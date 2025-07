Scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata di metà settimana. L'oroscopo del giorno di mercoledì 2 luglio 2025 porta con sé vibrazioni intense, decisioni importanti e momenti da cogliere al volo.

Per il segno della Bilancia la passione tornerà protagonista grazie all'influenza della Luna in congiunzione, mentre l'energia dei nati sotto il segno della Vergine sarà elevata. Il desiderio di stabilità potrebbe portare lo Scorpione a fare la scelta giusta in amore, mentre il segno dei Pesci si sentirà più a suo agio.

Previsioni oroscopo mercoledì 2 luglio 2025 segno per segno

Ariete: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti in questa parte centrale della settimana. Il rapporto con il partner potrebbe rallentare a causa della Luna, che non vi darà molte certezze in amore. Meglio nel lavoro grazie a Mercurio, che vi metterà nelle giuste condizioni per gestire al meglio i vostri progetti professionali.

Voto - 6️⃣

Toro: Venere continua a portare benefici nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, non forzate i tempi: avrete tutto il tempo necessario per approfondire il vostro legame. In quanto al lavoro dovrete essere più sicuri delle vostre scelte, e trovare soluzioni che possano permettervi di fare un buon salto di qualità.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali migliori dal punto di vista sentimentale in questo mercoledì di luglio. La Luna vi sorriderà dal segno della Bilancia, portando i mezzi giusti per costruire un rapporto migliore con la persona che amate. Se siete single il vostro cuore si scalderà con dolcezza alla presenza della persona che amate. In quanto al lavoro sfruttate l'esperienza ottenuta per superare certi ostacoli. Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà una giornata particolarmente intensa di emozioni per voi a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, non sempre godrete di una perfetta intesa. Ci saranno alcune questioni da chiarire. In quanto al lavoro potreste ricevere notizie positive da alcuni progetti, che vi stimoleranno ad andare avanti.

Voto - 7️⃣

Leone: questa fase di disintossicazione sentimentale sta per concludersi finalmente. Venere rimarrà negativa anche in questa giornata, ma la Luna in sestile vi aiuterà a vedere le cose da un lato più positivo. Sul posto di lavoro potrebbe essere il momento giusto per farsi notare, e sfruttare tutta la conoscenza di Mercurio per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi. Sarete sereni, romantici, a tratti confidenti nei confronti del partner, approfittando della posizione favorevole di Venere. In quanto al lavoro precisione e metodo vi renderanno affidabili. Potreste ricevere interessanti conferme se saprete come svolgere il vostro lavoro.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la passione tornerà protagonista nella vostra vita sentimentale in questo mercoledì di luglio. Potrete contare sulla Luna in congiunzione per costruire un legame solido con la persona che amate. Se siete single apritevi a nuove entusiasmanti esperienze. Sul posto di lavoro Mercurio porterà buone occasioni: attenzione soltanto a non essere precipitosi nelle vostre decisioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: queste stelle continuano a non essere particolarmente favorevoli nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Il desiderio di stabilità tra voi e il partner si farà sentire, e potrebbe essere il momento di fare la scelta giusta per poter stare bene insieme. In quanto al lavoro sarete alle prese con progetti lunghi e complessi.

La fretta sarà dunque vostra nemica. Voto - 6️⃣

Sagittario: precisione e metodo vi renderanno affidabili in campo professionale in questo periodo. Il sostegno di Mercurio vi aiuterà a rendere efficaci le vostre idee, ma con Marte in quadratura le energie potrebbero non essere molte. In campo amoroso incontri interessanti potrebbero stimolare i cuori solitari, ma attenzione a non bruciare le tappe. Voto - 7️⃣

Capricorno: non dovrete avere paura delle iniziative in campo professionale. Alcuni successi saranno possibili soltanto se sarete ben organizzati e non vi farete prendere dalla fretta. In quanto ai sentimenti non sarà una giornata particolarmente romantica, nonostante Venere sia a favore. Attenzione infatti alla Luna in quadratura, che potrebbe sollevare alcune questioni tra voi e il partner.

Voto - 7️⃣

Acquario: non è escluso che dobbiate rimediare a sviste clamorose che oltre a demotivarvi vi faranno perdere del tempo prezioso. La posizione di Mercurio in opposizione non vi sarà di grande aiuto. In ambito amoroso sarà facile far emergere la gelosia con il partner quando ci sono un po’ di cose che non funzionano come dovrebbero. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo gradevole in amore. La Luna smetterà di essere negativa nei vostri confronti, lasciando spazio a Venere in sestile. Single oppure no, riuscirete a essere più ragionevoli e romantici nei confronti della persona che amate. In quanto al lavoro, affinché i vostri progetti vadano avanti, dovrete mantenere la calma e riflettere bene sul da farsi. Voto - 8️⃣