L'oroscopo del giorno 28 giugno 2025 è influenzato da molteplici aspetti astrali, come la Luna in Leone. In queste 24 ore, il segno che spiccherà maggiormente sarà il Pesci, primo nella classifica giornaliera. L'Ariete, invece, è in piena fase delicata, per cui le stelle lo penalizzano con l'ultima posizione. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche del giorno, passo per passo.

Classifica e oroscopo del giorno 28 giugno 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Ariete. State attraversando una fase piuttosto delicata e il livello di irritabilità sembra più alto del solito.

Avete davvero bisogno di fermarvi un attimo e lasciarvi alle spalle le tensioni accumulate negli ultimi tempi. È importante prendervi una pausa rigenerante, magari iniziando a progettare una vacanza che possa regalarvi serenità e nuova energia. Il rischio di esaurire le risorse mentali e fisiche è reale, perciò non sottovalutate il bisogno di riposo.

Concedervi un momento di stacco vi aiuterà a ripartire con più vigore nei mesi a venire. In ambito sentimentale, il legame c’è ma necessita di cura, dialogo e rispetto reciproco degli spazi. Non permettete che una ferita del passato definisca il vostro futuro. La delusione non è una fine, ma un passaggio. Riprendete in mano la vostra autostima, ricordate cosa meritate e non accontentatevi di meno.

Le emozioni vanno vissute, non temute. L’amore torna sempre, ma solo se siete disposti a credere ancora in voi.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Il 28 giugno potrebbe sembrarvi una giornata piatta e poco stimolante, in cui la noia si farà sentire già dalle prime ore del mattino. Forse c'è qualcosa che vi turba e che vi impedisce di dormire serenamente: preoccupazioni, pensieri ricorrenti o scelte difficili da affrontare. Fate attenzione al vostro stile di vita, soprattutto se vi sentite appesantiti e privi di energia. Le temperature elevate potrebbero influire sull'umore e sul benessere generale. Per cambiare marcia, provate a trascorrere qualche ora al mare o a dedicarvi a un’attività insolita. Attenzione alla pelle: meglio proteggersi adeguatamente.

Prevenire è sempre meglio che curare. Il dolore vi ha cambiati, è vero, ma non vi ha rovinati. Siete ancora in grado di amare, più forti di prima. Non chiudetevi, non smettete di sperare. Ogni ferita guarisce quando smettete di punirvi per colpe che non vi appartengono. Amatevi come avreste voluto essere amati.

1️⃣0️⃣- Gemelli. Da tempo aspettate una svolta che continua a farsi attendere e questo ritardo ha iniziato a minare la fiducia. Il peso della settimana potrebbe farsi sentire fin dalle prime ore del mattino, rendendo difficile anche solo alzarsi dal letto. È il momento di mettere un punto fermo alle questioni irrisolte: non potete trascinarvele all’infinito. Alleggeritevi da ciò che vi impedisce di andare avanti.

Avete tutto il potenziale per ripartire, ma serve determinazione. Anche se qualcosa non è andato secondo le aspettative, non perdete il coraggio. A volte, l’amore può essere una forma dolce di guarigione. Ricordate che non siete solo quello che fate, ma soprattutto quello che siete. Ritagliatevi tempo per vivere, non solo per produrre. Le relazioni si nutrono di presenza, di ascolto, di autenticità. Non rimandate la felicità a quando “tutto sarà sistemato”: iniziate a cercarla nel mezzo del caos.

9️⃣- Cancro. Vi sentite scarichi e poco reattivi, come se un velo di stanchezza emotiva vi stesse offuscando. È probabile che una notizia o un evento recente abbia scosso il vostro equilibrio, lasciandovi in uno stato di apatia.

Ma restare fermi non è una soluzione: scrollatevi di dosso questa pesantezza e ritrovate la voglia di reagire. Anche nei momenti più difficili, la speranza può essere la scintilla da cui ripartire. Dedicate qualche ora a riorganizzare le priorità, pianificando con attenzione i prossimi impegni. Riscoprirete la motivazione e tornerete a guardarvi allo specchio con più fiducia. Tornate a guardarvi con gli occhi di chi eravate prima di dare tutto agli altri. L’amore si costruisce dando l’esempio: amate voi stessi.

8️⃣- Scorpione. Vecchie esperienze vi hanno segnato profondamente, costringendovi a rivedere alcune scelte. Ma è da lì che si riparte. Non aspettate che siano gli altri a cambiarvi la vita: agite in prima persona.

Anche se le difficoltà vi hanno messi a dura prova, continuare a camminare – anche lentamente – è ciò che vi condurrà alla meta. Fate della vostra forza interiore il punto di partenza. L’amore, per chi è in coppia, sarà intenso e coinvolgente, con buone possibilità di chiarire eventuali malintesi e rafforzare la complicità. Non state aspettando nessuno: state preparando voi stessi. L’amore arriva quando smettete di rincorrerlo e iniziate a godervi la vostra vita. Siate selettivi, non cinici. C’è qualcuno là fuori che cerca proprio la vostra autenticità. Non chiudete la porta a ciò che può ancora sorprendervi. Parlare è meglio che fuggire. Restare in silenzio per paura del conflitto vi allontana lentamente.

Se c’è ancora affetto, lavorateci. L’amore vero non è sempre semplice, ma è quello per cui si lotta. Non abbiate paura di mettere le carte in tavola, il dialogo sincero può ancora salvarvi.

7️⃣- Capricorno. Avete superato momenti molto complicati e, nonostante tutto, siete riusciti a proseguire il cammino. Ogni lezione appresa può trasformarsi in una risorsa per il futuro, quindi non dimenticate quanto valete. A volte pretendete troppo da voi stessi, rincorrendo standard troppo alti: concedetevi il diritto di puntare anche a obiettivi più semplici, da bilanciare con quelli più ambiziosi. Entro fine mese sarà necessario concludere situazioni importanti. Per luglio e agosto, cercate di non sovraccaricarvi e delegate ciò che non richiede troppa attenzione diretta.

L’amore vero resiste al tempo e allo spazio, ma va nutrito ogni giorno. Non lasciate che la distanza diventi silenzio. Restate presenti, anche da lontano. Ogni sacrificio ha senso se c’è un progetto comune, se c’è una visione da condividere. Stringete i denti, non mollate ora.

6️⃣- Acquario. Se date troppe cose per scontate, potreste ritrovarvi a fare i conti con qualche contraccolpo nei mesi futuri. Approfittate dell’estate per portare a termine ciò che avete in sospeso. Anche se la giornata potrebbe presentare qualche contrattempo familiare o visite inattese, in serata tornerà la calma e avrete modo di dedicarvi a ciò che amate. La sfera affettiva è in ripresa: le giovani coppie stanno costruendo progetti concreti, con la prospettiva di realizzare desideri condivisi.

In un rapporto vi sentite forse invisibili? Fermatevi e chiedetevi: vi state facendo sentire? A volte pretendiamo comprensione senza comunicazione. Fatevi ascoltare, non accontentatevi di un ruolo da spettatori nella vostra stessa vita. L’amore è reciproco o non è. Pretendete rispetto, ma partite da voi.

5️⃣- Vergine. Quando le cose non vanno per il verso giusto, tendete a chiudervi in voi stessi e a diventare ipercritici. In questo momento vi sentite confusi, ma avete tutte le carte in regola per risalire la china. Utilizzate questa giornata per recuperare vecchie passioni e progetti che vi facevano battere il cuore. Anche se alcune cose non vanno come speravate, mantenere lo sguardo sull’obiettivo finale vi aiuterà a non cadere nello sconforto.

Per i single, c’è la possibilità di incontrare qualcuno che risvegli interesse e curiosità. Non misurate il valore in base a chi ha scelto di andar via. Le relazioni finiscono, ma la dignità resta. Usate questo dolore come leva per riscoprire la forza. Non cercate vendetta, cercate rinascita. Le ceneri di un amore sono il terreno perfetto per ripiantare se stessi.

4️⃣- Bilancia. È il momento di prendervi cura di voi stessi, sia fisicamente che emotivamente. Avete trascurato il benessere e adesso ne sentite il peso. Non conta ciò che gli altri pensano di voi, ma ciò che voi pensate di voi stessi. Ogni tanto è importante fermarsi, rallentare, dormire un po’ di più e riflettere su ciò che ha valore nella vostra vita.

Le cose stanno per cambiare: alcune notizie in arrivo potrebbero aprire nuovi orizzonti.

3️⃣- Toro. Questa giornata sarà una preziosa occasione per rilassarvi e godere di un meritato riposo. Anche se per alcuni sarà difficile staccare completamente, riuscirete comunque a ritagliarvi momenti di benessere. Chi lavora in proprio avrà buone occasioni per guadagnare. Pensate a come migliorare la vostra organizzazione quotidiana, perché gestire meglio il tempo può alleggerire anche le giornate più intense. Se nei mesi scorsi avete dovuto rinunciare a un viaggio, presto potrete recuperare e partire verso nuove mete. Temete la staticità della vita. Forse siete solo nel punto più basso prima del salto.

Le vere rivoluzioni iniziano dai piccoli gesti quotidiani. Iniziate a cambiare una sola abitudine, una sola parola che vi dite ogni mattina. Il cambiamento non è fuori, è dentro. E l’amore? Arriverà, quando non avrete più paura di cambiare.

2️⃣- Leone. Questa giornata porta con sé nuove opportunità per rafforzare i legami affettivi. I sentimenti, la passione e la voglia di condividere saranno protagonisti, soprattutto all’interno delle coppie. Anche se in settimana vi dedicate molto al lavoro, sapete come ritagliarvi momenti rigeneranti. Potrete esprimere la vostra creatività, riscoprendo la bellezza di seguire ciò che vi fa stare bene. Non abbiate paura di pensare un po’ di più a voi stessi: non è egoismo, ma amore per sé. La paura è legittima, ma non deve paralizzarvi. Ogni volta che vi proteggete troppo, impedite anche alla felicità di entrare. L’amore fa paura perché ci espone, ma è l’unica esperienza che dà senso alle altre. Apritevi poco alla volta, senza pretese, ma con coraggio.

1️⃣- Pesci. Giornata all’insegna del buonumore e della leggerezza. Vi sentirete finalmente più sereni e pronti a voltare pagina rispetto a un periodo complicato. La stagione estiva vi offre l’occasione perfetta per ritrovare equilibrio e pace interiore. Se temete la solitudine nei mesi più freddi, questo è il momento giusto per investire nelle relazioni, mettendo da parte l’orgoglio. Chi vive un rapporto stabile dovrà impegnarsi per mantenere viva l’intesa. I prossimi mesi saranno cruciali per fare scelte importanti: si va verso una svolta decisiva. Forse è il momento di tornare all’essenziale. L’amore per se stessi, per un sogno, per la vita. Non cercate fuori ciò che vi manca dentro. Prendetevi cura delle vostre emozioni. Smettete di vivere per dovere, iniziate a vivere per scelta. Ogni giorno può essere una rinascita.

Il quadro astrologico del giorno

In linea generale, il 28 giugno 2025 si presenta come una giornata densa di carica emotiva e di opportunità di crescita, grazie ai transiti di Sole, Giove e Mercurio in Cancro e Venere in Toro. È un momento per concentrarsi su relazioni, casa, famiglia e progetti personali, con un’enfasi su stabilità e autenticità. I segni d’Acqua e di Terra saranno particolarmente favoriti, ma ogni segno può trarre vantaggio da questa atmosfera di rinnovamento e connessione. Inoltre, il tutto è enfatizzato dall'aspetto della Luna in Leone.