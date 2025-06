Secondo l'oroscopo della settimana dal 1° al 6 luglio 2025 sarà il Cancro a dominare la classifica. Le vibrazioni celesti gli garantiscono sostegno in ambito affettivo, familiare e persino economico. Il Sole nel segno, ben supportato da Giove e Saturno, amplifica carisma, lucidità e centratura. All’ultimo posto troviamo il Sagittario, la cui energia è altalenante, i risultati tardano ad arrivare e la frustrazione potrebbe prendere il sopravvento. Sarà necessario imparare ad ascoltare, a osservare, a fermarsi. Non è tempo di rincorrere, ma di comprendere.

La classifica della settimana dal 1° al 6 luglio: Pesci al secondo posto

1 – Cancro

Siete al centro dell’universo astrologico e tutto gira nel verso giusto. La Luna vi offre emozioni sincere, il Sole vi protegge e rafforza, mentre Venere vi rende irresistibili. Questa settimana sarete portatori di luce per chi vi sta accanto e protagonisti nel lavoro.

I riconoscimenti arrivano, anche quelli che da tempo attendete. La famiglia è un rifugio e allo stesso tempo una fonte di forza. Non trascurate la spiritualità: sarà un pilastro solido su cui costruire questa nuova fase.

2 – Pesci

Vi sentite finalmente compresi e sostenuti, soprattutto da chi fino a poco fa sembrava distante. Le relazioni migliorano sensibilmente, l’intuito vi guida verso decisioni vincenti.

Il lavoro può regalarvi una bella sorpresa, specialmente se siete impegnati in ambiti creativi o di aiuto agli altri. L'amore trova spazio nella vostra vita in modo dolce ma profondo. Il cuore batte forte e lo fa nella direzione giusta. Anche la salute beneficia di questo equilibrio ritrovato.

3 – Vergine

La settimana parte con qualche dubbio ma prosegue con decisione e forza. Riuscite a mettere ordine dove prima regnava il caos, sia nel lavoro che nei rapporti personali. I progetti prendono forma e vi accorgerete che gli altri iniziano a vedere in voi un punto di riferimento stabile. Una proposta interessante potrebbe giungere tra giovedì e venerdì: valutatela con razionalità ma anche con apertura mentale.

Buona l’energia fisica, ottimo il controllo sulle finanze.

4 – Scorpione

Finalmente ritrovate un certo equilibrio emotivo. Dopo settimane tese, arriva una tregua che permette di ricostruire, di ricucire rapporti e di tornare a concentrarvi su ciò che conta davvero. Lavorativamente parlando, il peggio è passato. Attenzione solo a non pretendere troppo da chi vi circonda: la vostra forza può essere d’ispirazione, ma solo se accompagnata da empatia. Le giornate centrali della settimana sono le più proficue per agire.

5 – Toro

Nonostante qualche piccola scossa nella routine quotidiana, riuscite a mantenere la rotta. La testardaggine si trasforma in determinazione, la lentezza diventa attenzione ai dettagli.

Il lavoro è impegnativo ma promettente, mentre in amore si respira un’aria più distesa. Se siete in una relazione, troverete nuovi spunti per ravvivarla. I single potrebbero fare un incontro interessante in ambito professionale. L’importante è non chiudersi a riccio.

6 – Capricorno

La razionalità vi ha sempre aiutati, ma questa settimana potrebbe non bastare. Servirà anche cuore, intuito e una buona dose di flessibilità. Non tutto va secondo i piani, ma nulla è perduto. Le prove che arrivano rafforzeranno la vostra determinazione. Ottimo momento per rivedere strategie economiche e obiettivi professionali. In amore, chi ha saputo resistere alle tensioni delle ultime settimane, ora ritrova stabilità.

7 – Acquario

Il cielo è confuso e lo sentite sulla pelle. Tuttavia, non mancano opportunità da cogliere, soprattutto se saprete adattarvi alle situazioni. Potrebbero arrivare proposte originali, lontane dalle vostre abitudini, ma capaci di stimolare la vostra mente brillante. Le relazioni affettive richiedono presenza e ascolto. Anche se l’istinto vi porterebbe a fuggire, rimanere e affrontare potrebbe rivelarsi la scelta più evolutiva.

8 – Bilancia

Le energie sono discontinue e la sensazione è quella di correre in salita. Tuttavia, le giornate di giovedì e venerdì vi regalano una nuova luce. Una questione burocratica o finanziaria può finalmente sbloccarsi. In amore, è tempo di chiarimenti: basta silenzi e mezze verità.

Chi vive una relazione dovrà decidere se è tempo di rafforzare il legame o lasciarlo andare. Il consiglio è quello di non rimandare più.

9 – Ariete

Settimana piuttosto nervosa. Sentite il bisogno di agire ma il contesto non vi supporta come vorreste. Il rischio è quello di diventare troppo impulsivi, sia in ambito lavorativo che nelle relazioni personali. Meglio fare un passo alla volta, valutando attentamente ogni mossa. In amore, il desiderio di libertà potrebbe entrare in contrasto con le esigenze del partner. Cercate di comunicare in modo chiaro e senza attacchi.

10 – Leone

La vostra fierezza è messa alla prova da una serie di piccoli contrattempi che vi obbligano a scendere dal piedistallo.

Nulla di grave, ma è necessario essere umili e pronti a imparare. In campo lavorativo si chiede pazienza, mentre in amore è tempo di scegliere se dare fiducia oppure chiudere con ciò che non funziona. Evitate le spese inutili: il denaro va gestito con più lungimiranza.

11 – Gemelli

Siete in una fase altalenante, dove la mente corre troppo e il cuore resta indietro. Avete bisogno di centrare di nuovo le priorità, altrimenti rischiate di disperdere le energie in mille direzioni. Qualche imprevisto sul lavoro può mettervi alla prova, ma nulla che non possiate superare con lucidità. Evitate di sovraccaricarvi di impegni, ascoltate di più e parlate di meno. Una pausa vi farà bene.

12 – Sagittario Vi sentite rallentati, e questa sensazione vi pesa più del previsto.

La voglia di muovervi, di scoprire e di crescere si scontra con un contesto che chiede prudenza. La pazienza non è il vostro forte, ma sarà la qualità più utile nei prossimi giorni. Attenzione anche alle spese: rischiate di esagerare per compensare il senso di frustrazione. In amore, evitate scontri inutili. La chiave è aspettare senza rinunciare alla speranza.