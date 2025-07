L'oroscopo del giorno martedì 8 luglio porta con sé una combinazione di energie frizzanti: Mercurio favorisce la comunicazione, mentre Venere e Marte infondono passione e determinazione. Le stelle sostengono decisioni chiare e dialoghi costruttivi.

Per il segno della Vergine, Marte sosterrà iniziative audaci in campo professionale, invece il Leone avrà una giornata brillante. Giove favorirà incontri fortunati per il segno del Cancro, mentre la Bilancia si dimostrerà sempre sincera verso il partner.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 8 luglio segno per segno

Ariete: il vostro martedì si rivelerà acceso di emozioni per voi nativi del segno. Venere amplificherà il vostro carisma, portando una notevole complicità tra voi e la persona che amate. I single potrebbero vivere incontri piacevoli. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma dovrete prendere le giuste precauzioni e valutare bene ogni istanza. Voto - 8️⃣

Toro: periodo costruttivo in amore secondo l'oroscopo. Anche se queste stelle non saranno così influenti nei vostri confronti, tra voi e il partner scorrerà una piacevole intesa, che però dovrete saper gestire bene. In ambito lavorativo Marte porterà energia positiva, ma serviranno anche buone idee affinché i vostri progetti possano andare avanti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: non sarà un vero e proprio momento romantico quello di martedì per voi nativi del segno, considerato la Luna in opposizione dal segno del Sagittario. Venere rimarrà comunque dalla vostra parte, ciò nonostante non ci saranno molti momenti romantici a disposizione. Nel lavoro farete buoni progressi, ottenendo risultati spesso in linea con le aspettative. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile in questo periodo secondo l'oroscopo. A volte potrebbe esserci qualche piccola tensione: vi basterà prendere l'iniziativa per riuscire a chiarire tutto fin da subito. Se siete single Giove favorirà gli incontri. Per quanto riguarda il lavoro siate un po’ prudenti nelle vostre decisioni.

Il successo sarà possibile, ma dovrete dimostrare il giusto impegno. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di martedì ottima dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere alimenteranno la passione tra voi e il partner. Se siete single sarà un periodo promettente per fare nuove conquiste. Sul fronte professionale Mercurio favorirà la creatività, portando idee interessanti per i vostri progetti, che possono anche elevare la vostra posizione. Voto - 9️⃣

Vergine: periodo poco entusiasmante in amore per voi nativi del segno. Avrete bisogno di conversazioni autentiche e sincerità con la persona che amate, creando un rapporto più solido. In quanto al lavoro Marte sosterrà le vostre iniziative più audaci, promettendo risultati soddisfacenti, a patto che ci metterete il giusto impegno.

Voto - 7️⃣

Bilancia: la sincerità sarà un punto molto importante in questo periodo per voi nativi del segno. La posizione della Luna e di Venere sarà fondamentale per costruire un rapporto dolce e appagante. Sul posto di lavoro Mercurio in sestile porterà organizzazione e precisione nei dettagli, di grande aiuto nella risoluzione dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: godrete di un clima stabile con la persona che amate in questo periodo. Evitate però discorsi affrettati, che possono solo portare a malintesi. Il lavoro procederà senza troppe difficoltà per voi, ma il vostro modo di fare potrebbe mettere in difficoltà l'operato di qualcun'altro. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un martedì discreto in campo amoroso per voi nativi del segno.

La Luna in congiunzione vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ma con Venere in opposizione non aspettatevi momenti da batticuore. Sul posto di lavoro la vostra diplomazia sarà premiata, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Capricorno: la dolcezza sarà l'arma da usare per aprire ogni porta, soprattutto per voi cuori solitari. Queste stelle non saranno particolarmente influenti, ma vi daranno opportunità a sufficienza per cercare di stare bene insieme. In quanto al lavoro potrete contare sul sostegno di Marte in trigono. Le energie non mancheranno, e con le giuste idee, riuscirete ad andare lontano. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime in questa giornata di martedì.

Venere e l'astro argenteo vi sorrideranno, portandovi a costruire un legame migliore con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno alcune situazioni delicate da gestire, e con Mercurio in opposizione, non sarà così semplice trovare le soluzioni più adeguate. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni di martedì complicate in amore secondo l'oroscopo. Queste stelle potrebbero mettere in crisi il vostro rapporto, ma soltanto con amore e fiducia reciproca il vostro rapporto andrà avanti. In quanto al lavoro starete con i piedi per terra, puntando solo su quelle idee che possono darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 6️⃣