L'oroscopo di luglio 2025 è governato maggiormente da Sole in Cancro (fino al 22), che permette a questo segno di ritrovare la gioia anche se il Leone è il vero protagonista del mese. Non mancheranno stimoli per i nati del Toro, mentre i Pesci si rassereneranno. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo del mese di luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete - Luglio sarà un mese ricco di emozioni e chiarimenti per quanto riguarda la vita sentimentale, sia per chi vive una relazione stabile che per chi è ancora in cerca dell’anima gemella.

Eventuali incomprensioni o tensioni accumulate nei mesi scorsi potranno finalmente essere chiarite, aprendo la strada al perdono anche in caso di errori o mancanze passate. L’estate si dividerà tra momenti di svago e impegni lavorativi: chi è in cerca di occupazione potrà trovare una proposta interessante, anche se part-time. È il momento ideale per mettere in pausa i progetti più faticosi e rimandarli a settembre.

Godetevi appieno questa stagione, perché nei mesi più freddi potreste rimpiangerla.

In arrivo visite da parte di persone del passato o di parenti lontani. Previste partenze e un fisico in grande forma.

Toro - Luglio si presenterà come un periodo stimolante e vivace, anche se non mancheranno alti e bassi. Le vostre giornate saranno sempre piene e intense, e la noia non avrà spazio.

Chi lavora dovrà gestire un ritmo sostenuto, con richieste e clienti in continuo aumento. Chi studia, invece, potrà concedersi un meritato riposo. I sacrifici compiuti nei mesi precedenti cominceranno a dare i primi frutti. Favorite le nuove conoscenze, i brevi viaggi e gli spostamenti verso luoghi familiari. Se qualcosa non dovesse andare secondo i piani, non chiudetevi in voi stessi: mantenete il contatto con gli altri. Alcuni malesseri legati alla schiena o alla testa potrebbero farsi sentire.

Per le coppie di lunga data sarà il momento di fare progetti e valutare i prossimi passi da compiere insieme.

Gemelli - Questo mese promette meraviglie e novità, soprattutto dopo un periodo altalenante che vi ha lasciato con dubbi e riflessioni profonde.

Il recente compleanno vi ha portati a fare un bilancio, aiutandovi a comprendere con maggiore chiarezza cosa desiderate davvero. Luglio porterà leggerezza, nuove conoscenze per i single e, per chi è in coppia, momenti di rinnovata complicità. Anche le nuove nascite e gli annunci d’amore non saranno da escludere. Vi sentirete più vitali, aperti alle novità e desiderosi di assaporare ogni piccola gioia, anche sotto il sole più cocente. Non mancheranno le sorprese, le esperienze culinarie e momenti romantici sotto le stelle.

Chi gestisce un’attività noterà una ripresa concreta, con una gestione finanziaria più equilibrata. Fate attenzione a possibili contravvenzioni e proteggervi adeguatamente dal sole.

Cancro - Il mese sarà segnato da un’atmosfera gioiosa e rigenerante. Dopo un periodo difficile, comincerete a percepire un alleggerimento interiore. Sarà possibile ridurre le responsabilità e godersi momenti di libertà. Le giornate si alterneranno tra relax e allegria, con occasioni per sorridere e sentirvi finalmente in armonia con voi stessi. I sogni si faranno più vividi e raggiungibili. Il tempo libero sarà dedicato alle relazioni più sincere, con nuove possibilità anche sul piano affettivo.

Sebbene piccoli ritardi o malintesi possano farsi sentire, riuscirete a gestirli con intelligenza. Le coppie affiatate potrebbero ricevere una bella notizia o concedersi una fuga romantica.

Leone - L’estate vi renderà protagonisti assoluti.

La vostra energia sarà contagiosa e riuscirete a conquistare chiunque con il vostro entusiasmo. In programma eventi emozionanti, inviti speciali e momenti indimenticabili. Tuttavia, attenzione a non lasciarvi distrarre troppo durante la guida o negli spostamenti. Ogni giornata sarà densa di avventure e risate, e sentirete finalmente di potervi esprimere al meglio dopo un lungo periodo di restrizioni.

Chi ha dovuto rinunciare a qualcosa in passato — un amore, un lavoro — potrà finalmente ritrovare fiducia e buonumore. In famiglia tutto scorrerà più serenamente. Chi ha figli si godrà momenti di spensieratezza. I single avranno incontri interessanti. Prudenza con il sole: la pelle va protetta!

Vergine - Luglio porterà una ventata di leggerezza e nuove opportunità.

Dopo mesi tesi e ansiosi, potrete finalmente respirare e tornare a vivere emozioni autentiche. Il cuore si riaprirà all’amore, sia per chi è in coppia che per chi è in cerca. Se ci sono dubbi o relazioni in bilico, sarà il periodo giusto per fare chiarezza e prendere decisioni consapevoli.

Chi lavora nel turismo o nel commercio vedrà aumentare gli introiti e potrà saldare alcune pendenze. Nella seconda metà del mese si apriranno possibilità per partire e rilassarsi. Momenti memorabili vi attendono, accompagnati dal piacere della compagnia giusta e da serate rinfrescanti. L’amore crescerà in modo costante e promettente.

Bilancia - Luglio segnerà l’inizio di una fase più dinamica e coinvolgente.

Sarete immersi in mille attività, concentrate soprattutto sul benessere personale. Tuttavia, dovrete evitare le tensioni in famiglia e mantenere la calma anche nei momenti più delicati. La vostra sensualità sarà irresistibile e i cuori liberi potranno approfittarne per fare nuove conquiste. In questo momento faticate a sopportare la falsità e preferite circondarvi di persone genuine.

Se avete accumulato stanchezza o stress, è il momento perfetto per concedervi una pausa, anche breve. Le vacanze serviranno per ricaricare le batterie in vista dei mesi più impegnativi. Mantenete le distanze da chi tende a invadere la vostra privacy. Possibili incontri colmi di passione.

Scorpione - Vi aspetta un'estate elettrizzante, fatta di flirt, tentazioni e avventure coinvolgenti.

Anche chi resterà in città troverà modo di godersi l’atmosfera estiva. In casa ci sarà molto movimento e l’ambiente si animerà grazie a visite e uscite serali. Tuttavia, occhio alla guida e agli imprevisti: l’attenzione dovrà essere sempre alta. Le notti potrebbero risultare difficili a causa del caldo intenso e delle zanzare insistenti, ma l’entusiasmo non mancherà.

Che siate soli o in coppia, avrete l’opportunità di vivere emozioni forti, sia fisiche che mentali. Inoltre, si prospettano nuove amicizie destinate a durare.

Sagittario - Luglio sarà il mese ideale per riscoprire la magia dei sentimenti. I sogni legati all’amore diventeranno più concreti e potrete sfoggiare un aspetto radioso. Tuttavia, fate attenzione nei luoghi affollati, soprattutto se frequentate mete turistiche molto popolari.

Alcuni di voi, invece, passeranno il mese in città, ma anche in questo caso non mancheranno stimoli e momenti piacevoli. Prudenza con il denaro: evitate spese inutili o situazioni poco chiare. Qualunque trattativa importante andrà rimandata.

La passione sarà alle stelle. Chi è in cerca di un amore passeggero lo troverà con facilità. Chi è in coppia vivrà giornate incandescenti. Dedicate spazio al riposo: servirà per affrontare al meglio la prossima stagione.

Capricorno - Comincia una fase nuova dell’anno, decisamente più favorevole rispetto a quella appena trascorsa. Luglio e agosto saranno mesi di tregua e ritrovo: avrete la possibilità di rivedere persone care e recuperare rapporti trascurati.

Il periodo sarà positivo, ma evitate di sovraccaricarvi. Piccoli intoppi potrebbero verificarsi, ma li supererete con tenacia.

Una vacanza in Italia sarà l’ideale per ricaricarvi. I single potranno contare su uno charme irresistibile che attirerà l’attenzione di persone interessanti.

Acquario - Il mese inizierà in modo tranquillo, ma da metà luglio in poi l’energia salirà alle stelle. Sarete coinvolti in eventi, feste e incontri piacevoli che porteranno spensieratezza e voglia di godersi ogni attimo. Attenzione all’esposizione solare: la protezione è fondamentale. I single e chi ama i flirt occasionali avranno molte occasioni per divertirsi.

Dopo un periodo impegnativo, sentirete il bisogno di libertà.

Tra lunghe passeggiate sul lungomare, musica e leggerezza, vivrete momenti che rimarranno impressi nella memoria. Le zanzare e il caldo potrebbero disturbare il sonno, ma l’allegria sarà padrona delle serate. Sorprese anche per le coppie consolidate.

Pesci - Luglio porterà con sé una ritrovata serenità dopo mesi impegnativi. Sarà il momento ideale per prendersi una pausa da tutto, rallentare e ascoltarsi. L’amore sarà a portata di mano per chi è ancora solo, specialmente per chi vive vicino al mare o in zone turistiche. In alternativa, non esitate a partire. Mettete in stand-by le ambizioni lavorative: ci sarà tempo per recuperare a settembre.

Sarà utile fare un bilancio personale e liberarsi di ciò che non funziona più. Le giovani coppie potrebbero fare un passo importante. Lasciatevi avvolgere dall’estate e custoditene ogni ricordo prezioso.