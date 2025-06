L'oroscopo di lunedì 30 giugno inaugura una nuova settimana con l’aria estiva che comincia a farsi sentire sul serio. Alcuni segni come il Sagittario vivranno un inizio di settimana esplosivo, tra entusiasmo, intuizioni vincenti e voglia di cambiamento. Anche i Gemelli ritroveranno un’energia comunicativa da sfruttare, mentre il Cancro sarà più riflessivo del solito. Lo Scorpione, invece, si muoverà con strategia, ma non sarà una giornata da prendere sottogamba.

♈ Ariete (Voto: 7) - Partenza scattante, ma occhio agli scatti d’impazienza.

C’è voglia di mettersi in gioco, di lanciarsi in nuove sfide anche al lavoro, ma potreste finire per strafare. In amore meglio frenare: se dite tutto quello che vi passa per la testa, rischiate malintesi. Sfruttate la sera per scaricare la tensione, magari con un po’ di movimento.

♉ Toro (Voto: 6.5) - La giornata comincia lenta, con una certa fatica a carburare.

Al lavoro qualcuno vi mette pressione, ma voi non siete dell’umore giusto per correre. In amore, se sentite di dovervi difendere sempre, forse è il caso di capire da dove nasce questo malessere. Siate indulgenti anche con voi stessi.

♊ Gemelli (Voto: 8) - Energia mentale in risalita e voglia di parlare, uscire, organizzare. Se dovete concludere un affare o chiarire qualcosa con un collega, ora siete nel momento giusto.

Anche in amore tornano leggerezza e complicità. Attenzione solo a non esagerare con le parole: a volte basta uno sguardo.

♋ Cancro (Voto: 7.5) - Giornata intensa ma introspettiva. Vi muovete con calma, ma dentro c’è un turbinio di emozioni che vi spinge a fermarvi a riflettere. In amore potrebbe esserci un momento di dolce malinconia, mentre sul lavoro prendete tempo per valutare bene le prossime mosse. Una camminata sul tardi vi farà bene.

♌ Leone (Voto: 6.5) - Il cielo è un po’ nuvoloso, almeno a livello emotivo. Piccoli screzi in ambito sentimentale potrebbero urtarvi più del previsto. Anche sul lavoro c’è chi vi mette alla prova: mantenete la calma e non fatevi trascinare in polemiche. Meglio concentrarsi su qualcosa che vi piace davvero.

♍ Vergine (Voto: 6) - Alti e bassi che vi mettono a dura prova. Siete tesi, forse per questioni pratiche che non si sbloccano come vorreste. In amore non tutto fila liscio: un po’ di rigidità rischia di creare distanza. La sera migliorano le cose, ma provate a rilassarvi con qualcosa di leggero.

♎ Bilancia (Voto: 7) - Inizio settimana equilibrato, ma non privo di pensieri. Al lavoro ci sono decisioni da prendere, anche se preferireste rimandare. In amore la comunicazione può fare miracoli, a patto che lasciate da parte la paura del confronto. Un piccolo gesto vi aiuterà a sentirvi più vicini a chi amate.

♏ Scorpione (Voto: 8.5) - Giornata favorevole, soprattutto se dovete affrontare situazioni complesse: siete lucidi e reattivi.

L’amore è terreno fertile per scambi intensi. Anche la salute ne beneficia, soprattutto se riuscite a incanalare lo stress in modo costruttivo. Occhio solo a non voler controllare tutto.

♐ Sagittario (Voto: 9.5) - Siete al top! Energia alle stelle, idee frizzanti e una capacità di trascinare gli altri che vi renderà protagonisti. Che sia in amore, sul lavoro o in un progetto personale, nulla vi sembra impossibile. Approfittate di questa scia positiva per iniziare qualcosa di nuovo o rimettere in moto ciò che si era fermato.

♑ Capricorno (Voto: 7) - Giornata concreta. Siete focalizzati sugli obiettivi, ma vi manca un po’ di leggerezza. In amore c’è stabilità, ma potrebbe servire più calore. Al lavoro siete in fase di costruzione: niente voli pindarici, ma piccoli passi solidi.

Concedetevi uno sfizio, ve lo siete guadagnato.

♒ Acquario (Voto: 6.5) - Qualcosa vi distrae. Forse un po’ di noia o l’impressione di essere fuori posto. Il lavoro richiede attenzione, ma voi avreste voglia di tutt’altro. In amore, meglio non pretendere troppo: ogni relazione ha bisogno di tempo per respirare. Un tocco di creatività può rimettervi in carreggiata.

♓ Pesci (Voto: 6.5) - Siete ipersensibili e questo può portarvi a ingigantire ogni piccola cosa. Il consiglio è semplice: fate un passo indietro prima di rispondere di pancia. In amore c’è bisogno di delicatezza. Al lavoro prendete tutto con calma. Meglio evitare decisioni impulsive.