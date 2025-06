Secondo l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 giugno, i Pesci affronteranno una settimana impegnativa in amore, caratterizzata da malinconia e possibili incomprensioni. Gli Scorpione godranno di stabilità nella vita di coppia, mentre i single avranno carisma e buone opportunità sentimentali. Per i nativi del Capricorno, il lavoro sarà gratificante e la settimana propizia per lo studio, ma sarà importante evitare l’isolamento.

Previsioni settimanali 9-15 giugno con pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Gli influssi positivi di Venere garantiranno una settimana eccezionale per le relazioni di coppia, portando un'atmosfera gioiosa e romantica.

Vi sentirete più uniti che mai al vostro partner, grazie a numerosi progetti che, pur essendo ancora in fase embrionale, rafforzeranno il vostro legame. Se siete single, l'influenza di Nettuno richiederà cautela. Evitate di farvi illusioni e di idealizzare persone che potrebbero rivelarsi molto diverse dalla realtà. È fondamentale mantenere i piedi per terra per evitare delusioni.

Sul fronte professionale, non temete intoppi inaspettati. Avrete la possibilità di cogliere belle opportunità che, se ben sfruttate, vi permetteranno di consolidare la vostra posizione. Voto: 9

Scorpione – La vita di coppia si preannuncia molto stabile. Non subirete particolari influssi planetari degni di nota; di conseguenza, la vostra relazione procederà senza intoppi, sebbene possa mancare un po' di passione.

Se siete single, fiorirete come un giglio grazie all'influenza benevola di Giove. Il vostro carisma sarà irresistibile e saprete utilizzarlo con grande maestria. Sarete in grado di scegliere la persona che vi offrirà ciò che più desiderate. Sul fronte lavorativo, l'andamento generale sarà favorevole e vecchi progetti potrebbero concretizzarsi da un momento all'altro. Tuttavia, la pazienza potrebbe scarseggiare e potreste essere tentati di affrettare i tempi. È una strategia sensata? Ricordate il monito di Luigi XIV: "È sempre l'impazienza di vincere che fa perdere". Voto: 8

Oroscopo e pagelle per la seconda settimana di giugno: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Questa settimana, la monotonia e le abitudini quotidiane graveranno pesantemente sulla vostra vita di coppia.

Non permettete che il silenzio e l'incomprensione si trasformino in una barriera invalicabile tra voi e il partner. Se la relazione amorosa è in crisi da tempo, le forti pressioni che subirete potrebbero sfociare in una rottura, a meno che non facciate sforzi concreti per riattivare la comunicazione. Per i single del segno, si presenteranno delle occasioni per un incontro significativo. Tuttavia, dovrete essere pronti a difendere con tenacia questa nuova relazione. Grazie all'influenza di Urano e Saturno, nel vostro ambiente lavorativo riuscirete a schivare le trappole più pericolose: la disorganizzazione e la mancanza di continuità. Questa settimana indirizzerete tutte le vostre forze verso specifici traguardi, acquisendo così maggiore produttività.

Voto: 7

Capricorno – La configurazione di Venere vi immergerà in un'atmosfera coniugale via via più intensa. Emozioni vibranti vi pervaderanno. Desidererete assaporare appieno i piaceri della vita accanto al vostro partner. Se siete single, una questione di cuore inizialmente insignificante potrebbe evolvere in modo molto promettente e stabile, a patto che sappiate bilanciare il vostro bisogno d'indipendenza. Questo legame potrebbe donarvi grande gioia. Coloro che svolgono un'attività lavorativa otterranno notevoli gratificazioni. Questa settimana si rivelerà molto propizia per lo studio, la ricerca e le attività intellettuali. Tuttavia, evitate di isolarvi, di interrompere i contatti esterni e di chiudervi nel vostro mondo.

Voto: 8

La settimana dal 9 al 15 giugno secondo le stelle: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – I due influssi celesti più positivi salvaguarderanno i vostri sentimenti. Da un lato, Giove, l'astro della prosperità, del benessere e della gioia, creerà delle configurazioni armoniose, il che significa che la vostra sfera affettiva si mostrerà promettente, sia che abbiate un legame sia che siate ancora soli. Inoltre, Venere intensificherà l'effetto benefico di Giove. L'unico elemento a cui prestare attenzione: Urano si presenterà in un aspetto spiacevole, il che potrebbe comportare, per alcuni di voi, un breve periodo di attesa o indecisione. Tutti voi che avete vissuto un momento delicato sul fronte lavorativo supererete le difficoltà.

Se siete disoccupati, l'oroscopo consiglia di concentrarvi intensamente sulla ricerca; dovreste riuscire a trovare un buon lavoro in poco tempo. Voto: 7,5

Pesci – Per quanto riguarda la sfera sentimentale, questa settimana si prospetta piuttosto impegnativa dal punto di vista astrologico. Non vi saranno preannunciate gioie o grandi soddisfazioni, ma piuttosto un'aria malinconica, potenzialmente offuscata da una separazione, una distanza affettiva o una notizia difficile da elaborare o, più semplicemente, da incomprensioni e improvvisi sbalzi d'umore. Sforzatevi di non aggravare la situazione, tenendo presente che "Afrodite ama i sorrisi". La sfera professionale sarà invece particolarmente propizia grazie al supporto di Plutone.

Se ricoprite un ruolo da dipendenti o funzionari, la fortuna vi sorriderà: non temete di chiedere una promozione o un aumento di stipendio, in quanto le circostanze ve lo consentiranno pienamente. Voto: 7