Secondo l'oroscopo dal 23 al 29 giugno 2025, per i nati sotto il segno della Vergine, Venere influenzerà positivamente la vita matrimoniale portando armonia e intesa, mentre i single vivranno un periodo ricco di nuovi incontri, godranno di tranquillità finanziaria, ma dovranno essere cauti per il futuro. I Gemelli vedranno la propria vita sentimentale intensificarsi, con passione per chi è in coppia e numerosi incontri sociali per i single, avranno fortuna finanziaria ma dovranno stare attenti alle truffe. Infine, i single del Cancro otterranno soddisfazioni sentimentali grazie al loro fascino, ma dovranno fare attenzione a Marte.

Chi vive in coppia dovrà gestire aspettative eccessive verso il partner. Le questioni finanziarie richiederanno pazienza e si prevedono rallentamenti o diminuzioni nei profitti.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche per la prima sestina zodiacale.

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 giugno: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Saturno influenzerà ancora la vostra vita di coppia, ma il suo impatto sarà meno significativo rispetto alle settimane scorse.

Molti di voi avranno l'opportunità di vivere una vita di coppia serena, nonostante le questioni economiche possano prevalere su quelle sentimentali. Se siete single, una favorevole corrente saturniana renderà questo periodo piuttosto ricco di eventi. Potranno verificarsi incontri capaci di sfociare in una relazione duratura. Ricordate sempre che la vita di coppia si costruisce e si mantiene con il reciproco accordo.

Grazie all'influenza di diversi astri benefici, è il momento giusto per analizzare nuovi investimenti. Fatevi consigliare: potreste scoprire una nuova fonte di reddito. Questo potrebbe anche trasformare radicalmente e in modo positivo la situazione economica. Voto: 7,5

Toro – Plutone in aspetto armonico intensificherà la sensualità, spingendovi a esplorare nuove esperienze fisiche. Grazie all'influsso di Venere, tuttavia, esprimerete spesso i sentimenti al partner. La vera sfida sarà mantenere la costanza; la sincerità è innegabile, ma la stabilità potrebbe barcollare. Sarete probabilmente più inclini a flirtare che a impegnarvi seriamente, a meno che un incontro significativo non sopraggiunga a placare i vostri entusiasmi, facendovi apprezzare la fedeltà.

Anche le finanze potrebbero risentire di influssi astrali contrastanti questa settimana. Sarà fondamentale agire con razionalità e organizzazione. Chi di voi è già prudente e gestisce bene il denaro non avrà problemi, mentre chi tende a spendere senza controllo potrebbe avere grande difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Voto: 7

La quarta settimana di giugno secondo gli astri: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Quest'aspetto astrale influenzerà profondamente la vita sentimentale. Se siete sposati, l'amore vi terrà legati con passione. Vi impegnerete intensamente per godervi appieno la felicità di coppia, e sul piano intimo, la soddisfazione sarà alle stelle. Se siete single, sarete protagonisti di numerosi eventi sociali.

Avrete l'opportunità di fare nuovi incontri e di flirtare, con risultati più o meno fortunati. Il carisma sarà al top, e questo vi aprirà molte porte. Sul fronte finanziario, la buona sorte sarà dalla vostra parte e potrete concludere affari vantaggiosi. Al contempo, siate vigili e proteggetevi da individui disonesti che tenteranno di raggirarvi con promesse di vincite straordinarie o offerte troppo belle per essere vere. Voto: 7,5

Cancro – Con Venere in aspetto favorevole, i cuori solitari otterranno grandi soddisfazioni sentimentali. Il fascino e la voglia di sedurre saranno potenziati. Attenzione però al pianeta Marte: potreste eccedere o, al contrario, lasciarvi prendere da una timidezza imbarazzante.

Se vivete in coppia, le aspettative nei confronti del partner saranno probabilmente eccessive, rischiando di generare qualche tensione. Cercate di essere più realistici e non chiedete al partner ciò che non può darvi. Siete a conoscenza che certe operazioni finanziarie necessitano di grande pazienza e di una lunga preparazione. Fare le cose di fretta potrebbe causarvi brutte sorprese. I guadagni e ricavi rischiano di subire un rallentamento o una diminuzione. Inoltre, la casa esigerà la vostra piena attenzione. Voto: 7,5

Previsioni zodiacali fino al 29 giugno con pagelle per Leone e Vergine

Leone – Settimana particolarmente armoniosa per le coppie. Sarete pervasi da un'energia gioiosa e calorosa, troverete il modo di ritagliarvi preziosi momenti di tenerezza e intimità con la persona amata, rafforzando ulteriormente il legame.

Se siete single, è innegabile che l'attuale posizione di Plutone non favorisca avventure passeggere. Questo però non significa che siete destinati alla solitudine. Un incontro recente potrebbe evolvere in qualcosa di più profondo e costruttivo, a patto che riusciate a moderare la vostra impazienza. Sul fronte finanziario, non dovreste incontrare difficoltà, poiché le entrate si manterranno stabili. Tuttavia, sarete tentati di spendere generosamente per gratificare voi stessi e le persone a cui tenete. Fate attenzione a non eccedere con acquisti non necessari. Voto: 8

Vergine – Venere influenzerà la vita matrimoniale, noterete un'armonia più profonda tra voi e la persona amata. Vivrete momenti di piacere e avrete un'ottima intesa.

Dedicatevi a progetti di arredamento o a piccole fughe romantiche, condividendo il tempo con la famiglia e gli amici. Per i single, l’amore potrebbe non essere al centro dei pensieri, ma vi aspetta un periodo ricco di nuovi incontri e avventure stimolanti. L'influenza della Luna affinerà la capacità di comunicazione, spingendovi a superare ogni limite. Questa settimana godrete di una certa tranquillità finanziaria, Nettuno manterrà le questioni economiche in secondo piano. Tuttavia, l'oroscopo vi esorta alla cautela: l'inverno rischia di trovarvi impreparati se non sarete vigili durante questa stagione estiva. Voto: 8.