Secondo l'oroscopo dal 14 al 20 luglio 2025, si prospettano giorni diversi per ciascun segno. Per i nativi della Vergine sono previsti momenti felici in amore, ma sarà fondamentale affrontare gli ostacoli con ottimismo e non ignorare i consigli finanziari per evitare difficoltà economiche. I Toro godranno di prosperità economica grazie al loro fiuto per gli affari, pur dovendo mantenere alta la guardia. Infine, i Gemelli beneficeranno dell'influenza positiva di Venere in amore, che amplificherà il loro fascino e la voglia di innamorarsi.

La terza settimana di luglio dal punto di vista amoroso e finanziario: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – È probabile che il pianeta Saturno vi riservi alcune sfide nella vostra vita di coppia. In tal caso, sappiate che queste difficoltà potrebbero rappresentare un’occasione per riflettere e far progredire le vostre relazioni sentimentali. Qualora siate single, l'influenza di Giove segnerà l'inizio di una settimana molto propizia agli incontri amorosi. Magari questa volta conoscerete qualcuno che vi farà perdere la testa. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, l'influenza di Nettuno sarà ambigua. Potrebbe immergervi in uno stato di illusione e confusione. Perciò, qualora dobbiate sottoscrivere contratti o prendere decisioni economiche rilevanti, l’oroscopo raccomanda di raddoppiare la vostra attenzione.

Una scarsa lucidità potrebbe portarvi a compiere scelte poco vantaggiose. Fate attenzione nei rapporti professionali. Voto: 7

Toro – Per quanto riguarda l’amore, nessun pianeta influenzerà direttamente questo settore. Ma con Mercurio che irradia il campo sentimentale, sarà impossibile rimanere impantanati nella consueta routine. Andare a teatro o cenare fuori casa, ogni opportunità sarà eccellente per superare il periodo di stallo. Se siete single, questa settimana potrebbe riservarvi un incontro molto importante. Sul fronte economico, vi attende una settimana di prosperità: le vostre competenze e il vostro senso critico vi permetteranno di operare con maggiore profitto. La situazione finanziaria diventerà più solida e avrete un fiuto eccellente per incrementare i vostri guadagni.

Nonostante ciò, non dovrete allentare la presa, anche se tutto vi sembrerà più agevole, poiché una leggerezza o negligenza potrebbe mettervi nei pasticci. Voto: 8

Previsioni astrologiche della terza settimana di luglio: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Plutone potrebbe creare nuove difficoltà per quelle coppie in crisi. Tuttavia, per la maggior parte di voi, l'influenza predominante della settimana sarà quella, decisamente benefica, di Venere. Per i single, la dea dell'amore amplificherà il vostro potere seduttivo e risveglierà la vostra sensualità. Il vostro cuore batterà forte e molti di voi si sentiranno pronti a innamorarsi. Questo influsso sarà ancora più percepibile se appartenete alla terza decade.

D'altro canto, Plutone in aspetto sfavorevole potrebbe darvi dei suggerimenti poco opportuni in ambito finanziario. Anche se dovete affrontare grosse spese, cercate di limitare gli acquisti allo stretto necessario, altrimenti potreste avere difficoltà a ristabilire l’equilibrio economico. Voto: 6

Cancro – Single, preparatevi a brillare! Il vostro carisma sarà irresistibile, portandovi a vivere incontri intensi, a tratti inebrianti, ma sempre pieni di vita. Con le energie di Urano, gli slanci romantici di Nettuno e l'erotismo di Plutone, avrete solo l'imbarazzo della scelta nelle vostre interazioni. Per coloro che sono in coppia, i rapporti potrebbero non essere dei più tranquilli. L'oroscopo consiglia di non ignorare eventuali segnali di disagio; affrontare le questioni apertamente è sempre la strategia migliore.

Grazie all'influenza positiva di Mercurio, avrete ottime opportunità finanziarie. Si prevedono entrate inattese o la conclusione di alcuni contratti, specialmente quelli legati all'estero. Tuttavia, la configurazione astrale di questa settimana non favorirà transazioni complesse o speculazioni finanziarie. Voto: 7,5

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 luglio: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Questa settimana potreste trovarvi a dover intraprendere un viaggio che vi allontanerà temporaneamente dal vostro partner. Questa distanza potrebbe offrire a entrambi l'opportunità di riflettere più a fondo sul rapporto, permettendovi di scoprire se il vostro amore può superare questa prova. Per quanto riguarda i single, questa settimana, grazie a una favorevole configurazione del Sole, potreste avere l'impressione di aver finalmente trovato l’anima gemella.

Tuttavia, prendetevi del tempo per conoscere meglio questa persona prima di affrettarvi a parlare di matrimonio. Sul fronte finanziario, non dovreste affrontare particolari difficoltà. Tuttavia, fate attenzione: alcune influenze planetarie potrebbero rendervi piuttosto sconsiderati negli acquisti. Sebbene il vostro bilancio appaia solido in questo periodo, lanciarvi in spese superflue o al di sopra delle vostre possibilità potrebbe costringervi, in futuro, a doverne pagare le conseguenze. Voto: 7

Vergine – Sul fronte sentimentale, vivrete momenti di pura felicità in amore, grazie agli influssi positivi di Venere. Tuttavia, questo non significa che non dobbiate affrontare alcuni ostacoli. Sarà fondamentale che impariate ad apprezzare gli aspetti piacevoli e a non fissarvi su ciò che vi disturba.

Cercate sempre di cogliere il lato positivo della vita, specialmente in amore. Per quanto riguarda le finanze, non sarete molto propensi ad ascoltare i consigli prudenti del vostro ambiente familiare. Eppure, sarebbe saggio farlo! Se vi lascerete andare a spese superflue, potreste avere difficoltà economiche nel breve periodo. Voto: 7,5