L'oroscopo di mercoledì 4 giugno 2025 si apre con una forte carica astrale: Venere infuocata in Ariete porta passione e slanci impulsivi, mentre Giove in Gemelli favorisce comunicazione e nuove opportunità.

Per il segno della Bilancia ci sarà una migliore intesa grazie alla Luna in congiunzione, mentre Mercurio stimola la creatività dei nativi Acquario.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 giugno 2025 con classifica

Ariete: questo mercoledì di giugno potrebbe rivelarsi meno romantico del previsto per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione.

Non sempre i vostri metodi romantici potrebbero funzionare. In quanto al lavoro saprete prendere bene le vostre decisioni, sfruttando il buon senso di Mercurio e l'energia di Marte in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile durante questa giornata di mercoledì. Gli astri vi consiglieranno bene su come vivere il vostro rapporto, ma non aspettatevi momenti particolarmente intensi di emozioni. In quanto al lavoro esprimere bene le vostre idee, facendo buoni passi avanti nelle vostre mansioni professionali. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in Bilancia vi aiuterà a sgonfiare la tensione tra voi e la persona che amate secondo l'oroscopo. Con Venere in sestile aspettatevi un clima più sereno con il partner.

In ambito professionale Giove porterà interessanti opportunità, che con Mercurio in buon aspetto saprete trasformare in successi non da poco. Voto - 8️⃣

Cancro: da un po’ di tempo non vi sentite il protagonista della vostra storia d'amore, ma non sarà solamente colpa delle stelle. Ultimamente ci sono atteggiamenti che non riuscite a tollerare, e che potrebbero soltanto costringervi a prendere le distanze dal partner. Bene il lavoro, anche se portare a termine alcune mansioni potrebbe rivelarsi particolarmente faticoso. Voto - 6️⃣

Leone: una splendida Venere in trigono dal segno dell'Ariete infuocherà la passione tra voi e la persona che amate secondo l'oroscopo. La Luna in sestile dal segno della Bilancia invece vi favorirà l'intimità e la maturità con la persona che amate.

Bene anche il lavoro, che vi sta dando buone occasioni di guadagno da investire al meglio. Voto - 9️⃣

Vergine: giornata di mercoledì discreta in amore per voi nativi del segno. Il clima della giornata sarà teso ma piacevole, ma ci sarà una linea sottile tra romanticismo e tensione. Se siete single cercate di rendere il legame con la vostra fiamma più stimolante attraverso il dialogo, ma non solo. In ambito professionale ci saranno degli ostacoli da superare, e con Mercurio e Giove contro di voi non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi aiuterà a godere di un rapporto più tranquillo secondo l'oroscopo, nonostante Venere in opposizione. Non aspettatevi momenti di romanticismo, ma cercate il dialogo.

In quanto al lavoro ci saranno interessanti sfide professionali da superare, e con Mercurio e Giove favorevoli ce la metterete tutta. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali stabili in ambito amoroso per voi nativi del segno. Riuscirete a essere seducenti nei confronti del partner, ma non sempre il vostro fascino sarà sufficiente per godere di un bel rapporto. Se siete single prendete le nuove conoscenze un passo alla volta. In quanto al lavoro avrete i mezzi per fare bene, ma dovrete saper mettere in pratica le vostre potenzialità. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo in rialzo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, permettendovi di ritrovare serenità all'interno della vostra relazione di coppia.

In quanto al lavoro sarete sempre disponibili e pieni di energie, ma se non le gestirete nel modo giusto, difficilmente riuscirete a concretizzare buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì difficile in campo amoroso per voi nativi del segno. Dimostrare gelosia nei confronti del partner, anche nelle piccole cose, non vi metterà di certo in una posizione favorevole. In quanto al lavoro aspettatevi qualche ostacolo nei vostri progetti, magari proprio da parte di chi dovrebbe essere dalla vostra parte. Voto - 6️⃣

Acquario: questo mercoledì di giugno si rivelerà entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere vi spingeranno a provare emozioni sincere con il partner, ma anche voi single troverete maggiore interesse nel migliorare la vostra vita sociale.

Sul posto di lavoro tutto attorno a voi girerà perfettamente, permettendovi di raggiungere sempre gli obiettivi prefissati. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo migliore in amore, anche se il fascino non sarà così elevato. Avrete bisogno di sicurezze all'interno del vostro rapporto, ma quelle potrete costruirle un passo alla volta. Sul fronte professionale rallentate un momento, e riflettete su quale possa essere la direzione più giusta per i vostri progetti. Voto - 7️⃣