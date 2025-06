Secondo l'oroscopo dell'amore del mese di luglio 2025 al primo posto in classifica c'è il Cancro. Che sia in coppia da tempo o in cerca di nuove emozioni, riesce a creare connessioni profonde, basate su ascolto, empatia e desiderio reciproco di costruire qualcosa di vero. Le emozioni fluiscono in modo naturale. In ultima posizione c'è l'Acquario, che se ha una relazione potrebbe sentire il bisogno di evadere, o avvertire una distanza crescente con il partner; chi è solo, invece, non riesce a trovare quella sintonia mentale ed emotiva che cerca da tempo.

La classifica dell’amore del mese di luglio 2025: Bilancia al terzo posto

1. Cancro - Siete in una fase magica dell’anno, e l’amore diventa la vostra più grande fonte di gioia e ispirazione. Le relazioni si colorano di dolcezza, intensità e sincerità. Chi è in coppia ritrova il calore dei primi giorni, mentre chi è single potrebbe fare un incontro che va dritto al cuore.

I legami si rafforzano anche grazie a una comunicazione più profonda, fatta di gesti, attenzioni e comprensione reciproca. Avete voglia di amare e di sentirvi amati, e il cielo vi risponde con generosità. Ogni emozione si intensifica, e riuscite a vivere l’amore in modo completo, senza compromessi.

2. Leone - Con l’ingresso del Sole nel segno dal 23 in poi, l’amore diventa protagonista.

Siete passionali, magnetici, desiderosi di conferme e pronti a mettervi in gioco con tutto il cuore. La prima parte del mese vi vede più riflessivi, ma già dalla seconda metà le energie si sbloccano, e riuscite a vivere i sentimenti con slancio. I single attirano facilmente nuove conoscenze, anche grazie a una carica seduttiva fuori dal comune. In coppia, il dialogo migliora e si rafforza la voglia di stare insieme. Tutto parla d’amore, e voi sapete come rispondere con calore.

3. Bilancia - Luglio si apre con qualche esitazione, ma ben presto ritrovate il vostro centro affettivo. Il bisogno di equilibrio vi spinge a chiarire situazioni sospese e a fare scelte più coerenti con ciò che sentite.

L’amore torna a essere una risorsa, un rifugio, un’energia che nutre e ispira. I single potrebbero fare un incontro significativo nella seconda metà del mese. In coppia, il mese favorisce il dialogo costruttivo e la rinascita di una complicità che si era assopita. Sentite di poter costruire qualcosa di importante, e finalmente non avete più paura di mostrarvi per come siete.

4. Toro - State riscoprendo il gusto della stabilità emotiva. Le relazioni che nascono in questo periodo hanno basi solide, e quelle già esistenti possono rinforzarsi grazie a una maggiore sintonia. Siete meno gelosi del solito e più aperti al confronto. Chi vive un rapporto di lunga data potrebbe decidere di fare un passo in avanti, come una convivenza o un progetto comune.

I single hanno buone possibilità di incontrare qualcuno che parli la loro stessa lingua affettiva. È un mese che porta concretezza, ma anche tenerezza e piccoli gesti che scaldano il cuore.

5. Pesci - Le emozioni sono profonde e sincere, ma il vostro animo romantico potrebbe farsi prendere da illusioni. Fortunatamente, le stelle vi proteggono e vi aiutano a distinguere ciò che vale davvero. Chi è in coppia vive un mese di confronti chiarificatori, ma anche di nuove passioni. I momenti d’intimità sono favoriti, e potreste riscoprire una complicità che sembrava lontana. Chi è solo deve avere pazienza: l’amore arriva, ma prima dovrete lasciare andare ciò che non vi serve più. Guardate avanti con fiducia: ciò che vi aspetta è molto più grande di quanto pensate.

6. Scorpione - Luglio porta con sé un mix di profondità e rinascita. In amore, vi sentite pronti a liberarvi di vecchie zavorre, a fare pulizia emotiva e a costruire legami più autentici. Siete meno enigmatici del solito e più disponibili ad aprirvi, e questo vi rende più vicini al partner. I single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro improvviso, magari durante un viaggio o una situazione insolita. Non tutto è chiaro sin da subito, ma l’attrazione sarà forte e duratura. In coppia, le passioni si accendono e potreste ritrovare un’intimità intensa e trasformativa.

7. Gemelli - La prima parte del mese vi vede un po’ distratti o confusi, ma le cose migliorano con l’avanzare delle settimane.

Le relazioni richiedono presenza e ascolto, due aspetti che fate fatica a gestire quando la mente è troppo affollata. Tuttavia, se riuscite a rallentare e a dare spazio al cuore, l’amore può sorprendervi. Le comunicazioni diventano più chiare e meno ambigue. I single hanno buone occasioni di flirt e incontri stimolanti, ma dovranno scegliere con attenzione. In coppia, il dialogo si riapre, ma solo se siete disposti a parlare senza difese.

8. Capricorno - Siete più chiusi del solito, e questo può rendere difficile l’espressione dei vostri sentimenti. Il mese vi chiede di abbandonare un po’ il controllo e di lasciarvi andare. Non è facile per voi, ma l’amore ha bisogno di spazio, non di rigide strutture.

Chi è in coppia potrebbe vivere momenti alterni, con fasi di silenzio seguite da ritorni di passione. I single sono più selettivi e meno disposti a scendere a compromessi. Tuttavia, proprio questa selettività potrebbe portare incontri significativi verso la fine del mese. Le emozioni vanno coltivate con pazienza.

9. Vergine - Il mese vi vede desiderosi di stabilità, ma anche un po’ spaventati dall’intensità dei sentimenti. Chi vive una relazione solida può contare su un buon dialogo e una crescente sintonia, ma chi è in una fase di crisi dovrà affrontare scelte non più rimandabili. I single potrebbero essere attratti da persone molto diverse da loro, e questa diversità può diventare o una sfida o un’opportunità.

Le stelle vi chiedono di non chiudervi troppo, di ascoltare e di dare una possibilità anche a ciò che non rientra nei vostri schemi abituali.

10. Ariete - L’amore non è al centro dei vostri pensieri, e questo potrebbe creare qualche disagio nelle relazioni più strette. Siete concentrati su altro, forse sul lavoro o su un progetto personale, e rischiate di trascurare i bisogni del partner. I single non hanno molta voglia di mettersi in gioco, o se lo fanno, scelgono con troppa fretta. Il rischio di pentirsi dopo poco è concreto. La seconda metà del mese può portare qualche miglioramento, ma solo se inizierete a dare valore anche alle emozioni degli altri, non solo alle vostre.

11. Sagittario - La voglia di evasione è forte, ma l’amore ha bisogno di radici.

Questo mese vi mette davanti a un bivio: inseguire l’avventura o impegnarvi davvero. Chi è in coppia potrebbe sentirsi stretto, ma prima di scappare dovreste chiedervi se il problema è l’altro o la vostra paura dell’impegno. I single cercano il brivido più che la profondità, ma potrebbero ritrovarsi disorientati. Luglio vi chiede di riflettere su ciò che volete davvero e di non lasciare che il bisogno di libertà rovini ciò che ha potenziale.

12. Acquario - Siete in un periodo complesso per l’amore. Le emozioni non scorrono con naturalezza, e potreste sentirvi incompresi o distanti. In coppia, il dialogo è scarso e le incomprensioni rischiano di trasformarsi in veri e propri muri. Non riuscite a esprimere ciò che provate, e l’altro fatica a decifrarvi.

I single, invece, si muovono in modo disordinato, cercando qualcosa che nemmeno loro sanno definire. Il rischio è di rincorrere illusioni o persone poco compatibili. Serve una pausa per capire cosa vi manca davvero. Non è il momento di forzare, ma di riflettere.