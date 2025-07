Oroscopo del giorno venerdì 18 luglio: un venerdì dinamico, ideale per chi vuole portare avanti progetti, rinnovare legami e cogliere opportunità. Le stelle si muovono su due fronti: da un lato, chi cerca slancio e coraggio; dall’altro, chi deve calibrare emozioni e obiettivi con grazia e strategia.

Per i nativi Bilancia la sincerità può aiutare a guarire in amore, mentre il Leone si troverà in una buona fase dei propri progetti lavorativi, mostrando buone capacità e grinta. Per i Gemelli sarà un buon periodo per fare conquiste, invece i nativi Vergine dovranno curare la loro immagine.

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 18 luglio segno per segno

Ariete: questo venerdì di luglio vedrà un cielo piacevole sopra di voi. Vi sentirete presi dalla persona che amate, dimostrando spesso interesse e buone emozioni, soprattutto voi nati nella terza decade. In quanto al lavoro Mercurio vi aiuterà a fluire i vostri pensieri, e buttare giù progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Toro: i vostri progetti professionali avranno bisogno di una chiara riorganizzazione secondo l'oroscopo. Esplorare nuove aree del vostro settore potrebbe stimolare la creatività, ma serviranno anche le giuste competenze. In ambito amoroso cercate di evitare i malintesi: il vostro rapporto funzionerà fino a quando non ci saranno ostacoli.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un buon momento per fare audaci conquiste secondo l'oroscopo. Di contro, sarà anche importante evitare malintesi, e fare le cose per bene affinché possiate stare bene insieme. In quanto al lavoro, impegno e creatività verranno ben ripagati con importanti soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Cancro: questa giornata si rivelerà piuttosto soddisfacente tra voi e il partner. Sarà un bel periodo per voi e la persona che amate, dove saprete anche le piccole cose del vostro rapporto. In quanto al lavoro Marte e Giove porteranno chiarezza nei vostri progetti, e qualche nuova stimolante idea. Voto - 8️⃣

Leone: creatività in evidenza durante questo periodo secondo l'oroscopo. I vostri progetti saranno in una buona fase, dove capacità e grinta potrebbero fare la differenza.

Sul fronte amoroso le emozioni porteranno energia e passione tra voi e la persona che amate. Per i cuori solitari sarà un buon momento per approfondire un legame speciale. Voto - 8️⃣

Vergine: avrete bisogno di curare meglio il vostro aspetto e i rapporti a voi più cari. Queste stelle non vi daranno molte occasioni, di conseguenza, dovrete rimboccarvi le maniche affinché i vostri rapporti più cari possano migliorare. In quanto al lavoro sarete presi dalle vostre mansioni. Dimostrate sempre di avere le capacità adatte per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Bilancia: questa giornata si rivelerà positiva in ambito amoroso. La sincerità può aiutarvi a guarire in amore, e costruire un legame migliore.

Se siete single vi verrà spontaneo mostrare simpatia e gentilezza, soprattutto con delle persone per voi molto importanti. In quanto al lavoro dovrete prendere alcune decisioni per i vostri progetti, che potrebbero fare la differenza. Voto - 8️⃣

Scorpione: il passaggio della Luna nel segno del Toro potrebbe aprire qualche discussione tra voi e il partner. Ci saranno delle decisioni delicate da prendere: evitate le parole dure, e puntate molto sul dialogo e la diplomazia. In ambito professionale alcune attività saranno produttive, ma richiederanno tempo ed energie. Voto - 6️⃣

Sagittario: diplomazia e forza interiore potrebbero aiutarvi a emergere nei vostri progetti professionali. Il sostegno di Mercurio si rivelerà prezioso a tal proposito, ma attenzione alla posizione sfavorevole di Marte.

In quanto ai sentimenti la voglia di emozioni si farà sentire, ma con Venere in opposizione non sarà facile mettervi in mostra. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale discreta in questa giornata di venerdì. Tornerà un certo ottimismo in voi, grazie alla Luna in trigono dal segno del Toro. Single oppure no, potrebbe essere un buon momento per costruire un legame migliore con la vostra anima gemella. In quanto al lavoro serviranno pragmatismo e organizzazione per riuscire a portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: il dialogo con il partner sarà parte fondamentale del vostro rapporto in questo periodo. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno del Toro dovrete capire quale sia la strada giusta per il vostro rapporto.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma dovrete trovare soluzioni concrete per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un venerdì migliore in ambito amoroso per voi nativi del segno. La Luna si sposterà in sestile, aiutandovi a comprendere meglio i sentimenti della persona che amate. In quanto al lavoro farete buoni progressi: vi sentirete abbastanza preparati da poter ambire più in alto. Voto - 7️⃣