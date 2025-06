L'oroscopo di giovedì 19 giugno prevede una giornata stimolante per il Toro, che vivrà momenti di grande passione supportato dall'influsso di Venere.

Con la Luna in Ariete e Mercurio in Cancro, si prospetta una giornata all’insegna della comunicazione emotiva e del bisogno di equilibrio per diversi segni: Marte in Vergine porterà invece energia ma anche tensioni impulsive.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 19 giugno, voto 7 per il Leone

Ariete: una Luna passionale accenderà la giornata. Attenzione però a non essere troppo impulsivi con la persona che amate per evitare malintesi.

In quanto al lavoro state attraversando un periodo di riorganizzazione, che richiederà tempo e impegno affinché possiate riuscire a risalire la china. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale attiva e coinvolgente. Avrete grande fiducia nei confronti del partner, costruendo un rapporto che funzioni davvero. In ambito lavorativo, con Mercurio e Marte favorevole, le comunicazioni e i vostri progetti scorreranno al meglio.

Potrebbe essere il momento adatto per risolvere dei progetti in fase di stallo. Voto - 9️⃣

Gemelli: sarà un giovedì più che discreto. Dimostrerete fascino e comunicazione nei confronti del partner, utili nell'economia del vostro rapporto. In quanto al lavoro le energie potrebbero non essere al top, ciò nonostante ci metterete la vostra solita grinta per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Cancro: Mercurio in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di avere un quadro ben chiaro della vostra situazione professionale. Marte in sestile porterà buone energie e gli obiettivi più ambiziosi saranno a portata di mano. A livello sentimentale, anche se Venere sarà favorevole, prestate attenzione alla Luna in quadratura. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali discrete. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura dal segno del Toro, non sempre sarete in grado di spiegare al meglio le vostre emozioni. Nel lavoro a volte siete un po’ irruenti, ma le vostre intenzioni sono spesso valide. Cercate di esprimerle nel modo adatto e senza correre troppi rischi. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di giovedì ottima in campo amoroso.

Con Venere in trigono dal segno amico del Toro sarete irresistibili. Per voi single potrebbe essere un ottimo momento per dichiarazioni o riappacificazioni. Sul fronte lavorativo avrete tutto ciò che vi serve per raggiungere il successo che meritate, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete, questa giornata potrebbe non soddisfarvi appieno in campo amoroso. Alcuni imprevisti nella vostra vita quotidiana potrebbero rendervi intrattabili, ma non sempre le vostre intenzioni saranno cattive. Cercate solo di essere chiari in quel che fate. Nel lavoro prendetevi cura dei vostri progetti, evitando di imbattervi in compiti troppo complessi.

Voto - 6️⃣

Scorpione: la carta migliore da giocare sarà sempre quella della pazienza. Il rapporto con il partner scricchiola a causa di Venere contraria, ma anche per via alcuni atteggiamenti al limite. Nel lavoro farete importanti progressi, ma sappiate che i vostri progetti non rappresentano tutto nella vostra vita. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà una giornata positiva in ambito sentimentale. Lasciate spazio al dialogo e potreste costruire qualcosa di bello insieme alla persona che amate. Se siete single dimostrerete ottimismo, tonicità e voglia di mettere in risalto la vostra vita sociale. Sul lavoro servirà un migliore spirito di collaborazione affinché possiate ottenere di più dalle vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Capricorno: questo giovedì di giugno si rivelerà intenso a livello di emozioni, ma con qualche instabilità. La Luna e Venere in contrasto tra loro potrebbero sollevare qualche dubbio con il partner, incomprensioni che avrete bisogno di chiarire in fretta. Sul fronte professionale le vostre intuizioni potrebbero fare la differenza. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale altalenante in campo sentimentale. Per ritrovare complicità con il partner ci vorranno pazienza e comprensione, ma soprattutto, le giuste capacità nell'affrontare e risolvere i problemi. In ambito lavorativo l'ottimismo non vi mancherà, ma serviranno anche idee ad hoc. Voto - 7️⃣

Pesci: con Venere in sestile dal segno del Toro vivrete una giornata frizzante e piena di dialogo.

Single oppure no, potreste scoprire nuovi lati della vostra fiamma. In quanto al lavoro Marte potrebbe rallentarvi, ma con Giove e Mercurio a favore, sarete ancora in corsa per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣