È lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica e mentre molti oggi rallentano il passo, il Sole brilla in Gemelli e invita tutti a chiacchiere leggere e decisioni improvvise. I Pesci si lasciano andare, il Capricorno invece non riese proprio a staccare. Il Leone vuole brillare, mentre la Vergine combatte tra voglia di relax e senso del dovere. Ma oggi, più che mai, va ascoltata la pancia più che l’agenda.

L’oroscopo di lunedì 2 giugno: Giorno di svolta per il Sagittario, tensione per la Vergine

♈ Ariete: Giornata piena di nervi scoperti, ma anche di intuizioni forti.

Vi svegliate con mille idee e zero voglia di star fermi: occhio però a non saltare da un’attività all’altra senza portarne a termine nemmeno una. In amore siete un po’ più teneri del solito: chi vi conosce bene se ne accorge e ci si aggrappa. Possibile tensione muscolare o un colpo d’aria improvviso se siete in montagna: copritevi bene, anche se c’è il sole. Sul fronte soldi, una tentazione "spendacciona" vi ronza attorno… ma oggi, forse, ve la potete permettere.

♉ Toro: Oggi vi basta poco per essere felici: un pranzo buono, un’amaca all’ombra, una carezza sincera. Chi vi ama vi cerca, anche se fate finta di niente. È una giornata perfetta per riconnettervi con chi vi fa stare bene, che sia un partner, un amico o voi stessi.

Le finanze tengono, ma se vi viene voglia di concedervi qualcosa di bello, fatelo senza sensi di colpa. Occhio solo a non strafare a tavola, perché il corpo vi manda già qualche segnale sottile.

♊ Gemelli: Una scintilla accende tutto: l’aria è elettrica e voi siete i re (e regine) della giornata. Fate colpo ovunque, anche solo con una battuta brillante o uno sguardo curioso. L’amore oggi è un gioco leggero, ma chi vi frequenta potrebbe prenderlo sul serio. Sul lavoro (o nei progetti personali), qualcosa si muove: anche se siete in vacanza, arriva una proposta o un’idea che non va ignorata. La mente è iperattiva: per ricaricarvi vi serve il silenzio, almeno per mezz’ora.

♋ Cancro: È una giornata che parla alla vostra anima.

Siete più silenziosi, più profondi. Non è malinconia, è solo bisogno di verità. In famiglia, qualcuno vi chiede presenza (o attenzione), e voi non sapete dire di no. In amore, chi c’è vi rassicura, chi manca... lo sognate. Economicamente siete prudenti come sempre, ma oggi potreste ricevere un piccolo regalo o una sorpresa inaspettata. Cercate però di non rintanarvi troppo: c’è chi ha bisogno della vostra luce, anche se voi non lo dite.

♌ Leone: Avete voglia di essere visti, ascoltati, celebrati. E oggi ci riuscite. Basta un post social, una camminata tra la folla o una serata in compagnia per sentirvi nel vostro regno. L’amore vi cerca, ma non sopportate chi vi limita. Chi vi lascia spazio, invece, oggi si guadagna un pezzo del vostro cuore.

Sul fronte fisico, siete carichi ma potreste ignorare piccoli segnali: non trascurateli. Spese importanti in vista: controllate bene, ma senza farvi prendere dal panico.

♍ Vergine: Siete nervosi, diciamolo. Qualcosa vi sfugge di mano e questo vi mette in agitazione. Vi sforzate di rilassarvi, ma la testa non vi segue. In amore, chi vi è accanto potrebbe percepire la vostra chiusura e farsi da parte: parlate, anche solo per dire "ho bisogno di tempo". Lavorativamente siete sempre avanti, ma oggi dovreste proprio staccare. Il corpo ve lo chiede: dormite, respirate, uscite da quella routine che oggi vi stringe come un vestito sbagliato.

♎ Bilancia: Giornata dolce, leggera, quasi cinematografica.

I rapporti umani oggi vi nutrono: vi basta una frase gentile per cambiare umore. Se siete in coppia, cercate momenti veri: spegnete i cellulari e guardatevi negli occhi. Chi è single potrebbe sentire un’attrazione imprevista, magari in coda al bar o sotto l’ombrellone. Occhio solo alle spese superflue: se potete, investite in bellezza ma con misura. Il fisico risponde bene, ma fate qualche passo in più, letteralmente.

♏ Scorpione: Siete in modalità radar: captate tutto, anche ciò che gli altri vorrebbero nascondere. In amore questo vi fa sentire vicini, ma anche troppo esposti. Chi gioca con i vostri sentimenti oggi se ne pentirà. A livello lavorativo, sebbene sia festa, qualcosa dentro di voi si sta muovendo: un’idea, una decisione da prendere, una persona da contattare.

Ascoltate il vostro istinto. Ma non dimenticatevi del corpo: c’è bisogno di scaricare tensione, meglio se con una corsa, una nuotata o una lunga camminata in silenzio.

♐ Sagittario: Svolta. Oggi qualcosa cambia. Dentro di voi, fuori di voi, o forse entrambe le cose. Vi sentite vivi, veloci, come se tutto avesse finalmente un senso. In amore, chi vi ama vi segue, chi vi limita resta indietro. Attenti solo a non essere troppo diretti con chi vi sta vicino. A livello economico, c’è una scelta da fare: fidatevi del vostro istinto, ma ascoltate anche chi ha esperienza. Il corpo vi accompagna, ma cercate di non strafare: anche gli eroi hanno bisogno di riposo.

♑ Capricorno: Siete fisicamente in vacanza, ma mentalmente ancora dentro a un Excel.

Il bisogno di controllo oggi vi allontana da ciò che davvero conta. Fermatevi, guardate il panorama. In amore, chi vi ama si sente messo in secondo piano: non è cattiveria, ma oggi serve un gesto concreto per farvi perdonare. Le finanze sono sotto controllo (come sempre), ma forse vi state privando di un piccolo piacere che invece vi rimetterebbe al mondo. Il consiglio? Oggi lasciate perdere la produttività. Esistete anche senza fare.

♒ Acquario: Oggi vi sentite in modalità “viaggio mentale”: anche se restate fermi, la testa è lontana. Avete bisogno di stimoli nuovi, di aria, di idee folli. Se qualcuno cerca di riportarvi coi piedi per terra, vi innervosite. In amore, chi vi lascia liberi oggi vince tutto.

Occhio a non perdere il controllo delle spese, specialmente per cose tecnologiche o superflue. Il fisico c’è, ma la salute emotiva va tenuta d’occhio: parlate con qualcuno, anche solo per svuotare il sacco.

♓ Pesci: Siete in una bolla tutta vostra. Non è disinteresse: è che oggi sentite il mondo più del solito. In amore, siete dolci, presenti, quasi disarmanti. Ma attenzione a non idealizzare troppo: anche le favole hanno bisogno di piedi per terra. Qualche pensiero di troppo può rendervi stanchi, ma vi basta un po’ d’acqua, un posto tranquillo e una musica giusta per ricaricarvi. A livello economico, lasciate perdere le spese impulsive e focalizzatevi su ciò che davvero vi nutre.