Scopri l’oroscopo del giorno 22 luglio 2025, un martedì carico di energia positiva per tutti i segni zodiacali. In questa giornata, Venere si allinea con Marte e favorisce relazioni frizzanti, mentre Mercurio spinge a pianificare progetti a lungo termine.

Per i nativi Toro ci sarà grande affetto e maturità in amore, invece il Capricorno dovrà fare più attenzione ai desideri del partner. Vivacità e buon umore aiuteranno il Leone a stringere legami, mentre il Sagittario avrà una visione chiara dei propri progetti professionali.

Previsioni oroscopo martedì 22 luglio 2025 segno per segno

Ariete: stabile e solido il vostro cielo in questa giornata di martedì. Venere continua a sorridervi dal segno dei Gemelli, mentre la Luna potrebbe procurare qualche piccolo malinteso, che dovreste riuscire a risolvere velocemente. Sul posto di lavoro fissatevi degli obiettivi chiari e ambiziosi, cercando anche di semplificare il carico di lavoro. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali convincenti in amore secondo l'oroscopo. Affetto e armonia non mancheranno tra voi e il partner, oltre che momenti di maturità, che faranno bene al vostro rapporto. In quanto al lavoro piccole soddisfazioni vi stimoleranno a metterci più impegno in quel che fate, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà ancora una volta di dare il vostro meglio in amore. Anche se la Luna starà ancora per poco con voi, Venere vi regalerà dolcissime sensazioni da condividere con la persona che amate. Nel lavoro riprendere velocemente il ritmo, e con Mercurio a favore, vi sentirete sempre creativi e stimolati da nuove idee. Voto - 9️⃣

Cancro: questa giornata di martedì vi vedrà più responsabili e ottimisti dal punto di vista sentimentale. La Luna infatti passerà dal vostro segno, permettendovi di costruire un legame migliore con la vostra anima gemella. In quanto al lavoro la vostra mente sarà vivace, pronta a dare il meglio anche nei progetti più impegnativi.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale che annuncia vivacità e buon umore secondo l'oroscopo. Venere vi metterà a vostro agio, concedendovi buone occasioni per stringere legami con nuove persone, o farvi avanti con la vostra fiamma. In ambito professionale condividere le vostre idee potrebbe portare spunti interessanti per i vostri progetti e per migliorare la vostra posizione. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna si sposterà in una posizione migliore per voi in questa giornata di martedì. Il rapporto con la persona che amate continuerà a non essere particolarmente affiatato, ciò nonostante avrete più a cuore il benessere della vostra storia d'amore. In ambito professionale la produttività sarà buona, ma vi piacerebbe molto poter rallentare un po’.

Voto - 7️⃣

Bilancia: mettere in mostra le vostre competenze quando non ci sono le condizioni per farlo non sarà così semplice per voi secondo l'oroscopo. La contrapposizione di Mercurio e Giove potrebbe rendere più faticoso lo sviluppo di alcune mansioni. In amore la Luna potrebbe provare qualche tensione, che dovrete essere in grado di dissipare mostrandovi fin da subito sinceri e maturi. Voto - 7️⃣

Scorpione: mostrerete maggiore bontà in amore secondo l'oroscopo. La Luna in trigono metterà in mostra la parte più genuina di voi, che potrebbe aiutarvi a costruire un legame migliore con i vostri cari. In ambito professionale le soddisfazioni non mancheranno, ma attenzione a non sprecare le risorse a vostra disposizione.

Voto - 7️⃣

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno amico del Leone, avrete una visione chiara dei vostri progetti professionali. Avrete fiducia nelle vostre capacità, e con il giusto metodo riuscirete a distinguervi. Sul fronte amoroso approfondire i legami non sarà semplice con Venere opposta. Dovrete imparare ad ascoltare i desideri del partner. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali sottotono nel prossimo periodo per voi nativi del segno. L'astro argenteo in opposizione potrebbe aprire qualche discussione tra voi e il partner, che non farà così bene al vostro rapporto. Nel lavoro tenete gli occhi aperti: nei vostri progetti potrebbe insinuarsi qualche imprevisto difficile da gestire.

Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di martedì stabile in campo amoroso secondo l'oroscopo. Il magnetismo non vi mancherà grazie a Venere in trigono. Single oppure no, punterete molto sulle emozioni e sull'apparenza. Nel lavoro l'istinto potrebbe giocarvi brutti scherzi. Riflettete sulle vostre prossime mosse prima di agire. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono vi darà una mano con la vostra vita amorosa in questa giornata di martedì. Sarà un momento di riflessione per il vostro rapporto, utile per comprendere a che punto sia la vostra storia d'amore. In quanto al lavoro farete buoni passi avanti, dimostrandovi capaci di gestire anche situazioni più complesse. Voto - 7️⃣