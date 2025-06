Sarà un weekend fortunato per il Sagittario che secondo l'oroscopo del 21 e 22 giugno 2025 ottiene dalle stelle, il massimo del punteggio portafortuna. Anche per Capricorno, Toro e Acquario si prospettano 48 ore positivi, ma c'è ancora altro da approfondire attraverso le seguenti previsioni astrologiche.

Classifica trifogli e oroscopo del weekend 21 e 22 giugno: dai peggiori ai migliori

☘️☘️☘️ Scorpione – Siete stanchi, mentalmente e fisicamente. Vi siete spesi troppo, come spesso fate, mettendo tutto voi stessi in ogni progetto o relazione. In queste 48 ore il rischio è di perdere la pazienza facilmente, soprattutto con chi vi contraddice.

Le parole potrebbero diventare taglienti, quindi cercate di evitare conflitti inutili. Non tutto deve essere discusso, non ogni opinione va difesa a spada tratta. Concedetevi un momento per respirare, per pensare a ciò che vi rende davvero felici. State rimandando da tempo una decisione o un’iniziativa: il weekend potrebbe essere l’occasione per affrontarla, senza più scuse.

Basta aspettare. Mettete voi stessi al centro, non per egoismo, ma per rispetto.

☘️☘️☘️ Ariete – L’impulsività è il vostro tratto distintivo, ma in questo fine settimana potrebbe ritorcersi contro di voi. C’è il rischio di sollevare questioni delicate che non troveranno l’accoglienza sperata. Non tutti sono pronti a seguirvi nei vostri ragionamenti veloci, né ad assecondare la vostra voglia di verità.

Questo non significa che sbagliate, ma che dovete imparare a dosare tempi e parole. Le relazioni sociali potrebbero essere fonte di delusione, ma questo non è il momento di chiudersi. Cercate invece di rallentare, di non pretendere risposte immediate. In amore, non ostinatevi a cercare conferme forzate: lasciate che le cose accadano con naturalezza. Il vostro momento arriverà, ma non può essere preteso. Datevi tempo e spazio.

☘️☘️☘️ Vergine – Il weekend porta qualche momento di agitazione, specie in famiglia, dove il clima sarà più caotico del solito. Tensioni, disguidi, magari solo piccoli malintesi, ma abbastanza da farvi perdere la pazienza. Cercate di non irrigidirvi sulle vostre posizioni: a volte un sorriso o una battuta possono sgonfiare anche il litigio più teso.

In amore, il consiglio è quello di essere meno sospettosi e più presenti, senza troppe analisi. Il vostro bisogno di perfezione vi fa dimenticare quanto l’amore abbia bisogno anche di leggerezza. Attenzione all’alimentazione: potrebbero tornare piccoli fastidi di stomaco, quindi limitate gli eccessi, anche se la voglia di comfort food è forte. Un buon libro e una tisana potrebbero fare miracoli.

☘️☘️☘️ Bilancia – Nelle ultime settimane avete avvertito un senso di instabilità, soprattutto in amore. Ci sono state incomprensioni, parole che hanno lasciato il segno, ma finalmente il clima sta cambiando. In queste due giornate troverete la serenità per fare chiarezza, per riconciliarvi, per mettere da parte i musi lunghi.

Il vero equilibrio nasce quando si riesce ad ascoltare, non solo a parlare. Il vostro corpo, però, chiede movimento: siete stati troppo fermi, troppo chiusi in voi stessi. Un po’ di natura, una passeggiata, del tempo da soli per riflettere e rimettere in ordine le priorità, potrebbero aiutarvi a vedere le cose con occhi nuovi. L’amore tornerà a sorridervi se smettete di inseguire la perfezione.

☘️☘️☘️☘️ Pesci – Siete pieni di energia, ma non sempre sapete come incanalarla. In questo fine settimana, il rischio è quello di reagire in modo eccessivo, magari con una persona a voi cara. Il vostro romanticismo si scontra spesso con la realtà, e questo vi lascia insoddisfatti. Evitate di idealizzare troppo: non tutti riescono a tenere il vostro passo emotivo.

Sul piano personale c’è voglia di ripresa, di nuovi progetti, ma serve concretezza. Non continuate a rimandare scelte importanti: siete già in ritardo su qualcosa che richiede attenzione. Possibili incontri con persone del passato o situazioni che si ripresentano, chiedendovi di affrontarle con uno spirito più maturo. La salute tiene, ma ascoltate i segnali del corpo.

☘️☘️☘️☘️ Gemelli – La vostra curiosità è sempre attiva, ma questa volta vi aiuterà non solo a imparare qualcosa di nuovo, ma anche a ricucire rapporti e dinamiche familiari. Il weekend vi porterà armonia domestica, soprattutto se di recente c’è stato un periodo di tensioni o allontanamenti. Un messaggio o una chiamata potrebbero fare la differenza: non ignorate le persone che cercano di avvicinarsi.

Avete dentro un nodo irrisolto, un peso che non vi permette di essere leggeri come vorreste. È tempo di parlare, di confidarsi, di lasciar uscire ciò che da troppo tempo tenete nascosto. Solo così potrete ritrovare quella serenità che desiderate. Un momento di quiete può diventare l’occasione per una piccola rinascita.

☘️☘️☘️☘️ Cancro – Le prossime ore porteranno sviluppi positivi, ma solo se saprete mantenere la calma e l’equilibrio. Ci sono buone probabilità che un progetto o un desiderio si concretizzino, ma sarà fondamentale non farsi prendere dall’ansia o dalle troppe aspettative. In amore ci sarà sintonia, quella complicità che permette di superare qualsiasi ostacolo. C’è qualche pensiero legato alla casa o alla sfera economica, ma le cose stanno per migliorare.

Date fiducia al tempo e alla vostra capacità di adattamento. Il weekend potrà regalarvi belle emozioni, a patto che lasciate andare ciò che non serve più. Siate più teneri con voi stessi: vi siete chiesti cosa vi manca davvero?

☘️☘️☘️☘️ Leone – È il momento di riprendere in mano le redini della vostra vita quotidiana. Queste due giornate saranno perfette per fare ordine, non solo in casa ma anche nei pensieri. C’è bisogno di sistemare, di fare chiarezza, di lasciar andare ciò che è superfluo. Un cambiamento nell’aspetto o nell’ambiente domestico vi aiuterà a ritrovare energia. Qualcuno potrà approfittare del weekend per una gita, una nuotata o una spesa spensierata. In amore potrebbero esserci piccoli malintesi, ma niente che non si possa risolvere con una risata e un po’ di disponibilità.

Il segreto sarà non esagerare con i toni. Dedicate del tempo a voi stessi, senza sentirvi in colpa.

☘️☘️☘️☘️☘️ Acquario – Finalmente si apre uno spiraglio per recuperare energie e sensazioni che vi sono mancate. Dopo giornate pesanti, questo weekend sarà un’occasione per ritrovarvi, per ricaricarvi, per ascoltare di nuovo le vostre esigenze. L’amore porta emozioni intense, soprattutto per chi è in coppia: la passione si riaccenderà. I single potrebbero vivere un incontro piacevole, magari inaspettato. Qualcuno ha in programma un appuntamento: lasciate spazio alla leggerezza e al divertimento. Avete bisogno di leggerezza, ma anche di stabilità. Non fatevi prendere dalla fretta di avere tutto subito: la bellezza arriva, quando meno ve lo aspettate.

☘️☘️☘️☘️☘️ Toro – Il vostro fine settimana sarà attraversato da vibrazioni positive. Le relazioni sentimentali si colorano di dolcezza e desiderio: gli uomini cercheranno svago, ma le donne saranno più propense a vivere qualcosa di profondo. Chi è in coppia da tempo potrà progettare momenti speciali, forse una partenza o un piccolo sogno da realizzare insieme. Il calore degli affetti sarà il vero protagonista. Sarà un weekend che profuma di armonia, e questo vi aiuterà anche a superare le stanchezze accumulate. Ricongiungimenti familiari e viaggi sono favoriti. L’importante è lasciarvi andare, senza controllare ogni dettaglio.

☘️☘️☘️☘️☘️ Capricorno – Il vostro carattere deciso vi rende punti di riferimento per chi vi circonda.

In questo fine settimana una persona cara potrebbe confidarsi con voi, e saprete ascoltarla e darle il giusto consiglio. Siete nel mezzo di un confronto interiore, ma la vostra determinazione vi spingerà a non mollare. Avrete bisogno di emozionarvi, e sarà proprio da qui che ripartirà qualcosa di nuovo. Per i single, non si esclude una cotta o un’avventura interessante. Ricordate che non siete obbligati a fare tutto da soli: chiedere aiuto è un segno di forza, non di debolezza.

☘️☘️☘️☘️☘️ Sagittario – L’amore ferito che vi portate dentro da tempo comincia a pesare sempre meno. Questo weekend vi regalerà l’occasione per voltare pagina, per riconnettervi con ciò che vi fa sentire vivi. Tra famiglia, amici, cibo buono e musica, potrete rigenerarvi e ritrovare quella spensieratezza che vi mancava.

Se siete in coppia, approfittate del momento per organizzare qualcosa di romantico e coinvolgente. Avete un grande spirito libero, ma non dimenticate che la felicità autentica si costruisce anche imparando a condividere. Non chiudetevi, amate con più fiducia.