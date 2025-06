Secondo l'oroscopo della fortuna del mese di luglio 2025 al primo posto della classifica c'è il Cancro.

Tutto sembra accadere nel momento giusto: coincidenze favorevoli, notizie attese che si sbloccano, contatti utili che riemergono dal passato. L’universo sembra rispondere con prontezza e generosità.

La Bilancia, ultima, è invece alle prese con un senso diffuso di stanchezza, come se ogni passo richiedesse uno sforzo doppio e gli obiettivi fossero sempre più lontani del previsto. La fortuna sembra fare un giro più largo, e le occasioni passano senza lasciare traccia.

La classifica della fortuna del mese di luglio 2025: Leone al terzo posto

1. Cancro

Siete in cima alla classifica della fortuna e non è un caso. Luglio è il vostro mese, il periodo in cui tutto ciò che avete coltivato con cura sembra finalmente dare frutti. Le occasioni si presentano spontaneamente, quasi senza che dobbiate cercarle: un incontro fortunato, una risposta tanto attesa, un’opportunità di guadagno o di crescita personale che arriva proprio al momento giusto.

Anche la fortuna in senso più ampio – quella legata al tempismo, alle coincidenze, agli aiuti imprevisti – gioca a vostro favore. Ascoltate l’istinto, seguite il cuore e troverete molto più di quanto vi aspettavate.

2. Scorpione

La vostra determinazione incontra venti favorevoli e vi porta in alto. Luglio vi vede protagonisti di una crescita concreta: può trattarsi di un successo lavorativo, di un colpo di scena in campo finanziario o di un incontro capace di ribaltare in positivo una situazione ferma da tempo.

La fortuna arriva nei momenti più intensi, quando meno ve lo aspettate, ma dovete essere pronti a coglierla al volo. Non tentennate, non analizzate troppo: agite. Anche nei giochi della sorte, avete buone vibrazioni. Un piccolo investimento mirato, anche solo in termini di energia, può rendervi molto.

3. Leone

Siete carichi, ambiziosi e in espansione. Anche se la prima parte del mese vi vede ancora in attesa, da quando il Sole entrerà nel vostro segno – il 22 – tutto inizierà a scorrere con più naturalezza. La fortuna arriva con il vostro compleanno: un rinnovamento, un entusiasmo nuovo, una dose extra di autostima che vi apre porte inaspettate. Fatevi trovare pronti: luglio è il vostro trampolino.

Nella seconda metà del mese potreste ricevere una proposta sorprendente, oppure realizzare un desiderio che tenevate in sospeso da tempo. Non aspettate il momento perfetto: createvelo.

4. Pesci

Il cielo vi guarda con dolcezza e vi regala una fortuna che arriva nei modi più poetici. Non sempre si tratta di eventi eclatanti, ma di piccole benedizioni quotidiane: la chiamata giusta al momento giusto, un invito che si trasforma in opportunità, una situazione emotiva che si risolve in modo quasi magico. Luglio vi premia per la vostra sensibilità e per la vostra fiducia nel destino. È il momento perfetto per iniziare qualcosa di nuovo, anche se non sapete ancora dove vi porterà. Seguite le vostre intuizioni: saranno la vostra bussola.

5. Toro

Raccogliete i frutti di una semina paziente. Luglio vi regala una fortuna pratica, concreta, tangibile: può arrivare sotto forma di un affare ben riuscito, di un acquisto fortunato, o anche di un incontro che vi cambia la prospettiva. Le energie sono stabili, e proprio questa stabilità vi permette di cogliere il meglio da ogni situazione. Attenzione solo a non essere troppo prudenti: ogni tanto, serve anche rischiare. Se vi aprite un po’ di più, potreste ricevere una bella sorpresa. Il denaro gira bene, ma anche le relazioni vi portano ricchezza emotiva.

6. Ariete

Avete voglia di vincere, e in molti casi ci riuscirete. Luglio vi vede grintosi, diretti, determinati, e questo vi porta fortuna soprattutto nel lavoro, nelle trattative e nelle competizioni.

Qualche ostacolo c’è, ma riuscite sempre a girargli intorno con energia. La prima metà del mese è più produttiva, mentre nella seconda vi conviene non forzare troppo la mano. Attenti all’impulsività: rischia di farvi perdere un’occasione se non sapete aspettare il momento giusto. In generale, però, la sorte è dalla vostra parte, soprattutto se vi fidate del vostro primo istinto.

7. Gemelli

Il mese è incerto, ma vi regala comunque delle belle occasioni, specialmente nel campo delle relazioni e dei contatti. Le opportunità arrivano attraverso gli altri: un consiglio, una segnalazione, una proposta che all’inizio sembra banale ma che si rivela preziosa. Dovete essere bravi a muovervi, a parlare, a connettere.

La fortuna vi segue, ma non vi insegue: dovete trovarla con la vostra agilità. Evitate gli investimenti rischiosi e concentratevi su ciò che conoscete bene. Le soluzioni ci sono, basta saperle cercare con mente aperta e spirito curioso.

8. Sagittario

Siete dinamici ma il cielo non è del tutto libero. Luglio vi porta qualche rallentamento o contrattempo, soprattutto nelle prime due settimane. La fortuna c’è, ma non si mostra subito: dovete inseguirla con pazienza e adattabilità. La chiave è non scoraggiarsi. Nella seconda metà del mese, le cose migliorano, specie nei rapporti con l’estero, nei viaggi e negli studi. Un’idea che avevate accantonato potrebbe tornare utile. Anche se non vincete subito, raccoglierete benefici più avanti.

Fidatevi del tempo: lavora a vostro favore, anche se non lo vedete subito.

9. Vergine

Non tutto gira come vorreste, ma alcune situazioni si sbloccano in modo interessante. Luglio alterna momenti di chiusura e picchi inaspettati di fortuna. La sensazione è di dover fare molto per ottenere poco, ma se non mollate la presa, qualcosa si muove. La parte centrale del mese è più favorevole, soprattutto se siete disposti a cambiare approccio. Non intestarditevi su ciò che non funziona. La fortuna arriva quando smettete di controllare tutto. Un piccolo colpo di scena, magari da parte di una persona insospettabile, potrebbe regalarvi un sorriso.

10. Acquario

Siete poco connessi con la fortuna in senso classico, ma potete costruirla con impegno e creatività.

Luglio vi spinge a fare scelte nuove, non sempre comode, ma necessarie. Non aspettate miracoli, ma piccoli segnali sì: coglieteli. Qualcuno vi osserva, e un’opportunità potrebbe arrivare proprio quando non ve lo aspettate. L’amore o l’amicizia vi portano risposte più interessanti del previsto. Il vero ostacolo? La distrazione. Rimanete vigili, e troverete più fortuna di quanto credete. Anche un viaggio o un cambiamento di ambiente può aiutarvi.

11. Capricorno

Siete in un momento di riflessione profonda, e questo si riflette anche nella sfera della fortuna. Nulla vi viene regalato, e ogni passo avanti richiede una dose extra di determinazione. Luglio non è il mese delle grandi vincite, ma quello delle scelte consapevoli.

Se vi aspettavate colpi di scena o scorciatoie, potreste restare delusi. Ma se saprete guardare oltre l’immediato, vi accorgerete che qualcosa si sta preparando in silenzio. A fine mese, una notizia o un incontro potrebbero rimettervi in gioco, ma non sarà frutto del caso: sarà merito vostro.

12. Bilancia

Luglio vi mette alla prova sul piano della fiducia. La fortuna sembra girare altrove, e ogni volta che pensate di essere a un passo dal traguardo, qualcosa vi rallenta. Non si tratta di grandi ostacoli, ma di quella fastidiosa sensazione che nulla vada come dovrebbe. È importante non lasciarvi abbattere. Il mese richiede pazienza, introspezione, riorganizzazione. Non è il momento di osare, ma di consolidare. Se vi aspettavate riconoscimenti o premi, potreste dover attendere ancora un po’. Intanto, curate ciò che dipende da voi: è lì che inizierà la svolta.