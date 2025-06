L'oroscopo dal 9 al 15 giugno 2025 assegna 5 trifogli al Sagittario, segno premiato dal massimo punteggio possibile. In difficoltà invece l'Ariete, a cui vanno solo 3 trifogli.

Di seguito i dettagli.

Previsioni astrologiche della settimana 9-15 giugno 2025

☘️☘️☘️Ariete. Settimana intensa e a tratti caotica. L'insofferenza verso chi invade il vostro spazio sarà accentuata, cercate quindi di evitare luoghi affollati o situazioni in cui non vi sentite a vostro agio. È il momento di fidarvi di più del vostro intuito e di smettere di rimandare decisioni importanti.

Nonostante qualche tensione, venerdì l’umore migliorerà e vi sentirete più leggeri. Il fine settimana si prospetta interessante per organizzare un viaggio o partecipare ad un evento che aspettavate da tempo. Occhio però agli eccessi emotivi: in amore e nel lavoro, meglio non forzare i tempi.

☘️☘️☘️Vergine. Settimana piuttosto densa e complicata, con scadenze, impegni e spese impreviste che potrebbero mettervi in difficoltà. Alcuni dovranno affrontare questioni legate a traslochi, interventi, guasti tecnici o visite in banca. Le giornate centrali potrebbero essere logoranti, con momenti di confusione e mal di testa frequenti. Cercate di non riversare la frustrazione in famiglia. Serve pazienza, organizzazione e attenzione alla salute.

Le difficoltà si superano meglio se non vi isolate.

☘️☘️☘️Capricorno. Meglio tenersi alla larga da persone ambigue o contesti instabili. In questa settimana, sarà fondamentale contare solo sulle vostre forze e sulla vostra capacità di valutare con lucidità. Evitate di cedere a tentazioni che promettono molto ma offrono poco. Nonostante qualche tensione iniziale, potreste ricevere una notizia interessante o un’opportunità che, se ben gestita, porterà buoni frutti nel medio termine. Concedetevi del tempo per voi, anche solo per un piccolo gesto che vi faccia sentire meglio.

☘️☘️☘️Bilancia. La settimana vi troverà immersi tra scadenze e responsabilità accumulate. Avete messo da parte il vostro benessere per troppo tempo, e ora ne sentite il peso.

Evitate lo shopping compulsivo: non è il momento adatto per spese non necessarie. Una spesa importante a metà mese potrebbe richiedere una gestione attenta del budget. L'amore è in una fase delicata: potreste sentirvi trascurati o poco valorizzati. Prendetevi un momento di riflessione e ascoltate i vostri bisogni.

☘️☘️☘️☘️Toro. La settimana parte bene ma riserva qualche imprevisto nel fine settimana. Potrebbero emergere tensioni o piccole delusioni. È il momento di pensare alla vostra salute, a partire dall’alimentazione. Negli ultimi tempi vi siete lasciati andare un po’ troppo, e il corpo chiede più equilibrio. Siate più amorevoli con voi stessi. Per le coppie consolidate, si intravede un momento di riconciliazione o di maggiore vicinanza emotiva.

☘️☘️☘️☘️Leone. Settimana dal sapore altalenante. Avvertirete un forte bisogno di cambiare, ma vi troverete a fronteggiare imprevisti che metteranno alla prova la vostra pazienza. Potrebbero saltare piani già avviati, ma con spirito pratico riuscirete a rimettere tutto in ordine. L’amore resta in secondo piano, forse perché siete distratti da preoccupazioni economiche o legate alla salute. Rimandate investimenti importanti e concedetevi dei momenti di riposo. Una vacanza, anche breve, sarebbe l’ideale.

☘️☘️☘️☘️Gemelli. Settimana più leggera rispetto alle precedenti, anche se non mancheranno dubbi e tensioni. Alcune persone vicine sembrano creare confusione e distogliervi dai vostri obiettivi: meglio fare chiarezza e prendere le distanze da chi non vi rispetta.

Avete tanto potenziale inespresso, e adesso è il momento di mostrarlo. Sarà importante ritagliarsi spazi per voi e per chi amate davvero. Le giornate centrali vi offriranno occasioni per sorridere e riscoprire il piacere di piccoli momenti condivisi.

☘️☘️☘️☘️Cancro. Settimana che porta un respiro di sollievo. Avvertirete un senso di rinascita, come se un peso si stesse sollevando. Malgrado gli impegni siano numerosi, riuscirete a gestirli con maggior serenità. Il fine settimana sarà un momento chiave per lasciarvi alle spalle la routine e concedervi qualcosa che vi rigeneri. Non mancheranno occasioni per rompere gli schemi e sentirvi di nuovo protagonisti. La serenità inizia da un pensiero nuovo: lasciate entrare ciò che vi fa stare bene.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Settimana di consapevolezze. Avete bisogno di equilibrio, e in amore sentite che qualcosa sfugge al vostro controllo. In famiglia restano in sospeso alcune questioni, ma la vostra resilienza vi aiuterà ad affrontarle. Le energie miglioreranno e fisicamente vi sentirete più forti. Le possibilità di un nuovo incontro sono alte, ma solo se siete disposti a mettervi in gioco davvero. È un periodo in cui chi cerca può trovare, anche a livello personale e non solo affettivo.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. State cercando di ritrovare il vostro centro, ma c’è qualcosa che vi tiene sospesi. Solo un cambio di prospettiva potrà darvi quella spinta necessaria a prendere decisioni importanti. Rivedrete i vostri piani e potreste modificarli in base alle nuove priorità.

Qualcuno vicino a voi si rivelerà una guida preziosa, ma non aspettatevi che gli altri vi risolvano i problemi. È il momento di credere di più nelle vostre risorse e nel valore delle vostre scelte.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione. Settimana movimentata e positiva per chi è alla ricerca di emozioni. Se siete single, ci saranno opportunità per fare incontri interessanti. Chi vive una relazione stabile, invece, potrebbe aver bisogno di ravvivare la fiamma con gesti nuovi. Alcune notizie in arrivo vi porteranno a valutare strade diverse. È tempo di decisioni importanti sul fronte professionale. Qualcuno dovrà rinunciare a una vacanza per senso del dovere, ma anche da questa scelta nascerà qualcosa di buono.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario. Dopo un periodo difficile, ecco arrivare una settimana di riscatto. Avrete l’opportunità di lasciarvi alle spalle ciò che vi ha ferito e di riprendere in mano la vostra vita. Il peggio sembra alle spalle e potrete finalmente sorridere con più naturalezza. Una telefonata o un incontro vi regaleranno buonumore e speranza. Se avete affrontato prove importanti, riceverete presto risposte che attendete da tempo.