L'oroscopo di luglio 2025 evidenzia quattro protagonisti: Toro, Cancro, Leone e Sagittario. Il Toro sarà sospinto da una corrente favorevole sul piano affettivo. Anche Cancro e Leone godranno di una fase positiva in ambito sentimentale. Il Sagittario, invece avrà opportunità sul fronte professionale, con avanzamenti o proposte interessanti.

Le effemeridi del periodo segnalano il passaggio di Mercurio e Sole in Leone nel corso del mese, mentre Venere passerà in Cancro il 31 luglio, portando con sé maggiore concretezza e spirito analitico.

Ma come si presenterà il cielo di luglio per gli altri segni dello zodiaco?

Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luglio 2025, previsioni del mese e pagelle: l'oroscopo svela Mercurio e Sole in Leone

Ariete - Il mese di luglio 2025 promette sviluppi interessanti per i nati sotto il segno dell’Ariete. Dopo un periodo incerto, diverse aree della vita iniziano a stabilizzarsi, grazie a un cielo che restituisce ordine e progettualità.

In ambito finanziario si intravedono occasioni favorevoli: piccole entrate inaspettate o riduzioni di spese porteranno respiro alle questioni economiche. In ambito professionale, il periodo è di assestamento, ma anche di ripresa: non è il momento dei grandi salti, quanto piuttosto della semina intelligente. L’amore, seppur non esaltante, si mantiene su toni accettabili: occorrerà maggiore dedizione da entrambe le parti per superare eventuali distanze emotive.

La salute si conferma in buono stato, con qualche calo di energia solo nella seconda decade.

Pagella del mese: Amore: 6, Lavoro: 7, Salute: 7.

Toro - Luglio si apre con una forte carica energetica per i nativi del Toro, grazie a una combinazione astrale favorevole che agisce in particolare nella sfera affettiva. Le emozioni saranno intense, specialmente nella seconda metà del mese, quando Venere stimolerà la capacità di seduzione e il bisogno di contatto profondo. Per chi è già in coppia, il clima si fa più complice; per chi è alla ricerca, non mancheranno incontri significativi. In ambito lavorativo, la situazione resta solida e gestibile, anche se qualche piccolo ostacolo burocratico potrà richiedere un’attenzione supplementare.

Sul fronte della salute, è un periodo equilibrato: energia stabile, buon umore e capacità di recupero, soprattutto nelle giornate più calde.

Pagella del mese: Amore: 10, Lavoro: 7, Salute: 8.

Gemelli - Per i Gemelli, luglio sarà un mese in due tempi. La prima parte potrebbe risultare lenta e carica di dubbi, in cui il bisogno di definire obiettivi chiari si scontra con l’instabilità interiore. Tuttavia, con l’avanzare delle settimane, la situazione si sblocca e si torna a una normalità più gestibile. In campo sentimentale, attenzione a non lasciarsi trasportare da entusiasmi effimeri o da gelosie infondate: la chiarezza sarà l’arma vincente per mantenere l’armonia. Nel lavoro si procede con ritmi moderati: sarà utile concentrarsi su ciò che è essenziale, evitando dispersioni di energia.

La salute si mantiene su livelli buoni, anche se lo stress mentale potrebbe influire sul riposo notturno o sull’umore.

Pagella del mese: Amore: 8, Lavoro: 6, Salute: 7.

Cancro - Per i nati sotto il segno del Cancro, luglio rappresenta uno dei momenti più favorevoli dell’anno. L’influsso positivo di numerosi pianeti accentua l’intuito, la sensibilità e la capacità di entrare in sintonia con chi vi circonda. L’amore si fa protagonista, soprattutto nella seconda e terza decade del mese: per molti ci sarà spazio per nuove storie, ritorni emozionanti o passi avanti nelle relazioni consolidate. Sul lavoro, si profilano opportunità da cogliere: nuove collaborazioni, un incarico prestigioso, oppure un cambiamento che segna l’inizio di una fase più soddisfacente.

La salute è ottima: mente lucida, emozioni ben gestite e forma fisica in ascesa. Approfittatene per coltivare passioni personali.

Pagella del mese: Amore: 8, Lavoro: 8, Salute: 8.

Leone - Luglio è un mese da incorniciare per il Leone. Le energie planetarie saranno concentrate nel vostro segno a partire dalla metà del mese, con l’arrivo di Venere il 13, Mercurio il 15 e il Sole il 23. Questo triplice transito vi regala carisma, intuito brillante e un senso di vitalità raro, che vi rende i protagonisti assoluti dell’estate. In amore, si accende la passione: sarete irresistibili, magnetici e pronti a vivere relazioni piene di entusiasmo. Il lavoro riceve una spinta notevole: capacità decisionale e creatività saranno premiate, specialmente nei contesti in cui è richiesto spirito d’iniziativa.

La salute tocca punte di eccellenza: le energie saranno alte e costanti, ideale per dare il meglio di sé.

Pagella del mese: Amore: 8, Lavoro: 8, Salute: 10.

Vergine - Per i nativi della Vergine, luglio 2025 si profila come un mese di transizione consapevole, in cui razionalità e senso pratico saranno strumenti preziosi per affrontare sfide e opportunità. L’ambito sentimentale si presenta in chiaroscuro: se da una parte le relazioni già avviate troveranno una solida continuità, dall’altra i nuovi incontri potrebbero suscitare dubbi o richiedere più tempo per maturare. Le stelle invitano alla prudenza e all’ascolto, evitando reazioni impulsive. Sul fronte lavorativo, si aprono spiragli promettenti nella seconda metà del mese, specialmente per chi opera in ambito tecnico, scientifico o educativo.

Da non sottovalutare l’arrivo di Mercurio nel segno il 31 luglio, che inaugura un periodo fertile per negoziazioni, colloqui e revisioni professionali. La salute si mantiene discreta, ma servirà maggiore attenzione all’equilibrio tra attività e riposo, specie nelle giornate più afose.

Pagella del mese: Amore: 7, Lavoro: 8, Salute: 7.

Bilancia - Luglio si presenta come un mese stabile per la Bilancia, perfettamente allineato con le aspettative e senza scossoni particolari. Le relazioni affettive godono di un’atmosfera serena e costruttiva: sarà possibile consolidare legami esistenti oppure riscoprire l’intesa con il partner. La comunicazione sarà il punto di forza nei rapporti, anche quelli famigliari o d’amicizia.

In ambito lavorativo, le stelle annunciano novità interessanti: chi è alla ricerca di un nuovo impiego potrebbe incappare in un’occasione da cogliere. La salute richiederà più attenzione: il caldo si farà sentire e sarà utile alternare impegni a momenti di riposo.

Pagella del mese: Amore: 8, Lavoro: 7, Salute: 6.

Scorpione - Il mese di luglio 2025 sarà all’insegna della linearità per lo Scorpione. Le energie planetarie sembrano disposte a mantenere un andamento stabile, senza grandi picchi, ma anche senza difficoltà significative. Nei sentimenti, si continuerà su un sentiero sicuro: per chi è in coppia, il dialogo sarà sereno; per i single, nuove emozioni dovranno attendere. In ambito professionale, nessuna rivoluzione, ma una costante che permette di mantenere quanto già raggiunto.

La salute sarà nella norma, senza particolari problemi, ma nemmeno slanci di vitalità: attenzione a non trascurare il riposo.

Pagella del mese: Amore: 6, Lavoro: 6, Salute: 6.

Sagittario - Segno tra i più favoriti del mese, il Sagittario si muove sotto un cielo ricco di stimoli e promesse. L’ambito lavorativo sarà particolarmente vivace: nuove opportunità, colloqui positivi o avanzamenti professionali sono dietro l’angolo. Per chi è in cerca della prima occupazione, le occasioni di inserimento non mancheranno. Sul fronte sentimentale, luglio porterà entusiasmo e complicità: ottimo momento sia per le coppie sia per chi è pronto a lasciarsi coinvolgere. La salute è buona, ma il corpo potrebbe risentire di sbalzi di temperatura: regolatevi con equilibrio tra attività e riposo.

Pagella del mese: Amore: 9, Lavoro: 10, Salute: 7.

Capricorno - Luglio si prospetta come un mese incoraggiante, soprattutto sotto il profilo affettivo. Il Capricorno vivrà giornate capaci di riaccendere passioni, favorendo nuovi incontri e relazioni autentiche. L’estate potrebbe rivelarsi decisiva per chi cerca maggiore stabilità emotiva. In ambito professionale, si registra una fase di lieve flessione: meglio non forzare i tempi e accettare qualche rallentamento. La ripresa, comunque, sarà visibile verso la fine del mese. Ottimo lo stato di salute: equilibrio, concentrazione e capacità di recupero saranno costanti.

Pagella del mese: Amore: 9, Lavoro: 6, Salute: 8.

Acquario - Per l’Acquario, luglio sarà un periodo riflessivo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Le stelle suggeriscono un mese dedicato alla comprensione profonda dei propri bisogni affettivi, con poche occasioni reali per nuovi amori o per risolvere tensioni già in corso. Tuttavia, lavoro e benessere fisico offriranno soddisfazioni concrete. In ambito professionale, si aprono scenari positivi: piccoli successi, nuove alleanze o opportunità di sviluppo personale. La salute sarà in ascesa: energia e lucidità accompagneranno ogni giornata.

Pagella del mese: Amore: 6 Lavoro: 7 Salute: 8

Pesci - Per i nativi dei Pesci, luglio si presenta come un mese molto positivo, specialmente in ambito professionale e sul fronte della salute. Il lavoro offrirà spiragli di crescita, soprattutto nella prima metà del mese: chi ha in mente un progetto potrà porne le basi concrete.

L’amore, invece, risentirà di vecchie tensioni o incomprensioni: sarà solo nell’ultima settimana che la situazione tornerà a distendersi, lasciando spazio a un clima più armonioso. La salute sarà il vostro punto di forza: grande resistenza e tenuta emotiva anche nelle giornate più impegnative.