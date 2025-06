Le previsioni oroscopo della giornata di venerdì 13 giugno vedranno stelle favorevoli per il segno dei Pesci, perspicaci al lavoro e affiatati con il partner, invece i nativi Capricorno non dovranno tralasciare importanti dettagli al lavoro. Il Leone potrebbe essere protettivo o geloso nelle proprie relazioni, mentre il segno dello Scorpione dovrà essere ben organizzato al lavoro per centrare buoni successi.

Previsioni oroscopo venerdì 13 giugno 2025 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana non molto brillante in amore. Con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno, non sempre il vostro modo di amare sarà particolarmente apprezzato.

Per quanto riguarda il lavoro state sicuramente dimostrando tutto il vostro impegno, grazie anche alla forza di Marte, ma i vostri obiettivi saranno ancora lontani. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale coinvolgente e dinamica in questo venerdì di giugno. Ad accogliervi ci saranno stelle come la Luna e Venere, pronti a dare sostegno e buone emozioni al vostro rapporto.

Sul fronte professionale il confronto con i colleghi sarà molto utile per costruire progetti di successo, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata di venerdì nel complesso stabile per quanto riguarda i sentimenti. Tra voi e il partner scorrerà una buona intesa, ma non aspettatevi sempre momenti da favola. Bene il lavoro, grazie soprattutto a Marte che porterà buone energie, utili nella realizzazione delle vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in opposizione dal segno del Capricorno potrebbe spegnere un po’ quell'entusiasmo tanto piacevole all'interno del vostro rapporto. Venere continua a sostenervi, ciò nonostante dovrete pensare anche a quelle cose che contano davvero nella vostra storia d'amore. Molto bene il lavoro, dove finalmente riuscirete a raccogliere i frutti del vostro successo. Voto - 7️⃣

Leone: vita amorosa che continua a non essere particolarmente brillante. Luci e ombre si abbatteranno nei rapporti personali, metteranno a dura prova le vostre forze e la vostra vita sociale. Nel lavoro abbiate l'accortezza di non caricarvi d'impegni, in modo da ritagliarvi qualche ora per voi stessi. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale ottima in questa giornata di venerdì.

Le stelle vi premieranno in campo amoroso, soprattutto la Luna e Venere. Non nascondete le vostre emozioni verso la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro i vostri sogni e le vostre idee si vestiranno di una rinnovata bellezza. Con Mercurio e Giove a favore, sarete carichi ed entusiasti del percorso che state facendo. Voto - 9️⃣

Bilancia: Marte sarà favorevole in questa giornata di venerdì, ma con Mercurio e Giove contro, il lavoro faticherà un po’ a prendere il volo. Potrebbe esserci qualche ripensamento di troppo, che potrebbe rallentare lo sviluppo delle vostre mansioni. In quanto ai sentimenti, attenzione alla Luna in quadratura dal segno del Capricorno, sintomo di possibili incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale meno amara in questa giornata di venerdì. Tra voi e il partner ci sarà la Luna da intermediario, che vi aiuterà a comprendere meglio cosa non funziona nel vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro sarete un punto di riferimento nel vostro settore, con idee, progetti e guadagni da non sottovalutare, merito della vostra meticolosa organizzazione. Voto - 8️⃣

Sagittario: Marte sarà favorevole e appoggerà ogni vostra iniziativa. D’ottimo umore, saprete sorridere a tutto e a tutti e offrirete il vostro contributo nelle vostre mansioni professionali. In quanto ai sentimenti, il benessere della vostra relazione di coppia vi starà a cuore, ma non potrete pretendere di volere tutto dalla vostra vita amorosa.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà importante non tralasciare dettagli importanti nel vostro lavoro. Dai vostri progetti potrete ricavare tanto, ciò nonostante dovrete dimostrare di essere sempre all'altezza della situazione. In amore la Luna e Venere vi guideranno verso una relazione di coppia dolcissima. Se siete single date maggiore spazio alla vostra vita sociale. Voto - 7️⃣

Acquario: queste stelle non saranno ben allineate nei vostri confronti in questa giornata di venerdì. Con Venere in quadratura dal segno del Toro, i vostri sentimenti non saranno ben chiari. Mostrare preoccupazione per il vostro rapporto sarà un buon segno, ma dovrete anche passare ai fatti per poter risalire la china. In quanto al lavoro dovrete essere più pratici in quel che fate, evitando di commettere errori banali.

Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale equilibrata e convincente per voi nativi del segno. Nel lavoro sarete perspicaci e sicuri delle vostre capacità, con le idee giuste per costruire il vostro successo. In quanto ai sentimenti, l'intesa con il partner sarà ottima, dimostrandovi affidabili e con una grande cura per il vostro rapporto. Voto - 9️⃣