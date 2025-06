L'oroscopo di lunedì 9 giugno 2025 segna un punto di svolta astrologico importante: Mercurio entra nel segno del Cancro, portando creatività ed energia sul lavoro, oltre che nuove opportunità in arrivo

L'entusiasmo spingerà i nativi dello Scorpione ad affrontare con determinazione anche le mansioni più impegnative, mentre il segno dell'Ariete dovrà fare attenzione a non prendere decisioni avventate in ambito professionale.

Previsioni oroscopo lunedì 9 giugno 2025 segno per segno

Ariete: prima giornata della settimana che potrebbe iniziare in modo un po’ turbolento.

Il pianeta Mercurio si sposterà nel segno del Cancro, avanzando qualche spiacevole dubbio o imprevisto nelle vostre mansioni lavorative. Non sarà un passaggio lungo, ciò nonostante potreste essere costretti a rimandare alcune decisioni. In amore sentirete il bisogno del supporto del partner. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che si farà più equilibrata e favorevole nel prossimo periodo per voi nativi del segno.

La comunicazione con il partner tenderà a migliorare e farsi più sincera, ma attenzione ancora alla Luna in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio v'inviterà a rivedere al rialzo le vostre iniziative. Potrebbero infatti arrivare opportunità che non potrete rifiutare. Voto - 8️⃣

Gemelli: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale a partire da questa giornata di lunedì.

Il lavoro andrà comunque bene, ma i vostri obiettivi potrebbero allontanarsi un po’. In quanto ai sentimenti, queste stelle vi renderanno intriganti, ma nel momento in cui vi avvicinerete alla vostra fiamma, potreste dire o fare qualcosa che in realtà non desiderate. Voto - 6️⃣

Cancro: vi attendono importanti novità nelle prossime giornate secondo l'oroscopo. In questo lunedì di giugno, Mercurio entrerà nel vostro cielo, portando energie e creatività da sfruttare al meglio in ambito professionale. In amore la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, pronti a darvi il sostegno necessario per godere di una relazione romantica e coinvolgente. Voto - 9️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno un cielo difficile da interpretare per sfruttare al meglio questa giornata.

In amore la Luna si allontanerà dal segno dello Scorpione nel pomeriggio, per mettersi nel segno amico del Sagittario. Ciò nonostante, con Venere in cattivo aspetto, non sarà facile far trasparire le emozioni. In quanto al lavoro Mercurio si metterà alle vostre spalle. Per raggiungere i vostri obiettivi, dovrete dimostrare maggiore impegno. Voto - 6️⃣

Vergine: settore professionale che si farà più interessante nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Mercurio vi sorriderà dal segno del Cancro, che vi aiuterà a gestire meglio il lavoro, soprattutto per voi nati nella prima decade. In amore Venere porterà ottimismo, ma attenzione alla Luna in arrivo nel Sagittario, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione.

Voto - 8️⃣

Bilancia: il passaggio di Mercurio nel segno del Cancro potrebbe rendere complicato lo sviluppo di alcune vostre mansioni secondo l'oroscopo. Marte vi darà ancora buone energie, ma a volte potrebbero mancare quelle idee che possono fare la differenza. In amore avrete buoni sentimenti da condividere, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'entusiasmo vi porterà avanti nelle vostre mansioni professionali in questo periodo, merito anche del passaggio di Mercurio in Cancro. Dovrete però anche dimostrare di essere capaci di gestire il ruolo che vi è stato assegnato. In quanto ai sentimenti, concentratevi sui desideri del partner, e fate in modo di poterli realizzare.

Voto - 9️⃣

Sagittario: l'astro argenteo raggiungerà il vostro segno zodiacale nel corso di questo lunedì di giugno. Tra voi e il partner ci sarà una bella intesa, che alimenterà il vostro rapporto. In quanto al lavoro, Marte v'incoraggerà a investire più risorse nelle vostre mansioni, ma dovrete superare gli ostacoli senza scoraggiarvi. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale interessante in questa giornata di lunedì. Venere porterà equilibrio e buone sensazioni da condividere con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale l'arrivo di Mercurio in opposizione potrebbe rappresentare un ostacolo per le vostre mansioni. In ogni caso, non fatevi sopraffare dalle difficoltà se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto.

Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna assumerà una posizione migliore nei vostri confronti secondo l'oroscopo, ciò nonostante, la presenza di Venere nel segno del Toro si farà ancora sentire molto. Vorreste fare qualcosa per la persona che amate, ma le circostanze potrebbero impedirvelo. In quanto al lavoro tenderete a essere meno creativi ora che Mercurio non vi sosterrà più, ciò nonostante avrete ancora buone occasioni da sfruttare. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna assumere una posizione scomoda nei vostri confronti. Queste stelle avranno comunque un assetto favorevole nei vostri confronti. Se ci sono dunque delle divergenze, in amore o nel lavoro, cercate di essere ottimisti, e continuare a mostrare il meglio di voi in ogni circostanza. Voto - 7️⃣