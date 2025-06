Secondo l'oroscopo settimanale dal 7 al 13 luglio, i il Leone cerca originalità nella coppia ma devono preparare il partner; i single avranno successo in amore, intanto la carriera potrebbe subire cambiamenti, ma è sconsigliato forzare nuove strade. I Gemelli potrebbero affrontare turbolenze in coppia e tentazioni di infedeltà, mentre per i single l'amore sarà intenso. È consigliato rimandare progetti innovativi. Per i nati sotto il segno della Vergine si prospetta una settimana serena e felice in coppia, mentre per i single che pensano al matrimonio, il momento non è propizio.

Approfondiamo ora le previsioni astrologiche della settimana per i primi sei segni zodiacali.

Previsioni dell'oroscopo dal 7 al 13 luglio con pagelle per Ariete e Toro

Ariete – L'influenza di Giove si farà sentire in modo particolare nella vita di coppia. Aspettatevi un aumento di feeling, un rafforzamento dei desideri condivisi, o manifestazioni di reciproca simpatia e amore.

Potrebbe anche presentarsi l'occasione per risolvere felicemente una questione che riguarda voi e il partner. Se siete single, la presenza di Saturno nel settore degli incontri suggerisce che non sarà il momento per avventure passeggere o flirt superficiali. Si prospetta invece la possibilità di costruire o ricostruire i rapporti su basi solide, con calma e pazienza.

Questa settimana avrete le idee molto chiare e concentrerete tutte le energie sul raggiungimento dei vostri obiettivi. Non ci saranno sfumature o incertezze. Tuttavia, il percorso verso il successo potrebbe presentare delle difficoltà. Siate prudenti e non esitate a chiedere un parere esterno se necessario. Voto: 7

Toro – La configurazione astrale di Venere garantirà armonia alla vita di coppia. Sarà un periodo piacevole, caratterizzato da una rinascita di sensualità e passione. Tuttavia, se la relazione sta affrontando una crisi significativa, Venere da sola non potrà risolvere la situazione. Per quanto riguarda i single, il pianeta Saturno potrebbe rendervi impacciati in amore, portando a possibili gaffe, iniziative fallimentari, gesti affrettati o carezze troppo audaci ai primi incontri.

Sul fronte professionale, metterete tutte le energie per superare gli ostacoli. Grazie all'influsso positivo di Marte, questa settimana riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi e a liberarvi da eventuali ostacoli. Voto: 7,5

Astrologia per la settimana 7-13 luglio: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Con l'influenza di Plutone, la vostra vita di coppia potrebbe essere piuttosto turbolenta. Questo transito astrale a volte vi spingerà verso l'infedeltà. Tuttavia, la scelta sarà vostra, poiché la Luna potrebbe invece incoraggiarvi a rafforzare il legame attuale. Per quanto riguarda i single, l'aspetto di Venere suggerisce che l'amore sarà al centro delle attenzioni in questi giorni. Il vostro fascino sarà irresistibile e vivrete esperienze intense e appaganti.

L’oroscopo consiglia di mettere da parte i progetti più innovativi o stravaganti. Non verrebbero compresi appieno in questo periodo, e una reazione negativa potrebbe demotivarvi. Meglio attendere un momento più propizio per presentarli. Voto: 7

Cancro – L'influenza di Saturno potrebbe portare qualche incertezza nella vita di coppia. Potreste non sentirvi completamente a vostro agio con voi stessi, e anche se la relazione d’amore dovesse apparire serena, è probabile che un senso di insoddisfazione vi pervada. Se state affrontando una fase critica, sarà fondamentale fare il punto della situazione. Per voi single, il quadro astrale si preannuncia vivace e ricco di passione, con la possibilità di sorprese inaspettate.

Alcuni di voi potrebbero assistere al ritorno di un amore del passato, mentre altri vivranno un'intensa infatuazione. Sul fronte professionale, le opinioni potrebbero divergere da quelle dei superiori. Sarete convinti della validità delle vostre idee, ma l'oroscopo consiglia di non insistere e di mettere da parte i suggerimenti per il momento. Il tempo vi darà ragione. Voto: 7,5

La settimana 7-13 luglio dal punto di vista amoroso e lavorativo: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Influenzati da Mercurio, desiderate portare più fantasia e originalità nella vostra vita di coppia. Tuttavia, assicuratevi di aver preparato il terreno, poiché il partner potrebbe non apprezzare sorprese inaspettate. Molteplici influssi planetari agiranno su questo settore, favorendo un miglioramento delle interazioni.

Se siete single, questa settimana non dovrete fare grandi sforzi per conquistare: uscite spesso, è molto probabile che non torniate a casa da soli. Giove vi porrà dinanzi a situazioni complesse, ricche di sfide. La carriera potrebbe subire cambiamenti improvvisi nella sua struttura attuale. In ogni caso, evitate di forzare nuovi percorsi di vostra iniziativa: il periodo non è propizio e non ricavereste soddisfazione da un cambiamento affrettato. Impegnatevi solo su basi chiare e definite, e analizzate attentamente una valutazione prima di procedere. Voto: 8

Vergine – Si prospetta una settimana serena. Grazie all'influsso armonico di Mercurio, godrete di un ottimo umore e saprete creare un'atmosfera accogliente e affettuosa nel vostro ambiente domestico.

Lasciatevi guidare dai sentimenti e vivrete la relazione di coppia con grande felicità. Per quanto riguarda i single che accarezzano l'idea del matrimonio, il momento potrebbe non essere propizio se la decisione è stata presa da tempo e se conoscete già a fondo il carattere della persona amata. Sul fronte professionale, avrete la possibilità di cogliere opportunità eccezionali che daranno una spinta significativa alla carriera. Mettete in campo tutte le risorse, la capacità persuasiva e le doti nelle relazioni interpersonali. Voto: 7.