Le previsioni dell’oroscopo di venerdì 20 giugno annunciano un cielo particolarmente favorevole per la Vergine, che si piazza sul gradino più alto del podio grazie alla sua lucidità e concretezza. Bene anche Capricorno e Bilancia, che ritrovano equilibrio e stimoli. Giornata un po’ più instabile per Sagittario, Scorpione e Acquario, che dovranno gestire alcune sfide emotive e rallentamenti.

Classifica zodiacale di venerdì 20 giugno 2025

1° Vergine È il vostro momento: la mente è lucida, l’energia è alta e tutto sembra filare nel verso giusto. In amore riuscite a esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto.

I single possono incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Sul lavoro siete impeccabili: ogni dettaglio è sotto controllo e le vostre capacità organizzative fanno la differenza. Giornata ideale per concludere accordi, firmare contratti o pianificare il futuro.

2° Capricorno Torna una sensazione di stabilità che vi mancava da tempo.

In campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi: la vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. I cuori solitari possono ricevere messaggi inaspettati. La giornata vi regala soddisfazioni silenziose ma profonde: tutto scorre con armonia.

3° Bilancia Siete in perfetto equilibrio tra intuizione e razionalità. L’amore vi sorride: nelle relazioni stabili si respira un’aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia: sapete essere diplomatici ma incisivi, e questo vi rende apprezzati da superiori e colleghi. Una giornata che parla di armonia e buone vibrazioni.

4° Leone Oggi siete particolarmente brillanti e magnetici. In amore siete travolgenti: chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single, potete affascinare senza alcuno sforzo. Sul lavoro il vostro carisma apre porte: fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi o autoritari.

Un pizzico di umiltà renderà la vostra luce ancora più intensa. Giornata piena di energia creativa.

5° Cancro Emotivamente siete in ripresa. Dopo giorni di incertezza, oggi sentite di avere di nuovo il timone tra le mani. In amore, vi lasciate andare con maggiore fiducia e il partner lo percepisce con gioia. I single, invece, si accorgono che il cuore sta guarendo. Nel lavoro, piccoli progressi che però indicano la strada giusta. È il momento di affidarvi di più alla vostra intuizione e di non avere paura di essere sensibili: è un punto di forza.

6° Toro Giornata abbastanza solida, anche se non priva di momenti riflessivi. In amore cercate certezze, e le riceverete, purché non siate troppo rigidi.

Le relazioni stabili possono vivere un momento di calma serena. I single devono imparare a lasciarsi sorprendere. Nel lavoro siete pratici e razionali: le vostre scelte sono ponderate, anche se mancano un po’ di entusiasmo. Una giornata “di sostanza”, senza fuochi d’artificio, ma produttiva.

7° Ariete La voglia di fare è tanta, ma c’è il rischio di voler tutto e subito. In amore, la passione è viva, ma dovete imparare ad ascoltare di più chi vi sta accanto. I single sono impazienti, ma la fretta non vi aiuterà a costruire qualcosa di vero. Nel lavoro c’è un buon fermento, ma va gestito con attenzione: le vostre idee sono valide, ma serve più strategia e meno istinto. Giornata utile per rallentare e riflettere prima di agire.

8° Gemelli Il vostro umore è un po’ ballerino, e questo può rendere la giornata più faticosa del previsto. In amore siete affettuosi ma anche distratti: chi vi ama potrebbe sentirsi trascurato. I single sono attratti da più persone, ma devono capire cosa desiderano davvero. Sul lavoro fate fatica a concentrarvi: troppe idee e poca concretezza. Prendetevi qualche ora per riorganizzare le priorità e tornare a brillare domani.

9° Pesci Oggi vi sentite più vulnerabili del solito. In amore, il bisogno di conferme può portare a fraintendimenti. Le coppie devono evitare il melodramma, i single dovrebbero restare con i piedi per terra. Nel lavoro, evitate di prendere decisioni impulsive o troppo emotive: il rischio di valutare male è alto.

È il momento di concedervi una pausa e di ritrovare il contatto con ciò che vi fa stare bene davvero.

10° Acquario Il vostro desiderio di libertà si scontra con alcune responsabilità che non potete più rimandare. In amore cercate evasione, ma il partner potrebbe percepirlo come distacco. I single si muovono in modo contraddittorio, tra bisogno di novità e paura di impegnarsi. Nel lavoro c’è bisogno di metodo: l’originalità non basta, servono anche disciplina e costanza. Giornata utile per rivedere alcune priorità e aggiustare la rotta.

11° Scorpione Oggi l’energia sembra calare e le emozioni vi appesantiscono. In amore, qualcosa vi infastidisce ma non riuscite a dirlo con chiarezza: attenzione a non esplodere all’improvviso.

Le coppie hanno bisogno di maggiore dialogo, i single dovrebbero evitare relazioni ambigue. Nel lavoro siete stanchi: prendetevi una pausa, anche mentale, prima di rimettervi in marcia. Domani le idee saranno più chiare.

12° Sagittario Giornata instabile e piena di imprevisti. In amore, sentite il bisogno di spazio ma rischiate di ferire chi vi ama. Le coppie affrontano un momento di freddezza, i single sembrano disinteressati a ciò che li circonda. Nel lavoro vi manca la motivazione e tutto sembra pesare il doppio. Non fate scelte affrettate: è solo un momento passeggero. Serve riposo, silenzio e tempo per ritrovare la bussola interiore.