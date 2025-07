Scopri oggi cosa riserva l'oroscopo del giorno, lunedì 21 luglio. Idee pratiche e previsioni puntuali, utili per affrontare la giornata con consapevolezza e vitalità.

L'energia dei nativi Capricorno sarà alta, ideale per portare avanti nuovi progetti, mentre il termometro dell'amore dei nativi Gemelli sarà piuttosto bollente. I nativi Cancro preferiranno chiarezza nelle relazioni, mentre il Sagittario userà bene la testa nei propri progetti.

Previsioni oroscopo lunedì 21 luglio 2025 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà con il piede giusto per voi.

Queste stelle vi accompagneranno verso un rapporto sereno e armonioso. Il lavoro sarà ben organizzato e strutturato grazie a Mercurio, ma attenzione a Giove che potrebbe mettere qualche ostacolo tra voi e il successo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale discreta in questo periodo per voi nativi del segno. La vostra energia sarà alta, dimostrando voglia d'amore e condividere con la vostra anima gemella. In quanto al lavoro prendete con la dovuta cautela certe iniziative. Marte e Giove saranno favorevoli, ma con Mercurio in quadratura non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Gemelli: il vostro termometro amoroso sarà piuttosto bollente in questa giornata di lunedì. Con la Luna e Venere in congiunzione al vostro cielo non vi farete mancare nulla per stare bene insieme alla vostra anima gemella e creare momenti di passione unici.

Sul posto di lavoro le energie non vi mancheranno: sfruttate per ultimare alcuni progetti rimasti in sospeso. Voto - 9️⃣

Cancro: serenità e complicità prevalgono tra voi e il partner in questo periodo. Preferirete chiarezza nelle vostre relazioni, affinchè possiate stare bene insieme. Per quanto riguarda il lavoro pianificate bene le prossime scadenze. La vostra costanza non passerà inosservata, ma non dovrete essere frettolosi in quel che fate. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di lunedì positiva dal punto di vista sentimentale. Le stelle saranno con voi, pronti a darvi una mano a mostrare le vostre emozioni nei confronti della vostra fiamma. In quanto al lavoro la vostra comunicazione sarà brillante.

Potrebbe essere un buon momento per provare a investire qualcosa in più. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno. Il vostro modo di amare passivo potrebbe stare stretto alla persona che amate, scatenando possibili discussioni da affrontare con maturità. In ambito lavorativo ve la caverete bene, ma dovrete trovare qualcosa che possa permettervi di distinguervi dagli altri. Voto - 6️⃣

Bilancia: i buoni sentimenti non mancheranno in questo lunedì di luglio grazie alla Luna e Venere in trigono. Ci saranno momenti di dolcezza e fascino, anche per voi single in cerca del vero amore. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di essere prevenuti in quel che fate, evitando potenziali ostacoli che possono farvi perdere tempo e risorse.

Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di lunedì abbastanza tranquilla in campo amoroso per voi nativi del segno. Le cose tra voi e il partner andranno bene, ma attenzione a non essere troppo diretti o nascondere qualcosa. Sul fronte professionale organizzate bene il vostro lavoro, in modo tale da risparmiare tempo e risorse, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: usate bene la testa nei vostri progetti professionali. Avrete buone potenzialità grazie a Mercurio, ma dovrete anche essere capaci di non sprecare troppe risorse. Per quanto riguarda i sentimenti, attenzione a quello che potreste dire o fare nei confronti del partner. Se siete single riflettete sulle vostre qualità e cercate di ripartire da quelle.

Voto - 6️⃣

Capricorno: questo lunedì di luglio vi vedrà abbastanza tranquilli e consapevoli della vostra vita sentimentale. Single oppure no, lavorerete per sistemare i rapporti a voi più cari, pronti a goderne nel momento più opportuno. In ambito professionale dovrete essere cauti nei vostri progetti, al fine di evitare di addentrarvi in mansioni fuori dalla vostra portata. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo incredibile dal punto di vista sentimentale. Ci sarà un perfetto equilibrio nella vostra relazione di coppia. Con la Luna e Venere in trigono, non vi farete mancare nulla per essere felici insieme. In quanto al lavoro meditate bene sulle vostre mansioni, in modo tale da ottimizzare al meglio il risultato finale.

Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali che vedranno il pianeta dell'amore e l'astro argenteo in cattivo aspetto in questo periodo. Non sarà un ottimo inizio di settimana per il vostro rapporto, che avrà bisogno di una profonda ristrutturazione. Sul fronte lavorativo sarete ben concentrati sui vostri obiettivi, grazie alla posizione favorevole di Giove in trigono. Voto - 6️⃣