L'oroscopo del mese di agosto 2025 è pronto a calare le carte (astrali) del periodo, analizzando sentimenti e lavoro. In questo giro, saranno premiati tutti quei segni che si metteranno in gioco senza paura. In particolare, il riferimento è a Cancro, Capricorno e Leone, tra i segni migliori del mese. Si prospetta un ottimo mese anche per coloro che, in questo momento, stanno lottando con le unghie e con i denti per ritrovare il proprio ritmo. Tra questi si annoverano Bilancia, Sagittario e Pesci, capaci di trasformare piccoli gesti in nuovi inizi.

Invece, il segno della Vergine dovrà fare i conti con qualche nodo da sciogliere, dentro e fuori dal proprio cuore.

Previsioni zodiacali agosto 2025: mese statico per la Vergine

Ariete - L’amore vi inviterà a fare chiarezza: meno illusioni, più autenticità. Siete affascinanti, ma attenti a chi vi sommerge di parole e poca verità. Sul lavoro rallentate, riflettete, perché non tutto si risolverà con l’azione. Le risposte migliori arriveranno nel silenzio, non nel rumore. Le collaborazioni vi offriranno svolte solo se imparerete a fidarvi. Siate autocritici, ma non sabotatevi: perché avete ancora molto da dare. Agosto vi vuole vero, non veloce.

Toro - Nel cuore cercate stabilità, ma anche uno sguardo che vi comprenda davvero.

Chi vi ama lo farà nel ritmo lento dei gesti quotidiani. Il lavoro vi sfiderà con nuove possibilità, ma vi servirà più elasticità. Le idee migliori arriveranno quando lascerete andare il controllo. In famiglia qualcuno ha bisogno di sentirsi ascoltato. Non è debolezza cercare armonia, ma saggezza, prendetevi tempo per ciò che davvero conta.

Gemelli - Agosto porta parole, incontri e scambi: il cuore si riempirà di stimoli. In amore scegliete ciò che vi farà sentire vivi, non solo distratti. Il lavoro vi chiamerà a osare, ma con lucidità. Creatività e flessibilità saranno il vostro motore, non la confusione. Una collaborazione potrebbe svoltare un progetto che davate per perso. Le risposte arriveranno quando smetterete di cercarle compulsivamente.

Dite ciò che pensate, anche se la voce tremerà.

Cancro - L’amore in agosto sarà la vostra casa: rifugio sicuro, verità, tenerezza. Le relazioni solide si rafforzeranno, le fragili si sfalderanno senza drammi. Nel lavoro potrete rinascere, ma solo se metterete voi stessi al centro. Giove vi sostiene nei progetti condivisi, familiari o creativi. Prendetevi una pausa, non siete una macchina. Ascoltate i bisogni, non solo quelli degli altri. Agosto vuole protezione, ma anche coraggio.

Leone - Avete voglia di brillare, ma stavolta lo farete nella verità, non nella vetrina. L’amore vi chiederà presenza, non prestazione. Chi vi sta accanto ha bisogno di emozioni, non effetti speciali. Nel lavoro vi muoverete bene tra creatività e opportunità, ma occhio ai dettagli.

Non firmate alla cieca, ma osservate, prima di agire. Parlare di sentimenti sarà più rivoluzionario di quanto pensiate, perché agosto è il mese in cui vi scoprirete umani, e andrà benissimo così.

Vergine - In programma un agosto decisamente statico, con poco o niente da offrire. L’amore vi sfiderà dove siete più fragile: nella paura di sbagliare. Non potrete controllare tutto, soprattutto i sentimenti. Il lavoro vi chiederà tanto, ma siete già oltre il limite. Chiedete aiuto, delegate, respirate. Un progetto solidale potrà restituirvi senso e leggerezza. La testa vuole rigore, ma il cuore reclama spazio. Agosto sarà il vostro campo di prova più sottile: con maggior equilibrio interiore.

Bilancia - In amore cercate un’armonia che ultimamente traballa.

Servirà dialogo, non silenzio. Chi vi ama vuole sapere dove siete, anche emotivamente. Il lavoro vi offrirà incontri, collaborazioni, idee in fermento. Ma dovrete avere il coraggio di dire no a ciò che vi appesantisce. Eleganza non è accontentare tutti, ma essere fedeli a sé stessi. Agosto vi insegna che il vostro centro è già abbastanza per voi.

Scorpione - L’amore diventerà vero solo se smetterete di nascondervi dietro il controllo. Avete bisogno di emozioni vere, anche se fanno paura. Sul lavoro sarete determinati: preparati, grazie al terreno che sarà fertile. Nuove rotte si apriranno solo se lascerete il passato dove deve stare e se smetterete di trattenere ciò che vi logora. Parlare chiaro con chi vi è vicino, non sarà un rischio, un atto d’amore.

Agosto è trasformazione: non temetela, ma cavalcatela.

Sagittario - Agosto vi metterà in viaggio, dentro e fuori. L’amore prenderà forme nuove, meno prevedibili ma più sincere. Qualcuno che pensavate lontano potrebbe sorprendervi. Nel lavoro arriverà una possibilità da cogliere con mente lucida. Se volete crescere, accettate anche la fatica, perché fa parte della vita. Non è tempo di rimandare, ma di pianificare. Il cambiamento vi chiama per nome: basterà rispondere per andare avanti.

Capricorno - In amore qualcosa si chiarirà, e si deciderà il futuro. Avete bisogno di stabilità, ma anche di una spinta in avanti. Sul lavoro Urano scompiglierà i vostri piani: anticipandovi il futuro. Sarà così, il momento di cambiare rotta con lucidità, non con paura.

Ci sarà una casa da ricostruire, dentro o fuori di voi, perché ciò che avete evitato, ora busserà alla porta. Agosto sarà impegno, ma anche liberazione.

Acquario - In amore qualcosa finirà, ma non sarà una sconfitta, perché avete bisogno di relazioni che vi lascino spazio, non vuoti. Sul lavoro la vostra voce avrà finalmente potere, usatela con saggezza e fatevi valere. Una proposta potrebbe cambiare tutto: ascoltatela bene, perché state imparando a scegliere per voi, non per gli altri. Il vostro valore non ha bisogno di spiegazioni, basterà semplicemente dimostrare ciò che siete. Agosto sarà indipendenza, con cuore aperto.

Pesci - L’amore vi avvolgerà, ma solo se smetterete di fuggire, così le relazioni sincere si riconnetteranno con voi.

Nel lavoro ci sarà fermento creativo: cogliete l’intuizione e agite. Proteggete la vostra sensibilità, e non date tutto a chi non vi restituisce niente. Avete molto da offrire, ma anche da ricevere. Agosto sarà ascolto, fiducia e, finalmente, rinascita.