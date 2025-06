L'oroscopo di sabato 28 giugno 2025 si presenta come una giornata ricca di contrasti astrali e opportunità da cogliere al volo. I movimenti di Luna e Mercurio influenzeranno in modo diverso ogni segno, creando un mix di emozioni, intuizioni e possibilità, soprattutto in amore e sul piano professionale.

Gli astri propizi spingeranno il segno del Leone a dare il meglio in amore, invece i nati sotto il segno dell'Acquario potrebbero sentirsi un po’ disorientati. Le aspirazioni del Sagittario saranno in aumento, mentre i Pesci potranno contare su una vita equilibrata.

Previsioni oroscopo sabato 28 giugno 2025 segno per segno

Ariete: questa giornata porterà la passione alle stelle tra voi e la persona che amate grazie alla Luna in trigono, ma evitate reazioni impulsive: non sempre il partner potrebbe starvi dietro. Molto bene il lavoro grazie a Mercurio e Marte. Sarà una giornata utile per fare chiarezza su alcuni progetti in sospeso, grazie alla vostra ottima lucidità mentale.

Voto - 8️⃣

Toro: sarà un sabato dalle mille sfaccettature in campo amoroso. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e non sempre potreste essere dell'umore adatto per vivere al meglio il vostro rapporto. Qualche instabilità anche nel settore professionale a causa di Mercurio. La forza di Marte e la fortuna di Giove vi daranno una mano, ciò nonostante meglio non essere precipitosi in quel che fate.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. Il vostro spirito giocoso e maturo, dettato dalla Luna in sestile, vi permetterà di conquistare la persona che amate, ma tenete a mente che non tutti possono apprezzare la vostra ironia pungente. Nel lavoro la creatività sarà in aumento, ma attenzione a Marte in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Cancro: il Sole in congiunzione vi renderà più sensibili in amore, ma a volte l'atteggiamento del partner o di un familiare nei vostri confronti non vi andrà proprio giù. Se siete single imparate a conoscere un po’ alla volta la persona che vi piace. In quanto al lavoro non fatevi carico di troppi compiti. Anche se avrete buone capacità, potreste non avere tempo a sufficienza.

Voto - 7️⃣

Leone: gli astri saranno dalla vostra parte in questa giornata di sabato. Single oppure no, sarete seduttivi e solari, dimostrandovi spesso romantici e premurosi. Sul posto di lavoro Mercurio porterà buone idee e possibilità di guadagno, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Vergine: energie in rialzo in questo sabato di giugno secondo l'oroscopo. Marte in congiunzione vi spingerà a mostrare maggior impegno nelle vostre mansioni. Con il tempo, arriveranno buoni risultati. In amore anche un piccolo gesto sarà sufficiente per vivere un legame forte con la persona che amate, grazie anche a Venere in trigono. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà una giornata coinvolgente in ambito sentimentale.

In questo sabato di giugno, godrete del sostegno della Luna in sestile, che alimenterà il vostro buon senso e maturità nei confronti del partner. In quanto al lavoro saprete svolgere bene le vostre mansioni, sfruttando la creatività di Mercurio in sestile. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che vedrà diverse crepe all'interno del vostro rapporto secondo l'oroscopo. Il bisogno di controllo potrebbe generare malintesi. Cercate di essere più flessibili. In ambito lavorativo servirà la giusta prassi per portare a termine alcune determinate mansioni. Evitate dunque di fare a modo vostro. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata armoniosa per il vostro rapporto secondo l'oroscopo. Il sostegno della Luna in trigono sarà molto utile per rafforzare il vostro legame e superare eventuali ostacoli.

Nel lavoro i vostri progetti procederanno lungo la giusta direzione, grazie a Mercurio in trigono. Attenzione però a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'intesa con il partner sarà in aumento nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. L'influenza di Venere in trigono si farà sentire, e non mancheranno momenti romantici con la persona che amate. In quanto al lavoro un colpo di fortuna potrebbe aiutarvi a bloccare una situazione complicata. Voto - 8️⃣

Acquario: il vostro desiderio di libertà potrebbe scontarsi con i sentimenti della persona che amate. La posizione della Luna e di Venere potrebbe mettervi in difficoltà, e cacciarvi in situazioni complicate.

In ambito lavorativo dovrete avere le idee chiare e non lasciarvi distrarre dalle inezie. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un sabato equilibrato per voi secondo l'oroscopo. Venere vi terrà compagnia all'inizio di questo weekend, regalandovi dolci emozioni da condividere con la persona che amate. Sul fronte professionale le energie non saranno molte, ma con la giusta creatività potreste riuscire comunque a proporre progetti di qualità. Voto - 8️⃣