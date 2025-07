Nell'oroscopo del giorno, giovedì 24 Luglio 2025, le stelle si posizionano in modo interessante, influenzando in vari modi la giornata.

I nati sotto il segno del Leone saranno più emotivi del solito, forti della posizione di stelle come il Sole e la Luna, mentre l'Acquario non dovrà essere troppo impulsivo nelle mansioni professionali. La pianificazione sarà la chiave per il successo dei nati Sagittario, mentre il segno del Cancro sarà mosso da buone intenzioni.

Previsioni oroscopo giovedì 24 luglio 2025 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana discreta per i nati del segno.

I buoni sentimenti non mancheranno in voi, ma non sempre saprete come esprimerli. Sul fronte professionale vi muoverete bene nelle vostre mansioni, pianificando per bene ogni vostra mossa e avvicinandovi al successo che meritate. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali brillanti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Saprete gestire bene le discussioni con il partner, ma attenzione a non entrare in argomenti spinosi. Sul posto di lavoro il vostro spirito d'iniziativa sarà invidiabile, ma serviranno anche idee adeguate a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: una buona notizia potrebbe sconvolgere i vostri piani in meglio in ambito professionale. Potrebbe essere il momento giusto per poter investire qualcosa di più e poter ambire più in alto.

In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate grazie a Venere. La Luna in sestile invece vi darà quella saggezza e maturità di cui avrete tanto bisogno. Voto - 8️⃣

Cancro: sarete mossi da buone intenzioni in questo periodo secondo l'oroscopo. Questo giovedì di luglio si rivelerà interessante per il vostro lavoro, soprattutto in vista di alcune novità che potrebbero migliorare la vostra posizione. In amore approfittate delle ultime ore della Luna in congiunzione per regalare ancora splendidi attimi di felicità alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale gradevole in questo caldo giovedì di luglio. Mostrerete più empatia e sensibilità nei confronti del partner, arrivando a comprendere meglio i bisogni e necessità del vostro rapporto.

Nel lavoro presterete attenzione ai più piccoli dettagli, ciò nonostante, non sarà il momento di fare grandi investimenti. Pianificate al meglio le prossime mosse, in modo tale da essere pronti quando verrà il momento. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di giovedì che annuncia piccole novità in campo professionale, che però potrebbero fare la differenza nei vostri progetti. In amore le emozioni non saranno sempre intense. Cercate di dosare bene le vostre reazioni, evitando di essere troppo impulsivi, in particolare voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: la serenità regnerà nelle vostre relazioni in questo periodo grazie a Venere in trigono. Potreste trovare un grande equilibrio tra voi e il partner, fortificando il vostro legame.

Nel lavoro alcuni progetti potrebbero sembrare più complicati del previsto. La creatività e razionalità di Mercurio potrebbe aiutarvi a fare chiarezza e prendere le giuste decisioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: le emozioni potrebbero farvi più deboli a causa della Luna e del Sole in quadratura. Dovrete manifestare in modo corretto i vostri sentimenti, evitando di cadere in spiacevoli incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro ci metterete impegno in quel che fate, ma non sempre qualcuno potrebbe essere soddisfatto del vostro operato. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale discreta in questa giornata di giovedì. Venere sarà contro di voi, ma con la Luna in buon aspetto potreste riuscire a essere più ragionevoli nei confronti del partner.

In ambito professionale la pianificazione sarà la chiave del vostro successo. Dimostrate dunque di avere le giuste capacità. Voto - 7️⃣

Capricorno: le emozioni non saranno il vostro forte in questo periodo, ma con il giusto atteggiamento, potreste riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate. Se siete single abbiate pazienza prima di dichiarare i vostri sentimenti. Sul fronte professionale sfruttate l'energia di Marte per farvi notare e mettere in mostra le vostre capacità. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di giovedì altalenante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e il Sole in opposizione potrebbero creare qualche malinteso. Per fortuna il pianeta Venere vi aiuterà a essere più ragionevoli.

In quanto al lavoro potreste non avere una direzione chiara nei vostri progetti, e con Mercurio in opposizione dovrete essere più chiari nelle vostre iniziative. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo poco rassicurante in amore secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere non vi darà molte opportunità romantiche. Single oppure no, avrete bisogno di rimettere in ordine la vostra vita amorosa prima di dedicarvi completamente alla vostra anima gemella. In quanto al lavoro piccole novità potrebbero aiutarvi a trovare soluzioni migliori per i vostri progetti. Voto - 6️⃣