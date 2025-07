Le stelle di agosto promettono nuove emozioni, svolte decisive e colpi di scena per molti segni dello zodiaco. In questo mese caldo e dinamico, Vergine, Capricorno e Ariete si piazzeranno sul podio grazie a un mix di energia, concentrazione e fortuna, mentre Gemelli, Scorpione e Pesci dovranno affrontare alcune sfide personali e professionali che richiederanno sangue freddo e determinazione. Con il Sole che passerà dal Leone alla Vergine e il favore di Mercurio in alcuni transiti chiave, agosto si preannuncia pieno di sorprese.

Previsioni astrologiche di agosto 2025 con posizioni: Vergine, Capricorno e Ariete in testa alla classifica

1° Vergine: la vostra mente è più lucida che mai. Agosto vi trova in splendida forma, soprattutto nella seconda metà del mese, quando il Sole entra nel vostro segno. Avrete le idee chiare su ciò che desiderate, sia nel lavoro che nella vita personale. Il periodo è perfetto per pianificare, sistemare questioni lasciate in sospeso e dare il via a nuovi progetti. In amore, potrete contare su momenti sinceri e intensi: chi è in coppia ritroverà complicità, mentre i single faranno incontri decisivi. Approfittate del vostro mese per brillare.

2° Capricorno: determinazione, logica e strategia saranno le vostre parole d’ordine.

Agosto vi regala stabilità emotiva e lucidità mentale, qualità che vi aiuteranno a ottenere ottimi risultati nel lavoro. L’ambizione sarà premiata soprattutto intorno a Ferragosto, con occasioni da non perdere per chi sa farsi trovare pronto. L’amore richiederà maggiore empatia, ma se aprirete il cuore riuscirete a costruire un dialogo più profondo con chi amate. Periodo perfetto per sistemare casa, fare ordine e pensare al futuro con serenità.

3° Ariete: l’energia non vi manca e ad agosto saprete metterla a frutto in modo intelligente. Il cielo vi sostiene con passaggi favorevoli di Marte e Giove, regalandovi occasioni preziose nel campo professionale e nella sfera personale. Non mancheranno momenti di tensione, ma saprete affrontarli con coraggio e spirito d’iniziativa.

In amore, il vostro fuoco si riaccende: sarete passionali, diretti e magnetici. I single vivranno emozioni forti, mentre le coppie riscopriranno il piacere del gioco e della complicità.

Segni con un agosto positivo ma da gestire con attenzione: Toro, Bilancia, Cancro

4° Toro: agosto si apre con buone opportunità e un cielo che vi protegge nei momenti cruciali. Sarà un mese favorevole per risolvere questioni pratiche, migliorare la vostra posizione lavorativa e curare di più il benessere personale. Il dialogo sarà la chiave per evitare malintesi, soprattutto in famiglia. In amore, vivrete un equilibrio interessante, soprattutto se sarete pronti a lasciarvi andare senza troppa rigidità. Buon periodo per viaggiare, riposare e ricaricare le batterie.

5° Bilancia: vi aspettano momenti interessanti, anche se non sempre tutto filerà liscio. Venere vi protegge nella prima parte del mese, donandovi fascino e leggerezza, ma nella seconda metà potrebbe essere necessario prendere decisioni più serie. Il lavoro richiederà impegno e adattabilità, mentre in amore avrete l’occasione per chiarire una questione importante. Agosto sarà il mese delle scelte: prendetele con il cuore ma senza dimenticare la ragione.

6° Cancro: l’energia sarà in salita rispetto ai mesi precedenti. Agosto vi offre un cielo più fluido, che vi consente di recuperare fiducia e positività. La prima metà del mese sarà ottima per fare incontri, ricevere conferme e gettare le basi per un futuro più stabile.

In amore, ci sarà più serenità e meno conflitti, soprattutto se saprete essere meno orgogliosi. Ottimo momento per curare la casa, ritrovare vecchi amici e ascoltare le vostre vere emozioni.

⚠️ Segni in equilibrio tra alti e bassi: Leone, Acquario, Sagittario

7° Leone: il Sole nel segno vi dona forza e visibilità, ma anche qualche prova da superare. Agosto si preannuncia intenso, con momenti di grande entusiasmo alternati a periodi di incertezza. La vostra voglia di primeggiare vi porterà a confrontarvi con chi la pensa diversamente, ma se saprete gestire con intelligenza le divergenze, uscirete più forti. In amore, sarete travolgenti, ma attenti a non chiedere troppo all’altro. Un viaggio potrebbe rivelarsi importante.

8° Acquario: le stelle vi invitano alla riflessione. Agosto sarà un mese utile per guardare dentro di voi, rivedere alcuni obiettivi e prendere le distanze da ciò che non vi fa più bene. Nel lavoro ci saranno occasioni da cogliere, ma solo se saprete essere flessibili e meno rigidi nelle vostre idee. In amore, l’indipendenza sarà un tema ricorrente: se siete in coppia, cercate un equilibrio tra libertà e condivisione. I single, invece, potranno vivere flirt leggeri ma stimolanti.

9° Sagittario: l’entusiasmo non vi manca, ma a volte vi sentirete come se tutto vi sfuggisse di mano. Agosto sarà un mese altalenante, con qualche ritardo e una sensazione di stanchezza che vi accompagnerà per diversi giorni.

Il consiglio è quello di rallentare, ritrovare il contatto con la natura e ascoltare di più il corpo. L’amore può dare soddisfazioni, ma richiede presenza e pazienza. Se saprete affrontare le giornate con spirito aperto, il mese vi lascerà comunque buoni ricordi.

⛔️ Segni in difficoltà ad agosto 2025: Gemelli, Scorpione, Pesci

10° Gemelli: l’instabilità la farà da padrona. Agosto sarà un mese di dubbi, ripensamenti e piccoli ostacoli, sia nella sfera lavorativa che in quella affettiva. I progetti faticheranno a decollare e alcune situazioni sembreranno più confuse del previsto. Le relazioni interpersonali richiederanno pazienza: non tutto sarà come appare e dovrete evitare giudizi affrettati.

Cercate di prendervi del tempo per voi, lontano da stress e interferenze. La calma sarà la vostra arma vincente.

11° Scorpione: la tensione potrebbe rendervi più suscettibili e nervosi del solito. Agosto si presenta come un mese impegnativo, con imprevisti e cambi di programma che metteranno alla prova la vostra resilienza. Le stelle vi consigliano di non agire d’impulso, soprattutto in amore, dove le incomprensioni potrebbero peggiorare se non affrontate con maturità. Anche sul fronte lavorativo servirà prudenza. Prendetevi pause rigeneranti, curate il corpo e lo spirito.

12° Pesci: il mese sarà caratterizzato da una certa confusione emotiva e da una difficoltà a trovare punti fermi. Avrete la sensazione di navigare a vista, senza una direzione precisa.

Le stelle non sono contro di voi, ma vi chiedono di rivedere le priorità e di abbandonare alcune illusioni. L’amore sarà messo alla prova da dubbi e silenzi, mentre nel lavoro vi sembrerà di non essere compresi appieno. Prendete questo mese per ritrovare voi stessi, senza troppe aspettative esterne.