L’ultima settimana di giugno 2025 ha molto da offrire, e da togliere, a ciascun segno zodiacale. Tanto per dirne una, l’oroscopo prevede difficoltà economiche per l’Acquario, che ottiene solo tre stelle. Al contrario, il Cancro è il re dell’estate, con il Sole nel segno pronto a regalare una settimana armoniosa. Approfondiamo le previsioni passo dopo passo.

Punteggi e oroscopo settimana 23-29 giugno 2025: dai peggiori ai migliori

☘️☘️☘️ Acquario

Questa settimana potrebbe mettervi di fronte a nuove difficoltà sul piano economico. Le uscite continuano a superare le entrate, e il bilancio inizia a diventare pesante da sostenere.

Potreste sentirvi stanchi, svuotati, quasi come se ogni vostro sforzo finisse nel vuoto. Vi si chiede di non mollare. Anche se le circostanze non sembrano ideali, è proprio in momenti come questo che si misura la vostra tenacia. Circondatevi di persone comprensive, capaci di ascoltarvi senza giudicare, perché la negatività altrui rischia solo di intaccare ulteriormente il vostro morale.

Smettete di rimandare progetti e iniziate, anche in piccolo. Nella gestione degli impegni familiari, evitate di sovraccaricarvi: riorganizzate le attività e distribuitele meglio nel corso della settimana. Il weekend potrebbe portare una telefonata o una visita importante. In amore il cielo resta piuttosto silenzioso: non aspettatevi fuochi d’artificio, ma qualche chiarimento sarà necessario.

☘️☘️☘️ Sagittario

Vi sentite ancora in bilico, quasi trattenuti da qualcosa che vi impedisce di essere leggeri come vorreste. State cercando di superare una fase difficile, ma le energie non sono al massimo. Vi basterà poco per ritrovare il sorriso, ma serve un po’ di sforzo da parte vostra. Provate a recuperare il dialogo con chi avete trascurato negli ultimi tempi: gli amici più veri vi faranno sentire meno soli. In campo sentimentale potreste vivere un momento di incertezza. Chi è in coppia avverte un distacco, mentre i single sembrano più concentrati su questioni personali che su eventuali nuove conoscenze. Anche fisicamente potreste accusare un po’ di stanchezza, soprattutto se avete esagerato con orari sballati e abitudini poco sane.

È il momento di rimettere in riga la vostra routine.

☘️☘️☘️ Ariete

Settimana adatta a rallentare e riflettere. I liberi professionisti saranno coinvolti in questioni economiche da gestire con estrema cautela. Evitate di prendere decisioni affrettate in merito a prestiti o mutui: non è il momento migliore per assumere rischi. Potrebbero esserci delle prove da affrontare, come esami o piccoli interventi, ma ci sono buone possibilità di iniziare percorsi utili alla vostra salute, come una dieta o una terapia. Una persona vicina, magari un parente o un’amicizia di lunga data, potrebbe chiedervi un aiuto speciale: valutate con calma come intervenire, senza trascurare i vostri limiti. In generale, evitate di pretendere troppo dagli altri e anche da voi stessi.

Organizzare con anticipo una breve vacanza o una gita fuori porta potrà aiutarvi a staccare e a risparmiare. Idratatevi di più e dedicate almeno venti minuti al giorno a un po’ di attività fisica: piccoli gesti quotidiani faranno la differenza. Per chi è single, sono previsti incontri stimolanti.

☘️☘️☘️ Gemelli

Vi trovate in un momento di transizione che vi spinge a guardarvi dentro. Le prime giornate della settimana saranno particolarmente rivelatrici e vi aiuteranno a capire cosa desiderate davvero nei prossimi mesi. Siete ancora combattuti tra l’idea di cambiare qualcosa e la paura di destabilizzare ciò che avete già costruito. Se il lavoro o una relazione non vi gratificano più, è ora di apportare qualche modifica, anche piccola.

Non sottovalutate l’importanza di un buon sonno: cercate di riposare meglio e concedetevi pause rigeneranti. Una passeggiata nelle prime serate estive potrebbe restituirvi calma e positività. Un complimento sincero ricevuto da qualcuno vi farà capire che siete sulla strada giusta. Attenzione alla gola e alle vie respiratorie: se qualcosa vi preoccupa, fate una visita. Le finanze mostrano uscite da monitorare, ma anche occasioni da cogliere.

☘️☘️☘️☘️ Toro

Sfruttate al massimo questo periodo per portare avanti i vostri progetti, senza rimandare ulteriormente. Potreste avere l’opportunità di chiudere un capitolo e iniziarne uno più promettente, ma solo se sarete determinati. Non dubitate delle vostre capacità: avete attraversato tempi complicati, ma siete sopravvissuti proprio grazie alla vostra forza interiore.

Cercate letture stimolanti che vi aiutino a distrarvi e a rafforzare la mente. Evitate i paragoni con gli altri: seguite il vostro ritmo, senza cedere alla pressione collettiva. Il weekend sarà particolarmente vivace in amore, con un fascino che non passerà inosservato. Chi è solo potrebbe fare nuove conoscenze interessanti. Non sottovalutate i legami che stanno nascendo: a volte, dalle amicizie più inaspettate può nascere qualcosa di importante. In ambito lavorativo serve umiltà: non sempre si può primeggiare, ma si può sempre imparare. Valutate con attenzione eventuali offerte: non tutto ciò che luccica è oro.

☘️☘️☘️☘️ Leone

Desiderate con forza liberarvi dalla routine che ormai vi sta stretta.

La settimana in arrivo potrebbe essere il trampolino per un cambiamento radicale. Finalmente si aprono spiragli per ritrovare voi stessi, la vostra energia e la voglia di progettare. Chi ha vissuto una delusione affettiva avrà modo di ricominciare a guardare avanti. La voglia di uscire e lasciarsi andare tornerà, e con essa anche la possibilità di nuovi incontri romantici. Non escludete la possibilità di ricevere dichiarazioni inaspettate o vivere emozioni che non provavate da tempo. Il weekend sarà una boccata d’aria fresca: programmate un viaggio, magari per fine stagione, approfittando dei prezzi più bassi. Evitate le mete troppo affollate e puntate a esperienze autentiche.

☘️☘️☘️☘️ Bilancia

State lottando da mesi per mantenere l’equilibrio tra mille responsabilità: lavoro, casa, relazioni, progetti.

La stanchezza si fa sentire, ma qualcosa sta cambiando e avrete modo di vedere i frutti dei vostri sforzi. L’amore si mostrerà più generoso, soprattutto per le coppie solide e affiatate. Chi è in cerca di lavoro potrebbe finalmente ricevere una proposta interessante. Non sarà l’occasione della vita, ma potrebbe offrire stabilità e sollievo. Gli studenti saranno messi alla prova, con cali di concentrazione o piccoli malesseri passeggeri. Prendetevi cura di voi: alimentazione leggera e naturale, idratazione costante e niente eccessi. Diminuite il consumo di caffè e sale, e dedicatevi a voi stessi con più dolcezza.

☘️☘️☘️☘️ Capricorno

Una settimana dinamica e costruttiva si apre davanti a voi, ma sarà fondamentale la vostra iniziativa.

Non restate in attesa di segnali esterni: muovetevi, proponetevi, date voce ai vostri desideri. Alcuni di voi stanno vivendo un periodo grigio, emotivamente complesso, ma si comincia a intravedere un cambiamento. Nel lavoro, chi è rimasto fermo a lungo dovrà reinventarsi, aggiornarsi, aprirsi a nuovi scenari. Se avete inviato curriculum o vi siete messi in gioco, le risposte inizieranno ad arrivare. Non isolatevi: una persona vicina potrebbe aver bisogno di confidarvi qualcosa di importante. Date spazio all’ascolto e all’empatia. Per i single, il weekend sarà interessante per fare nuove conoscenze o riprendere contatti con qualcuno che avevate perso di vista.

☘️☘️☘️☘️☘️ Vergine

È tempo di mettersi in moto.

Le occasioni per migliorare ci sono, ma spetta a voi coglierle. Non rifiutate esperienze solo perché vi sembrano lontane dalle vostre aspettative: ogni piccolo passo può portare a risultati importanti. Anche chi è disoccupato da tempo potrebbe finalmente trovare un’occasione, magari part-time o temporanea. È fondamentale mantenere un atteggiamento proattivo e costruttivo. Non aspettate la perfezione: iniziate e poi migliorate strada facendo. Chi è in pensione o a riposo rischia di cadere nell’apatia: l’estate offre stimoli e opportunità di svago. Approfittatene per fare nuove esperienze. A livello fisico si intravede una ripresa: alimentazione equilibrata e aria aperta saranno i vostri migliori alleati.

☘️☘️☘️☘️☘️ Scorpione

Procedete a ritmo serrato e con grande determinazione. L’estate vi dona una forza nuova, che vi spinge a migliorare e a portare avanti ciò che avete lasciato in sospeso. In casa ci sono cose da sistemare, quindi meglio organizzarsi per tempo e non ridursi all’ultimo. Le serate si tingono di leggerezza e condivisione: ritagliatevi momenti per stare con le persone a cui volete bene. Lo stress tende a diminuire, e anche chi si è sentito sopraffatto ritroverà un po’ di serenità. In ambito lavorativo ci sono aspettative da soddisfare, ma anche riconoscimenti in vista: chi attende una promozione o un aumento potrebbe ricevere notizie interessanti.

☘️☘️☘️☘️☘️ Pesci

Una settimana piena di vita, energia e buone prospettive vi attende.

Vi siete spesso sottovalutati, ma ora avete l’occasione di brillare, sia in ambito professionale che personale. In amore si apre una nuova fase: chi è in coppia potrà ricostruire l’intesa, mentre i single avranno voglia di rimettersi in gioco. Il lavoro potrebbe assorbire molto tempo, ma con un po’ di organizzazione riuscirete anche a concedervi qualche uscita in più. Buone notizie sul fronte economico per chi lavora in proprio: un progetto frutterà più del previsto. Qualche confidenza vi sorprenderà e vi spingerà a rivalutare una persona. Questa sarà un’estate attiva e carica di nuove emozioni. Annotate i vostri pensieri: mettere ordine nella mente vi aiuterà a capire cosa conta davvero.

☘️☘️☘️☘️☘️ Cancro

Il Sole nel vostro segno dà simbolicamente inizio a un nuovo ciclo. Settimana armoniosa e soddisfacente. Siete i protagonisti di questa fase, ma ci arrivate un po’ provati. Gli ultimi mesi vi hanno visti impegnati su più fronti, e il tempo per voi è stato ridotto al minimo. Chi gestisce famiglia, casa e lavoro potrebbe sentirsi esausto. È il momento di alleggerire il carico, delegare, chiedere aiuto. La vostra lucidità mentale aumenterà nei prossimi giorni, permettendovi di riorganizzare meglio le giornate e i progetti. Qualcuno riceverà una proposta o un invito tanto atteso. Chi ha un sogno nel cassetto potrebbe finalmente dargli forma. Entrate economiche in vista per i liberi professionisti. Non dimenticate di dormire almeno otto ore e proteggetevi dal sole con attenzione.