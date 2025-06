Benvenuti nell'oroscopo del giorno per martedì 1° luglio 2025. Le configurazioni astrali di portano con sé energia rinnovata, intuizioni profonde e alcune svolte inaspettate.

Marte renderà impetuosi i nativi Ariete, che dovranno fare attenzione al proprio atteggiamento in amore, mentre il segno del Leone mostrerà coraggio nelle proprie azioni. Il segno del Sagittario non avrà paura di dire la verità in ogni contesto, invece per i nativi Pesci è arrivato il momento di farsi valere.

Previsioni oroscopo martedì 1° luglio 2025 segno per segno

Ariete: il pianeta Marte potrebbe rendervi impetuosi in questo periodo, soprattutto in campo amoroso.

Attenzione alle parole: una semplice discussione potrebbe diventare qualcosa di complesso da risolvere. Nel lavoro piccole coincidenze e il supporto di Mercurio vi metteranno nelle giuste condizioni per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni favorevoli in campo amoroso. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio, concedendovi importanti opportunità romantiche da cogliere al volo, in particolare per voi nati nella terza decade.

In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento. Pianificate bene ogni dettaglio prima di agire con le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita sentimentale in fase di stallo in questa prima giornata di luglio. La Luna rallenterà il vostro fascino, e con l'atteggiamento sbagliato potreste solo complicare le cose con il partner. Nel lavoro dovrete essere pronti a cambiare rotta se uno dei vostri progetti dovesse arenarsi.

Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna e Venere saranno ben allineati per voi in questo periodo. Il rapporto con il partner sarà carico di emozioni, alla quale non saprete rinunciare. Se siete single imparate a conoscere meglio la vostra nuova fiamma. In quanto al lavoro potrebbe non essere un periodo così stimolante, ciò nonostante arriveranno comunque discreti risultati. Voto - 8️⃣

Leone: avrete il coraggio di assumervi le responsabilità delle vostre azioni, e questo vi farà davvero onore. In amore riuscirete a ottenere il consenso del partner o della vostra fiamma, portando il vostro rapporto a un passo avanti. In quanto al lavoro una proposta interessante potrebbe aiutarvi a raggiungere obiettivi più ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una giornata piena di soddisfazioni in campo amoroso per voi. Con la Luna nel segno non mancheranno emozioni profonde, dialoghi sinceri per chi è in coppia, oltre che possibili ritorni dal passato per i cuori solitari. Sul fronte professionale organizzazione e la giusta sensibilità con i colleghi potrebbero darvi il giusto riscontro nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: la prima giornata del mese potrebbe darvi buone soddisfazioni in ambito professionale. Potrebbero arrivare nuove responsabilità nel vostro settore, che dovrete affrontare con determinazione. Non preoccupatevi: con il sostegno di Mercurio, avrete buone basi su cui cominciare. In amore la giornata favorirà la comprensione reciproca, ma attenzione a non esagerare con le parole.

Voto - 8️⃣

Scorpione: il cuore chiederà attenzioni in questo periodo. Attenzione a non dare per scontato chi vi sta accanto. Se siete single nuove conoscenze potrebbero rivelarsi stimolanti, ma attenzione a non bruciare le tappe. Nel lavoro alcuni compromessi potrebbero rivelarsi necessari. Non rinunciate alle vostre idee, ma non lasciatevi bruciare dalle vostre stesse ambizioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive in campo professionale. Vi dimostrerete capaci e sicuri di voi stessi, mettendo insieme progetti di primo livello. In amore non avrete paura di dire quello che pensate in ogni contesto, ma dovrete anche assumervi le responsabilità delle vostre azioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale piena di complicità in questo periodo per voi nativi del segno.

La Luna e Venere vi permetteranno di dimostrare tutto il vostro affetto nei confronti del partner. I cuori solitari troveranno conforto nei rapporti più intimi. Per quanto riguarda il lavoro, Marte porterà buone energie, e con le giuste idee, potreste andare lontano. Voto - 8️⃣

Acquario: l'influenza negativa di Venere continuerà a farsi sentire in questo periodo. Anche se i vostri sentimenti saranno chiari, faticherete non poco a esprimerli, causando spesso incomprensioni di cui potrete fare a meno. In quanto al lavoro, dovrete valutare attentamente le conseguenze delle vostre scelte per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: è arrivato il momento di farsi valere in ambito professionale. Con il mese di luglio ormai in vigore, cercherete di iniziare al meglio questo periodo, dimostrando di avere le abilità necessarie per raggiungere il successo. In amore la Luna sarà contro di voi, ma con Venere in sestile, sarete ancora in tempo per dimostrare buone emozioni verso il partner. Voto - 7️⃣