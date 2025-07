Che indicazioni offrono le stelle per l'oroscopo di sabato 19 luglio 2025? La Luna si muove nel segno del Toro, amplificando l’intuizione e invitando alla riflessione, mentre alcuni transiti planetari favoriscono i rapporti umani e la risoluzione di questioni professionali.

Per i nativi del Leone il lavoro potrebbe assumere un ruolo centrale, mentre il Capricorno potrebbe mostrarsi più morbido nei confronti del partner. Il segno della Bilancia si mostrerà energico e propositivo, mentre piccole soddisfazioni sul lavoro miglioreranno l'umore del Sagittario.

Previsioni oroscopo sabato 19 luglio 2025 segno per segno

Ariete: il vostro fine settimana inizierà molto bene secondo l'oroscopo. Un dialogo sincero rafforzerà il vostro legame, e con Venere in sestile potrebbero esserci momenti di passione. Nel lavoro potreste riuscire a farvi notare mettendo sul tavolo proposte innovative, che possono fare la differenza. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano dolcezza e maturità in questo sabato di luglio, favorendo momenti di complicità con il partner. Se siete single sarete inclini a una buona socialità. Nel lavoro intuizione e riflessione saranno due parti fondamentali dello sviluppo delle vostre mansioni. Marte e Giove saranno favorevoli, ma attenzione a Mercurio in quadratura.

Voto - 8️⃣

Gemelli: assumerete un atteggiamento più romantico nei confronti del partner grazie a Venere secondo l'oroscopo. Mostrare buoni sentimenti però potrebbe non essere sufficiente a volte, soprattutto se ci sono dietro alcune discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, la concentrazione sarà alta, ottima per portare a termine compiti complessi. Voto - 7️⃣

Cancro: godrete di una relazione di coppia leggera durante questo sabato di luglio, sufficienti a creare una piacevole intesa. Sfruttate le vostre doti comunicative per conquistare la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, ritroverete l'ispirazione, abbracciando progetti più ambiziosi, che possono migliorare la vostra posizione.

Voto - 8️⃣

Leone: il lavoro assumerà una certa importanza in questo periodo. Mercurio sarà in posizione favorevole: approfittate del momento per massimizzare i vostri obiettivi. Sul fronte amoroso la Luna in quadratura potrebbe chiudere il dialogo con il partner. Se siete in cerca di risposte, dovrete chiedere, senza essere troppo invadenti. Voto - 7️⃣

Vergine: l’ambito sentimentale potrebbe risultare meno appagante in questo periodo a causa di Venere, ma con la Luna in trigono dal segno del Toro, cercherete di essere più ragionevoli nei confronti del partner. Forse potreste riuscire a risolvere alcune questioni in sospeso. In ambito professionale potrete rilassarvi un po’ se i vostri progetti si trovano a buon punto.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarete energici e propositivi secondo l'oroscopo di sabato. Mercurio in sestile porterà buone idee, permettendovi di gestire in modo ideale le vostre mansioni. In amore sarete apprezzati per la vostra dolcezza, e con Venere in trigono dal segno dei Gemelli, single oppure no, troverete il giusto pretesto per fare breccia nel cuore della vostra fiamma. Voto - 9️⃣

Scorpione: non inizierà al meglio il vostro fine settimana secondo l'oroscopo. Avrete bisogno di maggiore stabilità nel vostro rapporto, ma non potrete farlo senza prima risolvere alcune discussioni delicate. Nel lavoro sarete alla ricerca di novità, che possano stimolarvi mentalmente, oltre che dare una svolta anche alle vostre finanze.

Voto - 6️⃣

Sagittario: Mercurio in trigono porterà piccole soddisfazioni in campo professionale, che miglioreranno non poco il vostro umore, oltre che risultati incoraggianti. In amore una questione delicata richiederà diplomazia: agite con prudenza. Se siete single potrebbe essere utile rivedere il vostro approccio alla socialità. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale gradevole durante questa giornata di sabato. Il vostro spirito avventuroso vi porterà a cercare novità insieme alla persona che amate, e godere di un legame sincero e affiatato. Sul posto di lavoro avrete bisogno di raccogliere consensi nei vostri progetti, affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in quadratura dal segno del Toro potrebbe smorzare il vostro romanticismo durante questa giornata di sabato.

Venere sarà favorevole, ma attenzione a come utilizzerete le parole con la vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo serviranno idee concrete per i vostri progetti. Attenzione dunque a non perdere la direzione. Voto - 6️⃣

Pesci: questa giornata di sabato vi vedrà più attenti e maturi nei confronti del partner secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura le emozioni potrebbero manifestarsi in modo più sottile, ciò nonostante cercherete quantomeno di rispettare la persona che amate. In ambito lavorativo nuove idee verranno accolte con successo, ma dovrete dimostrare di avere le capacità giuste per gestirle. Voto - 7️⃣