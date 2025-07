L'oroscopo del giorno 17 luglio 2025 segna l’inizio di Mercurio retrogrado in Leone, attivo per le prossime settimane, appena dopo la congiunzione esatta tra Saturno e Nettuno in Ariete avvenuta lo stesso giorno.

In più, la Luna in Ariete forma un sestile con Venere e un trigono con Mercurio, rafforzando la comunicazione emotiva. Questi transiti invitano a riflettere, riorganizzare e puntare su sincerità e coraggio nella comunicazione.

Previsioni oroscopo giovedì 17 luglio 2025 segno per segno

Ariete: l'effetto positivo della Luna porterà spontaneità e passione, mentre il sostegno di Venere sarà ideale per aprirsi a confidenze autentiche, anche per voi cuori solitari.

Sul fronte professionale ve la caverete bene. Concentratevi nel rivedere progetti iniziati, e fate in modo che possano raggiungere una degna conclusione. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali stabili dal punto di vista sentimentale. Queste stelle vi aiuteranno ad attirare la persona che amate, godendo di momenti di spontaneità e amore. In quanto al lavoro siate prudenti con le vostre mansioni. La posizione di Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà con le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale appagante in questo periodo. La Luna e Venere saranno ben allineati per voi, concedendovi momenti di piacevole intesa con la persona che amate. Sul fronte professionale la comunicazione sarà stimolata da Mercurio in sestile.

Attenzione però a Marte, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di giovedì difficile per quanto riguarda i sentimenti. Con l'astro argenteo in quadratura dal segno dell'Ariete, potrebbe esserci qualche spiacevole incomprensione tra voi e il partner. Meglio nel lavoro, grazie alla posizione favorevole di Marte e Giove, che renderanno produttiva e piacevole questa giornata. Voto - 6️⃣

Leone: a volte potreste essere un po’ sbadati in amore, ma i buoni sentimenti di certo non vi mancheranno. Sarà importante avere la fiducia del partner e cercare di costruire un rapporto prima di tutto sincero. In ambito professionale Mercurio sarà retrogrado, ciò nonostante avrete buone capacità di gestione, che potrebbero fare la differenza nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di giovedì produttiva in quanto al lavoro. Il sostegno di Marte vi permetterà di fare buoni passi avanti con le vostre mansioni, con risultati tutto sommato soddisfacenti. In amore meglio non avere pretese elevate in questo periodo. Con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, non ci saranno grandi momenti romantici, ma voi avrete bisogno di costruire un rapporto migliore. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo altalenante in amore. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete, non sempre potreste trovare il coraggio di mostrare i vostri sentimenti. Sul fronte professionale saprete gestire bene le vostre mansioni, con risultati spesso sopra le aspettative.

Voto - 7️⃣

Scorpione: vivrete una giornata discreta in campo amoroso. Il rapporto con il partner sarà dolce, ma non troppo romantico. Il giusto equilibrio potrebbe dunque farvi bene. In ambito professionale evitate discussioni tecniche: potreste incorrere in malintesi che potrebbero peggiorare la vostra posizione. Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo di giovedì migliore in ambito amoroso per voi nativi del segno. La posizione della Luna in Ariete potrebbe aiutarvi a trovare un punto d'incontro con il partner: un passo avanti verso una relazione più stabile. In ambito professionale i vostri progetti più ambiziosi andranno bene. Sarà il momento giusto per provare a investire qualcosa in più. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita amorosa un po’ scricchiolante in questa giornata di giovedì.

La Luna in quadratura suggerisce prudenza: attenzione a non avrete troppe pretese nei confronti del partner. Sul fronte professionale potreste avere un'occasione per sfruttare meglio le vostre capacità e portare avanti i vostri piani con successo, sotto l'ala protettiva di Marte. Voto - 7️⃣

Acquario: Urano in Gemelli apre porte comunicative per voi nati del segno, soprattutto in campo professionale. Mercurio retrogrado potrebbe aprire nuove prospettive, ma attenzione a non essere precipitosi. Sul piano sentimentale potreste sperimentare nuovi stili nel vostro rapporto, che potrebbero ravvivare il tutto. Voto - 8️⃣

Pesci: attenzione a non mostrare le vostre ingenuità in amore. Venere in quadratura potrebbe complicare le cose tra voi e il partner: Dovrete essere meno fragili e più decisi nei confronti del partner, senza causare scontri. In ambito lavorativo la vostra curiosità potrebbe stimolarvi a fare di più, ma dovrete avere anche le conoscenze adeguate. Voto - 6️⃣