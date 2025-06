Secondo l'oroscopo della fortuna di mercoledì 18 giugno il primo posto in classifica va al Sagittario. I rischi si rivelano calcolati e vincenti, grazie a un’istintiva fiducia nelle proprie capacità. Sa lasciarsi andare agli eventi senza opporre resistenza e ciò gli consente di essere nel posto giusto al momento giusto. All’opposto si trova lo Scorpione, che tende a vedere complotti anche dove non ce ne sono e perde l’occasione di accogliere una proposta o un gesto benevolo. Il consiglio, per lui, è di lasciarsi aiutare e fidarsi di più dell’imprevisto.

La classifica completa in base alla fortuna di mercoledì 18 giugno: Acquario al terzo posto

1. Sagittario

Al centro di un momento davvero positivo: tutto sembra allinearsi in vostro favore, dalle circostanze più semplici ai colpi di scena inaspettati. Vi sentite leggeri, curiosi e pronti a cogliere qualunque stimolo con entusiasmo. Una vincita, una proposta interessante, o anche solo l’incontro con una persona influente potrebbe cambiare la prospettiva delle vostre giornate.

Fidatevi del vostro intuito: se qualcosa vi attira, non aspettate. Persino ciò che sembrava improbabile inizia a prendere forma. Il segreto è lasciarsi guidare dalla fiducia.

2. Leone

Attraversati da un’onda positiva che porta con sé energia, entusiasmo e una buona dose di fortuna. Avete il potere di attirare le persone e gli eventi giusti grazie alla vostra presenza carismatica.

Potreste ricevere un’offerta vantaggiosa o risolvere con successo una questione economica che vi preoccupava. I piccoli colpi di fortuna si susseguono uno dopo l’altro: un rimborso inatteso, un regalo, una risposta che aspettavate. Se desiderate mettervi in gioco in un nuovo progetto, questo è il momento perfetto per farlo.

3. Acquario

Brillanti e proiettati verso il futuro. La vostra visione innovativa vi aiuta ad anticipare le mosse giuste, e la fortuna sembra premiarvi proprio quando decidete di rischiare. Non tutto sarà facile, ma le difficoltà verranno aggirate con intelligenza e senso dell’ironia. Un’opportunità potrebbe arrivare sotto forma di idea, collaborazione o iniziativa sociale.

I vostri gesti altruisti vi tornano indietro sotto forma di gratitudine e aiuto concreto. Prestate attenzione a ciò che accade in viaggio o nei contatti con l’estero.

4. Gemelli

Pronti a raccogliere ciò che avete seminato con leggerezza e intelligenza. La fortuna vi accompagna nei rapporti interpersonali e nella comunicazione: ogni parola ha il potere di aprire porte, di allargare il vostro raggio d’azione, di creare legami solidi. Se dovete affrontare una trattativa, inviare una proposta o esporre una vostra idea, fatelo con sicurezza. Le circostanze giocano dalla vostra parte, e persino un errore potrebbe trasformarsi in un punto di forza. Un invito improvviso si rivelerà più utile del previsto.

5. Bilancia

Avvolti da una piacevole sensazione di equilibrio e bellezza che favorisce ogni tipo di scambio e di dialogo. La fortuna vi sorride in ambito sociale, artistico ed estetico: se lavorate nel mondo dell’immagine, del design o della moda, potreste ricevere una conferma inaspettata. I rapporti affettivi vi sostengono e diventano un catalizzatore di nuove occasioni. Anche un piccolo viaggio o una gita potrebbe regalarvi sorprese. Guardate con attenzione ciò che accade attorno a voi: tra le pieghe della quotidianità si nasconde qualcosa di prezioso.

6. Ariete

In una fase costruttiva e dinamica, con buone probabilità di ottenere piccoli successi. La fortuna vi favorisce se siete disposti ad agire con determinazione ma senza eccessiva impulsività.

Un’intuizione brillante può darvi la svolta, specialmente in ambito professionale. Se state aspettando una risposta, è probabile che arrivi in tempi brevi e con esiti positivi. I contatti con persone nuove sono stimolanti e potrebbero aprirvi orizzonti diversi. Anche il gioco, se praticato con moderazione, potrebbe regalarvi una soddisfazione.

7. Pesci

Avvolti da un’atmosfera onirica e profonda, che vi permette di cogliere segnali sottili che agli altri sfuggono. La fortuna non è clamorosa, ma si muove attraverso canali interiori: sogni rivelatori, incontri dal sapore karmico, intuizioni illuminanti. Anche le difficoltà si trasformano in spunti di crescita. Una situazione che sembrava ferma si sblocca senza preavviso.

Prestate attenzione ai segnali che arrivano dal cuore e dall’istinto. Un piccolo gesto fatto con amore potrebbe attirare grandi ricompense.

8. Cancro

Cauti ma ricettivi: il vostro atteggiamento attento vi permette di cogliere occasioni che ad altri sfuggono. Anche se la fortuna non si manifesta in modo eclatante, vi accompagna nei momenti più delicati, proteggendovi da scelte sbagliate o da rischi inutili. Un amico o un familiare potrebbe offrirvi un’opportunità inattesa. Non chiudetevi per timore di fallire: la protezione astrale c’è, e vi guida verso soluzioni più vantaggiose del previsto. Fidatevi di chi vi vuole bene.

9. Capricorno

Determinati ma un po’ chiusi all’imprevisto, e questo rischia di rendere meno efficaci i benefici che il cielo tenta di offrirvi.

Le opportunità ci sono, ma per coglierle dovete allentare la presa sul controllo e affidarvi un po’ di più al caso. Una persona con cui siete stati in disaccordo potrebbe rivelarsi una risorsa. La fortuna arriva da ciò che vi è meno familiare: un ambiente nuovo, un’attività insolita, un consiglio fuori dagli schemi. Più siete disposti a uscire dalla zona di comfort, maggiori saranno le sorprese.

10. Vergine

In una fase riflessiva, e questo vi rende meno ricettivi ai segnali positivi. La fortuna c’è, ma tende a passare inosservata se non abbassate la guardia del perfezionismo. Una notizia che sembrava negativa potrebbe contenere in realtà un’opportunità, ma solo se avrete la pazienza di guardare oltre l’apparenza.

I piccoli dettagli contano: controllate scadenze, numeri, documenti. Una dimenticanza potrebbe trasformarsi in una svolta inaspettata. Non lasciate che la razionalità oscuri l’intuito.

11. Toro

In un momento di scarsa fiducia verso il futuro e questo atteggiamento rischia di bloccare anche ciò che funziona. La fortuna non manca del tutto, ma è come se voi stessi la respingeste per paura di cambiare o per bisogno di certezze. Una somma che aspettavate potrebbe subire un ritardo, oppure un progetto potrebbe richiedere più tempo del previsto per decollare. Tuttavia, se vi sforzate di vedere il lato positivo delle situazioni e accettate l’idea di non avere tutto sotto controllo, le cose inizieranno a fluire.

12. Scorpione

In una fase di chiusura che vi rende poco propensi a cogliere i segnali del destino. Ogni evento vi appare come una sfida, ogni imprevisto come una minaccia. Questo atteggiamento difensivo ostacola le occasioni positive che il cielo sta cercando di offrirvi. Il rischio è quello di sabotare con il sospetto anche ciò che è sincero. Un aiuto potrebbe arrivarvi da una fonte inattesa, ma per riceverlo dovete prima lasciarvi andare. Provate a osservare con occhi nuovi una situazione che vi turba da tempo: potreste scoprire che la fortuna non vi ha abbandonato, ma attende solo di essere riconosciuta.