Cosa riserva l'oroscopo del mese di luglio 2025? Le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali, annunciano una sosta lunga del pianeta Mercurio nel segno del Leone, che potrà contare su creatività e buona gestione delle proprie mansioni professionali, invece l'Acquario non dovrà essere affrettato nelle proprie mansioni.

Il segno del Toro avrà buoni sentimenti da condividere, mentre i nativi Pesci dovranno fare attenzione al modo in cui manifesteranno il loro amore.

Previsioni oroscopo luglio 2025 segno per segno

Ariete: questo settimo mese dell'anno vi vedrà attivi, creativi e caparbi in campo professionale.

Nonostante il caldo, saprete cogliere le occasioni che arriveranno, e saperle concretizzare con successo. Situazione piatta invece in ambito amoroso. Tra voi e il partner ci sarà una bella sintonia, ma non agli stessi livelli dei mesi precedenti. In ogni caso, avrete comunque modo di sentirvi bene insieme alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Toro: luglio potrebbe rappresentare una sfida per voi a livello professionale.

È il momento di concentrarvi sui vostri obiettivi, ma in queste condizioni potrebbe non essere così semplice. Bene invece la vita amorosa grazie a Venere, che soprattutto nella prima parte del mese, vi darà interessanti occasioni per conquistare il cuore della persona che amate e condividere belle emozioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: vi attende un mese abbastanza tranquillo per quanto riguarda i sentimenti.

Il rapporto con il partner sarà sereno, con tutti i pro e i contro del caso. Se siete single le stelle favoriranno gli incontri e potrebbero concedervi momenti da non dimenticare. In quanto al lavoro Marte potrebbe rallentarvi un po’, ma su alcuni investimenti ci punterete tanto, al punto da fare piccoli sacrifici se necessario. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un mese interessante in campo amoroso secondo l'oroscopo. Le relazioni sentimentali si rafforzeranno, soprattutto quelle consolidate già da un po’ di tempo. I single in cerca d'amore potrebbero dare inizio a nuovi rapporti. In quanto al lavoro, v'impegnerete tanto per poter ambire più in alto in futuro. Per il momento, sarà necessario fare qualche sacrificio.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che annuncia una lunga sosta del pianeta Mercurio nel vostro cielo, favorendo il settore professionale. Creatività e buona gestione delle vostre mansioni e risorse a disposizione saranno due pilastri fondamentali alla base del vostro successo. In quanto ai sentimenti il mese non inizierà benissimo a causa della posizione di Venere, che successivamente assumerà un aspetto decisamente più favorevole. Abbiate pazienza e cercate di capire e risolvere eventuali conflitti con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Vergine: sarete chiamati a portare stabilità e armonia nel vostro rapporto in questo mese di luglio. Il pianeta Venere si metterà in una posizione scomoda per voi, e potrebbe mettere in dubbio ciò che siete riusciti a costruire nel periodo precedente.

In quanto al lavoro Marte vi spingerà a puntare in alto: se avete le risorse necessarie, potrete davvero ottenere tanto. Non smettete di dimostrare il vostro valore. Voto - 6️⃣

Bilancia: riuscirete a godere di un rapporto migliore nel pieno di quest'estate. Single oppure no, potrebbero finalmente arrivare le occasioni romantiche che stavate aspettando. Di contro, avrete bisogno di costruire un legame veramente in grado di resistere alle intemperie di queste stelle. Nel lavoro approfittate della presenza di Mercurio per buttare giù progetti di più ampio respiro, che possano fare la differenza. Voto - 8️⃣

Scorpione: il mese di luglio potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno a causa di Venere in opposizione.

La situazione migliorerà velocemente, ciò nonostante non aspettatevi sempre una relazione affiatata. In ambito professionale sarà un periodo faticoso, considerato anche Mercurio contro di voi. In ogni caso non vi arrenderete, cercando di arrivare fino in fondo alle vostre questioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: le opportunità al lavoro non mancheranno grazie alla lunga sosta di Mercurio nel segno amico del Leone. La vostra creatività potrebbe portarvi lontano e avanzare nei vostri progetti. In amore avrete bisogno di fortificare il vostro legame fino a quando Venere non si sposterà in Gemelli. Se siete single, attenzione a non buttarvi a capofitto su nuove conoscenze, senza approfondirle adeguatamente.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un mese stabile per voi secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner vi darà ancora soddisfazioni, ma sarà necessario anche non nascondervi nulla a vicenda, che possa creare disagi in futuro. Nel lavoro prendete i vostri progetti con calma. Un passo alla volta, riuscirete a ottenere importanti risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: cercate di non essere affrettati nelle vostre mansioni professionali in questo mese di luglio. Con Mercurio in opposizione infatti, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare al meglio. In quanto ai sentimenti, la posizione di Venere in trigono accenderà la vostra estate con momenti topici da vivere con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Pesci: l'arrivo di Venere nel segno dei Gemelli potrebbe complicare il rapporto con la persona che amate.

Attenzione al vostro modo di manifestare amore, a volte troppo invasivo. Per quanto riguarda il lavoro alcuni obiettivi saranno a portata di mano, ma dovrete rimanere concentrati affinché possiate realizzarli. Voto - 6️⃣