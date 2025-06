L'oroscopo del 1° luglio promette un avvio di mese particolarmente favorevole per molti segni. La Bilancia si posiziona al primo posto della classifica, suggerendo un periodo di grande armonia e opportunità. Questo inizio di luglio regalerà momenti significativi e possibilità di crescita anche a Ariete, Cancro, Sagittario e Acquario, che potranno cogliere nuove prospettive. Per il Capricorno, invece, valutato con solo due stelline, si prevede un calo generale, il che richiederà una certa prudenza.

Oroscopo 1° luglio 2025, previsioni zodiacali e classifica a stelline di martedì

Capricorno: ★★. Momento di calo generale! Il prossimo martedì infatti presenta un mix di incertezze e tensioni che potrebbero farvi sentire sopraffatti. La Luna in Bilancia non sarà particolarmente favorevole e potrebbe aumentare il desiderio di cambiamenti radicali, spingendovi a riflettere su cosa lasciar andare per avanzare.

Ma attenzione: le energie non sono abbastanza forti per agire senza pensarci due volte. Meglio non correre rischi e non farsi sopraffare da impulsi improvvisi. In ambito lavorativo, una novità che aspettavate da tempo potrebbe finalmente emergere, ma non è il momento di fare passi avventati. Procedete con cautela e cercate di ragionare su tutto con lucidità.

In amore, sebbene sentiate un forte bisogno di affetto e vicinanza, il partner potrebbe non essere in sintonia con le vostre attese.

Toro: ★★★. Una giornata che non brilla, ma che porta comunque qualche spunto utile. In amore, le cose cominceranno a muoversi, ma non sarà facile affrontare i cambiamenti necessari. Le emozioni saranno forti, ma la strada sarà costellata di ostacoli, anche se la fatica porterà ad un rafforzamento del legame. Per i single, la giornata è favorevole per dichiararsi o per prendere l'iniziativa con chi interessa. Non abbiate paura di mettere in gioco i sentimenti. La vita è fatta di occasioni che non vanno rimandate. Il lavoro, purtroppo, non riserva grandi sorprese: sarà una giornata nella quale avrete il controllo delle situazioni, ma non bisogna farsi illusioni su successi immediati.

Tuttavia, con impegno e capacità di prendere le cose in mano con determinazione darà buoni frutti.

Gemelli: ★★★★. Martedì 1° luglio si prospetta come una giornata in grado di stimolare la voglia di socializzare, fare nuove esperienze e riscoprire emozioni. La Luna favorirà un’energia positiva per l’amore, e chi è in coppia potrà godere di momenti di connessione autentica e complicità. Le relazioni familiari e amicali sono altrettanto favorevoli, con un’atmosfera distesa che aiuta a trovare il giusto equilibrio tra i vostri interessi e quelli degli altri. Nel lavoro quasi tutto bene: ci sarà la possibilità di impostare nuove strategie e dare vita a idee concrete. Il segreto sarà il buon senso, l'abilità nel fare squadra e nel curare i dettagli.

Per chi è single, una nuova conoscenza potrebbe sbocciare in modo inaspettato: tenete le antennine del cuore drizzate tra la fine del pomeriggio e la metà della serata.

Leone: ★★★★. Il giorno in arrivo si preannuncia positivo con picchi di stabilità e buone prospettive, soprattutto per quanto riguarda l’amore e le relazioni sociali. La Luna porta energia positiva, rendendovi più ottimisti e pronti a riscoprire la gioia di stare insieme alle persone che amate. Per le coppie, la giornata riserva piccoli momenti di felicità che contribuiranno a rafforzare l'intesa. Le novità non sono escluse, ma saranno più che altro legate a una ritrovata serenità. Per i single, si avvicina un momento di riflessione che vi farà comprendere meglio i vostri desideri, portandovi ad essere più consapevoli di ciò che cercate davvero.

Nel lavoro, c'è bisogno di concentrazione, ma le vostre idee sono destinate a fiorire. Un progetto a lungo desiderato sta per entrare in una fase decisiva.

Vergine: ★★★★. Periodo positivo, pronto a regalare soddisfazioni in amore e nella vita privata. La giornata si presenta bene e vi permette di godere di momenti di complicità con il partner. Sentirete che l’intesa cresce, soprattutto grazie alla vostra passione, che non passerà inosservata. La serenità di coppia vi farà dimenticare eventuali impegni pressanti. Per i single, è il momento giusto per agire, senza più rimandare. Non abbiate paura di fare il primo passo verso qualcuno che vi interessa: la possibilità di costruire qualcosa di concreto è alla vostra portata.

Anche a livello professionale, la giornata si sviluppa senza intoppi. Il lavoro procederà a ritmo regolare, ma non dovete abbassare la guardia: attenzione ai dettagli, perché un piccolo errore potrebbe costarvi caro.

Scorpione: ★★★★. L'oroscopo di martedì preannuncia un periodo sereno, con un’energia che invita alla riflessione e all’autoanalisi. Non aspettatevi eventi eclatanti, ma se saprete prendervi il giusto tempo per le cose da fare, anche le piccole attività quotidiane potranno risultare piacevoli. Per coloro che sono in coppia, l'intesa sarà buona, e anche se non mancheranno piccoli ostacoli, la comunicazione sarà chiara. Un risveglio della passionalità porterà nuovi stimoli nella relazione, ma attenzione a non eccedere nelle aspettative.

I single potrebbero sentire una leggera agitazione interiore: forse è il momento di fare il primo passo verso chi interessa. Nel lavoro, sarà una giornata propizia per ottenere chiarimenti su progetti lasciati in sospeso. Non lasciatevi distrarre, cercate di portare a termine ciò che avete iniziato.

Acquario: ★★★★. Nonostante una critica severa da parte di un familiare, la vostra serenità resterà intatta. La fiducia nelle proprie idee è solida come una roccia, questo vi permetterà di affrontare ogni situazione con calma. In ambito lavorativo, saprete decidere autonomamente, senza farvi influenzare da un collega che offre aiuto in modo poco convincente. L'amore porta novità: se siete single, potrebbero esserci incontri promettenti anche online.

Qualche viaggio potrebbe risultare cruciale per un legame speciale. In coppia, la serata si preannuncia movimentata, forse con sorpresina (positiva) a fine giornata.

Ariete: ★★★★★. Una giornata ricca di energia positiva. La Luna spronerà a dare visibilità ad una situazione che finora è stata messa in secondo piano. Dovete dare un po' di spazio al relax e al divertimento in generale, solo così la lucidità mentale ne guadagnerà. Sul lavoro, tuttavia, è necessario mantenere alta la concentrazione: eventuali errori di valutazione o sbagli dovuti a distrazione potrebbero rallentare gli ultimi progressi fatti. Quindi, occhio ai dettagli, testa puntata sugli obbiettivi e via con convinzione. In amore, se le cose non vanno come vorreste, evitate di chiudervi in voi stessi.

Le cose se affrontate di petto tendono a risolversi prima e in meglio.

Cancro: ★★★★★. Un martedì che si prospetta splendido. In amore, grazie a una splendida Venere il vostro mondo emotivo sarà amplificato, regalando a molti un grande appagamento generale. Per chi è in coppia, l'intesa sarà perfetta, regalando una serata romantica. I single saranno carichi di energia positiva e si preannunciano incontri entusiastici. Un sorriso sincero renderà la giornata ancora più piacevole. Anche nel lavoro gli impegni quotidiani procedono senza intoppi. In vista vi sono opportunità di guadagno, con investimenti che potrebbero fruttare e magari anche un aumento del reddito.

Sagittario: ★★★★★. Il cielo di questo martedì sarà particolarmente scintillante in amore per il vostro segno.

La Luna in entrata nel simbolo astrale della Bilancia garantisce momenti intensi e ad alto tasso di sensualità. Sentirsi amati e ricambiati rappresenta per voi la massima espressione della felicità, e la giornata promette di regalarvi tanta serenità. Per i single, sono previsti corteggiamenti e molta ammirazione: potrebbe essere la volta buona per un incontro importante. Sul fronte lavorativo, le esperienze vissute, anche quelle più difficili, saranno il bagaglio che vi permetterà di crescere e fare la differenza, sia in ambienti noti che in nuove sfide.

Pesci: ★★★★★. Giornata fortunata sotto ogni punto di vista: amore, lavoro e salute in perfetta sintonia. La posizione astrale vi dona una giornata favorevole, con l’opportunità di risolvere contrastanti emozionali o relazionali che vi stavano appesantendo.

Non esitate a porre fine a ciò che non vi soddisfa. Per i single, il cielo è particolarmente generoso, portando nuove amicizie e confermando l'intensità dei sentimenti. La genialità che esprimerete attirerà positività. Nel lavoro, inizierete a sentire la voglia di mettervi in gioco, lasciando alle spalle la stanchezza dei giorni passati, specialmente quella mentale.

Bilancia: 'top del giorno'. La giornata in arrivo si preannuncia perfetta per l’amore, merito di una fantastica Luna in entrata nel vostro segno. La musa dei poeti regalerà un’atmosfera familiare serena e armoniosa. La comunicazione con il partner sarà fluida e priva di difficoltà, sia se la relazione è consolidata sia se siete appena agli inizi.

Per i nativi di questo segno, questo martedì sarà particolarmente idilliaco. Per chi è single, l’intuizione sarà al massimo, con la capacità di percepire chiaramente chi vi circonda. È un buon momento per costruire nuove relazioni a lungo termine, che si tratti di amicizie o di amori. Nel lavoro, le stelle consigliano di intraprendere nuove esperienze professionali: impegnatevi con determinazione e raggiungerete i vostri obiettivi.