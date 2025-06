L'oroscopo settimanale dal 9 al 15 giugno è pronto. Ottima la seconda settimana del mese per il segno dell'Acquario, indicato in pagella con un meritato dieci. Restando in tema di positività assoluta, a fare un'ottima figura nel periodo indicato saranno certamente gli amici nativi del Capricorno (voto 9), seguiti a poca distanza dai nati in Cancro (voto 8) e in Sagittario (voto 8). Purtroppo, per lo Scorpione (voto 5) non si prevede un periodo soddisfacente, costretto in una fase più riflessiva, in attesa di occasioni più favore. Vediamo ora di approfondire, passando alle analisi dell'oroscopo della settimana segno per segno.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. La settimana in arrivo sarà contraddistinta da una discreta dinamicità, con giornate adatte a prendere iniziative e altre più propense alla cautela. Lunedì e mercoledì favoriranno l’organizzazione, con buone probabilità di portare a termine ciò che richiede concentrazione e lucidità. Martedì segnerà un momento centrale, utile per fare chiarezza e dare nuovo impulso ad alcune priorità. Giovedì e domenica saranno utili per mantenere il ritmo, anche in contesti più complessi. Venerdì tenderà a disperdere l’attenzione, mentre sabato suggerirà un rallentamento necessario. In questa porzione di tempo, sarà utile dosare l’entusiasmo, lasciando spazio anche a scelte ponderate e a momenti di attesa.

La classifica stellare da lunedì a domenica:

Top del giorno: martedì 10 giugno;

martedì 10 giugno; ★★★★★ lunedì 9 e mercoledì 11;

★★★★ giovedì 12 e domenica 15;

★★★ venerdì 13 giugno;

★★ sabato 14 giugno.

♉ Toro: voto 7. La seconda settimana di giugno offrirà un’alternanza di stimoli che andranno gestiti con equilibrio. Martedì, mercoledì e giovedì si riveleranno i passaggi più fruttuosi, con occasioni utili per sistemare ciò che era rimasto in sospeso. Il mercoledì in particolare porterà maggiore determinazione, utile per affrontare scelte concrete. Lunedì e venerdì permetteranno di mantenere una buona stabilità, pur senza troppi slanci. Sabato mostrerà un ritmo più lento, da accogliere senza forzature, mentre domenica richiederà un atteggiamento più distaccato, utile per non caricarsi di pressioni inutili.

Sarà importante privilegiare l’ordine e la regolarità, senza lasciarsi confondere da situazioni poco chiare o emotivamente dissonanti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno: mercoledì 11 giugno;

mercoledì 11 giugno; ★★★★★ martedì 10 e giovedì 12;

★★★★ lunedì 9 e venerdì 13;

★★★ sabato 14 giugno;

★★ domenica 15 giugno.

♊ Gemelli: voto 7. La settimana inizierà in modo piuttosto incerto, con lunedì che potrà generare indecisioni o ritardi rispetto alle aspettative. Tuttavia, dal mercoledì si noterà un graduale miglioramento, che culminerà in un fine ciclo molto più scorrevole e favorevole. Venerdì rappresenterà un momento di svolta, con maggiore fluidità e margini per recuperare terreno. Sabato e domenica consentiranno di ritrovare fiducia e chiarezza, agevolando i rapporti e le attività personali.

Martedì sarà ancora interlocutorio, ma già utile per rimettere ordine. Sarà essenziale non giudicare l’intero ciclo in base ai primi giorni: le migliori risposte emergeranno verso la fine, premiando chi avrà saputo attendere.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno: venerdì 13;

venerdì 13; ★★★★★ sabato 14 e domenica 15;

★★★★ mercoledì 11 e giovedì 12;

★★★ martedì 10 giugno;

★★ lunedì 9 giugno.

♋ Cancro: voto 8. Le analisi astrologiche sui prossimi sette giorni mostrano una traiettoria in costante crescita, con un inizio positivo e una chiusura ancor più solida. Lunedì offrirà un terreno fertile per mettere a fuoco intenti e tracciare nuove direzioni. Venerdì e domenica indicheranno tratti ideali per consolidare scelte importanti e dare struttura a ciò che appariva incerto.

Martedì, giovedì e sabato manterranno un andamento regolare, senza grandi strappi né ostacoli significativi. Solo mercoledì porterà un leggero rallentamento, utile però per ricalibrare l’attenzione. In questo tratto temporale sarà consigliabile restare fedeli a ciò che si considera essenziale, evitando deviazioni e sovraccarichi. L’andamento si rivelerà coerente, premiando il metodo e la continuità.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno: domenica 15 giugno;

domenica 15 giugno; ★★★★★ lunedì 9 (Giove in Cancro) e venerdì 13;

★★★★ martedì 10, giovedì 12 e sabato 14;

★★★ mercoledì 11 giugno.

♌ Leone: voto 6. La settimana in esame risulterà abbastanza discontinuo, con picchi interessanti alternati a giornate meno stabili.

Lunedì e martedì offriranno un avvio regolare, adatto per portare avanti compiti quotidiani senza troppe interferenze. Giovedì e venerdì spiccheranno come momenti centrali, ideali per agire con maggiore slancio e intraprendenza. L’attenzione andrà posta mercoledì, giornata più impegnativa, da affrontare con flessibilità, nella quale converrà limitare aspettative o passi azzardati. Sabato sarà utile per ristabilire un certo equilibrio, mentre la chiusura domenicale si rivelerà meno brillante, ma ancora gestibile se affrontata con misura. Sarà vantaggioso distribuire bene le forze, evitando di concentrare tutto in pochi giorni.

La valutazione della settimana:

★★★★★ giovedì 12 e venerdì 13;

★★★★ lunedì 9, martedì 10 e sabato 14;

★★★ domenica 15 giugno;

★★ mercoledì 11 giugno.

♍ Vergine: voto 6.

La settimana in arrivo non presenterà grandi ostacoli, ma neppure andamenti lineari. Martedì e sabato si distingueranno per maggiore lucidità, permettendo di mettere a frutto capacità organizzative e precisione. Lunedì, mercoledì e domenica favoriranno la continuità, pur senza particolari slanci, ma con margini adeguati per restare al passo. Più fiacca la giornata di venerdì, che richiederà una certa flessibilità per gestire eventuali cambi di programma. Giovedì sarà interlocutorio, da usare per riequilibrare il ritmo. Nel complesso, l’andamento si mostrerà alterno, ma gestibile, a patto di non aspettarsi risultati immediati. Sarà preferibile mantenere uno sguardo lucido, evitando reazioni istintive.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ martedì 10 e sabato 14;

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11 e domenica 15;

★★★ giovedì 12 giugno;

★★ venerdì 13 giugno.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Il periodo in esame si svilupperà con discreta armonia, pur attraversando passaggi che richiederanno una gestione attenta. Martedì e giovedì risulteranno i momenti più vantaggiosi, adatti per approfondire contatti o riprendere in mano questioni lasciate in sospeso. Lunedì, mercoledì e sabato offriranno un buon margine d’azione, utili per portare avanti obiettivi concreti, anche in ambiti relazionali. Venerdì sarà meno definito, con il rischio di sprecare tempo in attività dispersive.

La domenica chiuderà con una certa stanchezza, consigliando di evitare eccessi o aspettative troppo elevate. Una conduzione equilibrata favorirà un bilancio positivo, pur in un contesto non sempre lineare.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 10 e giovedì 12;

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11 e sabato 14;

★★★ venerdì 13 giugno;

★★ domenica 15 giugno.

♏ Scorpione: voto 5. La nuova settimana si apre con alcune sfide da gestire con pazienza. Sarà consigliabile gestire tutto con pazienza, soprattutto nei primi giorni. Lunedì e martedì infatti, potrebbero presentare qualche ostacolo, legato a interferenze esterne o ad azioni poco chiare. Da mercoledì si noterà una ripresa graduale, che culminerà nel sabato, vero punto di forza del ciclo, capace di offrire margini insperati per rimettere in moto ciò che sembrava fermo.

Le giornate centrali saranno adatte a consolidare piccole conquiste o ristabilire rapporti che avevano subito un rallentamento. Domenica garantirà una chiusura più distesa. In generale, la parola chiave sarà gradualità: nulla andrà forzato, ma tutto potrà essere riassestato con pazienza e ordine.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ sabato 14 giugno;

★★★★ mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 e domenica 15;

★★★ lunedì 9 giugno;

★★ martedì 10 giugno.

♐ Sagittario: voto 8. Il periodo si aprirà con una spinta decisa e un ritmo sostenuto, grazie a un avvio che metterà in luce lucidità e determinazione. La giornata di lunedì, favorita dal passaggio lunare nel segno, inaugurerà un ciclo fertile, adatto per imprimere un’accelerazione significativa a progetti personali o obiettivi condivisi.

Martedì e mercoledì manterranno un’andatura stabile, offrendo buone occasioni per consolidare ciò che si è avviato. La seconda parte risulterà meno intensa ma comunque ben gestibile, con giovedì, venerdì e domenica ancora favorevoli per sviluppi costruttivi. Sabato segnerà una lieve flessione, utile per rifiatare e valutare meglio le mosse successive. La direzione sarà chiara: progredire con metodo e senza strappi.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno: lunedì 9 giugno (Luna in Sagittario);

lunedì 9 giugno (Luna in Sagittario); ★★★★★ martedì 10 e mercoledì 11;

★★★★ giovedì 12, venerdì 13 e domenica 15;

★★★ sabato 14 giugno.

♑ Capricorno: voto 9. Le giornate prossime all'arrivo offriranno stabilità e continuità.

Mediamente ogni nativo potrà permettersi il lusso di agire con lucidità, grazie a un cielo che distribuirà bene opportunità e margini d’azione. Lunedì e martedì saranno utili per impostare nuove strategie, mentre il picco del giovedì – rafforzato dal transito lunare nel segno – indicherà il momento più propizio per imprimere una svolta. Mercoledì e venerdì si riveleranno adatti a definire accordi o raggiungere piccoli traguardi con costanza. Anche il fine periodo, sabato e domenica, manterrà un buon equilibrio, suggerendo di proseguire nella direzione intrapresa. Sarà un’occasione favorevole per dare consistenza ai propri propositi senza interferenze e con ordine.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno: giovedì 12 giugno (Luna in Capricorno);

giovedì 12 giugno (Luna in Capricorno); ★★★★★ mercoledì 11 e venerdì 13;

★★★★ lunedì 9, martedì 10, sabato 14 e domenica 15.

♒ Acquario: voto 10.

Il periodo in arrivo rappresenta uno dei momenti più armoniosi di questa fase. Lunedì porterà un’ottima apertura, con riflessi positivi su ambiti organizzativi e relazionali. La continuità sarà garantita anche nei giorni successivi, con martedì e mercoledì adatti a rafforzare obiettivi già in corso. Giovedì offrirà un’occasione d’oro per mettersi in luce, mentre venerdì rappresenterà un ponte efficace per consolidare ciò che è stato costruito. Il picco assoluto si raggiungerà sabato, in concomitanza con la Luna nel segno, che incoraggerà decisioni brillanti e azioni ben centrate. Domenica chiuderà con soddisfazione. Ogni giornata troverà coerenza e concretezza, rendendo il percorso lineare e appagante.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno: sabato 14 giugno (Luna in Acquario);

sabato 14 giugno (Luna in Acquario); ★★★★★ lunedì 9, giovedì 12 e domenica 15;

★★★★ martedì 10, mercoledì 11 e venerdì 13.

♓ Pesci: voto 6. Questa nuova fase, relativa alla seconda settimana di giugno, si presenterà con alti e bassi, alternando giornate proficue ad altre meno fluenti. Lunedì regalerà una partenza significativa, con una disposizione favorevole alla collaborazione e al chiarimento di alcuni aspetti irrisolti. Anche domenica offrirà un esito soddisfacente, ideale per mettere ordine e ristabilire un clima più disteso. Martedì, venerdì e sabato si manterranno su un buon livello, utili per riprendere in mano situazioni lasciate in sospeso. Mercoledì sarà interlocutorio, mentre giovedì rappresenterà una giornata in cui sarà utile rallentare e osservare con attenzione prima di agire. Con un approccio prudente si eviteranno forzature e si porterà a termine ciò che conta davvero.

La classifica giornaliera con le stelle: