del solito secondo l'oroscopo. La Luna passerà dal segno dei Gemelli, che potrebbe causare piccole incomprensioni tra voi e il partner. Bene invece il fronte professionale. Mercurio e Giove suggeriranno intuizioni vincenti, che potrebbero portarvi lontano. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un lunedì migliore per la vostra vita sentimentale grazie alla Luna in trigono. Godrete di momenti di leggerezza e complicità con il partner. Per i single il fascino non mancherà, ma dovranno sfruttarlo al meglio. In quanto al lavoro non ci saranno grandi occasioni in questo periodo.

Non sempre le nuove iniziative potrebbero portare ai risultati sperati. Voto - 7️⃣

Scorpione: il pianeta Mercurio in trigono dal segno amico del Cancro favorirà la comunicazione al lavoro, ma non solo, in questa giornata di lunedì. Giove e Marte inoltre porteranno buone energie e un pizzico di fortuna. In amore sarà importante comprendere cosa non va tra voi e il partner, e ammettere le vostre colpe dove necessario. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'arrivo della Luna nel segno dei Gemelli potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra relazione sentimentale. La pazienza sarà la chiave di tutto per poter stare bene insieme alla vostra anima gemella. Nel lavoro le energie non saranno molte, ma con le giuste idee, riuscirete a essere efficienti e abili in quel che fate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà importante valutare attentamente la vostra situazione professionale. Secondo l'oroscopo, con Mercurio e Giove in cattivo aspetto, i vostri progetti potrebbero prendere una direzione indesiderata, che potrebbe soltanto rallentarvi. In amore momenti di condivisione e crescita caratterizzeranno il vostro rapporto, merito della posizione favorevole di Marte e Venere. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali positive in questa giornata di lunedì. Con la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli, sarete più aperti e disponibili nei confronti del partner, cercando di superare eventuali incomprensioni avute in precedenza. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti con i loro tempi.

Sarà necessario non forzare la cosa per non alterare il risultato finale. Voto - 7️⃣

Pesci: la comunicazione con il partner potrebbe farsi meno armoniosa durante questo lunedì di giugno. La Luna assumerà una posizione scomoda per voi, causando piccole incomprensioni da risolvere. In quanto al lavoro farete progressi con le vostre mansioni, ottenendo spesso i risultati previsti. Voto - 8️⃣