L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, offre preziosi consigli per affrontare al meglio amore, lavoro e fortuna. Le stelle hanno un messaggio per te.

Per i nati sotto il segno della Vergine arriveranno nuove importanti energie grazie al passaggio di Marte in congiunzione, invece i Pesci dovranno saper gestire bene il tempo e le risorse a disposizione. Il Leone dovrà continuare a mantenere una certa qualità e impegno in quel che fa, mentre l'amore per il segno del Capricorno assumerà un ruolo centrale.

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 18 giugno 2025 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vi vedrà piuttosto ottimisti e allegri secondo l'oroscopo. Riuscirete a ricavare tanto dalla vostra relazione di coppia, anche nelle piccole cose. Sul fronte professionale invece, la vostra produttività tenderà a calare, ora che anche Marte non sarà più dei vostri.

Voto - 7️⃣

Toro: sarà un mercoledì produttivo. L'arrivo di Marte nel segno amico della Vergine vi permetterà di metterci più grinta nelle vostre mansioni, dimostrandovi capaci di poter gestire anche più progetti allo stesso tempo. In amore i buoni sentimenti della Luna e di Venere vi premieranno, portandovi a vivere legami forti con la vostra fiamma.

Voto - 9️⃣

Gemelli: con Marte in quadratura dal segno della Vergine, i vostri progetti professionali potrebbero attraversare una battuta d'arresto secondo l'oroscopo. Potreste non essere così efficienti in quel che fate, quasi in affanno. In quanto ai sentimenti, la Luna non sarà vostra amica. Attenzione a non mostrare eccessiva sensibilità. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale perfetta per poter pensare in grande. In questo mercoledì di giugno avrete la situazione sotto controllo: non ci sarà niente che non potete fare. Abbiate cura del vostro rapporto, dimostrandovi romantici e interessati alla vostra metà. In quanto al lavoro, potrebbe essere il momento di investire più risorse per poter crescere.

Voto - 9️⃣

Leone: previsioni astrali che annunciano l'addio del pianeta Marte nel vostro segno zodiacale. Il lavoro andrà avanti, ma non sempre potreste riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti, questa giornata potrebbe rivelarsi un po’ anonima per la vostra storia d'amore, con pochi spunti per regalare emozioni alla persona che amate. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale altalenante in questo periodo a causa della Luna. Venere sarà dalla vostra parte, ma il vostro magnetismo non sempre sarà efficace. Per quanto riguarda il lavoro, il passaggio di Marte nel vostro segno, combinato con la buona posizione di Giove e Mercurio, porterà risultati sopra le aspettative con le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Bilancia: vi attende una giornata faticosa in ambito professionale. Mercurio e Giove saranno in cattivo aspetto, e con Marte ora alle vostre spalle, non avrete sempre grandi energie a disposizione. In amore il sostegno della vostra fiamma sarà importante in questo periodo, anche per riuscire a superare gli ostacoli della vita quotidiana. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita amorosa tutto sommato discreta in questo mercoledì di giugno. La Luna sarà favorevole, e vi aprirà all'intimità, al dialogo e alla comprensione con la persona che amate. In quanto al lavoro la situazione migliorerà grazie a Marte. Sarà possibile raggiungere risultati ancora più ambiziosi, grazie alla dose di energie in arrivo.

Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì complicata per la vostra vita professionale. Creatività e intuito non mancheranno, ma con Marte in quadratura potreste non sentirvi sempre al top delle energie. In amore non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti. Avrete bisogno di risolvere alcune questioni prima di lasciarvi andare alle emozioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: profondità emotiva in aumento in questo mercoledì di giugno secondo l'oroscopo. L'amore assumerà un ruolo centrale per voi, esaltato dalla Luna e da Venere in buon aspetto. In quanto al lavoro Marte vi aiuterà a reagire agli ostacoli di Mercurio e Giove. La strada verso il successo sarà ancora lontana, ciò nonostante inizierete a muovere i vostri primi passi.

Voto - 8️⃣

Acquario: periodo in rialzo in campo professionale. Ora che Marte non sarà più contro di voi, ci saranno tante nuove idee, ma servirà concretezza. In amore cercate di rimanere con i piedi per terra: la posizione sfavorevole di Venere potrebbe causare spiacevoli incomprensioni, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Pesci: con Marte in opposizione dal segno della Vergine, dovrete saper gestire bene il tempo a vostra disposizione. Anche se Mercurio e Giove vi favoriranno, non sempre potreste sentirvi in ottima forma. In amore sarà una giornata interessante per condividere emozioni e sentimenti con la vostra fiamma, grazie al sostegno di stelle come la Luna e Venere. Voto - 8️⃣