L'oroscopo del weekend 5-6 luglio relativamente alla fortuna non si presenta molto positivo per l'Ariete, nel pieno di un momento delicato della sua vita. Per questo motivo, le stelle penalizzano questo segno dello zodiaco con soli tre trifogli portafortuna, mentre Pesci, Capricorno, Acquario e Sagittario ottengono un pieno punteggio.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche del fine settimana, con i punteggi a trifogli per ciascun segno zodiacale.

Classifica del weekend, oroscopo 6-7 luglio 2025 dai segni flop a quelli top

☘️☘️☘️Ariete.

Alcuni nati sotto questo segno stanno attraversando un momento piuttosto delicato. C’è chi ha dovuto incassare una notizia destabilizzante oppure affrontare una delusione che ha lasciato il segno. La vita, si sa, non segue un copione prestabilito, ma questo non significa che bisogna gettare la spugna. Anzi, è proprio in questi momenti che emerge la vostra forza interiore.

Affrontate le difficoltà con determinazione, perché il sostegno delle persone care non vi mancherà e rappresenterà una spinta preziosa. Qualcuno dovrà sottoporsi a un controllo medico o ad un esame importante, e l’ansia potrebbe disturbare il sonno: trovate il modo per scaricare la tensione, magari attraverso una passeggiata, la scrittura o la musica.

In ambito sentimentale, qualcuno sembra avere un debole per voi, ma se avete già una relazione stabile, evitate giochi ambigui o segnali equivoci. È facile complicare tutto per una semplice vanità.

☘️☘️☘️Scorpione. La settimana si presenta piuttosto nervosa. Alcuni di voi stanno pianificando uno spostamento o una piccola vacanza, ma le energie basse e gli imprevisti in agguato consigliano di andarci cauti, soprattutto nei primi giorni e nel fine settimana. Meglio concentrare le attività più importanti tra mercoledì e venerdì, evitando scelte affrettate o situazioni rischiose. In famiglia si percepisce una certa distanza affettiva e, come se non bastasse, pare che qualcuno stia facendo il vostro nome in modo poco piacevole.

Attenzione anche alle amicizie: non tutte sono trasparenti come pensate. In amore manca un po’ di entusiasmo, forse per colpa della routine o della fatica accumulata. Provate a risvegliare la curiosità e il dialogo, invece di far finta di niente.

☘️☘️☘️Toro. Vi capita spesso di comportarvi in modo poco chiaro, creando confusione negli altri. Questo atteggiamento in passato potrebbe avervi fatto perdere occasioni importanti, anche in amore. Guardarsi indietro con rimpianto però non serve: ciò che conta è capire dove avete sbagliato e provare a cambiare rotta. Dopo un lungo periodo di ansie e fatiche, sentite il bisogno di leggerezza, di lasciarvi andare al piacere e all’estate. Ma attenzione: non esponetevi troppo e non fate l’errore di sottovalutare le conseguenze di alcune scelte.

Il desiderio e la passione potrebbero riaccendersi all’improvviso. Le coppie stabili troveranno nuova intesa, mentre chi è single potrà attrarre attenzioni… a patto di non giocare troppo con i sentimenti altrui.

☘️☘️☘️Gemelli. Cambiamenti recenti vi hanno lasciato addosso un senso di spaesamento. Vi sembra di aver perso qualcosa lungo la strada, e questo potrebbe portarvi a sentirvi vuoti o incompresi. La settimana richiederà uno sforzo per ritrovare la motivazione e la voglia di reinventarvi. In amore non sono mancati scontri e fraintendimenti, ma ora è possibile ristabilire un equilibrio: apritevi al dialogo e fate il primo passo, se necessario. Siete più suscettibili del solito e rischiate di prendere tutto sul personale: respirate a fondo prima di rispondere o giudicare.

Buone notizie sul fronte economico: potrebbe arrivare un piccolo guadagno extra o una risposta positiva attesa da tempo.

☘️☘️☘️☘️Cancro. C'è un profondo desiderio di cambiamento che cresce in voi, soprattutto in ambito lavorativo o relazionale. Vi sentite stretti in certi contesti e l'estate rappresenta un’opportunità per fare chiarezza dentro di voi. Le giornate tra lunedì e giovedì saranno le più produttive, mentre il weekend sarà meglio dedicarlo al riposo o ad attività tranquille. State imparando ad ascoltarvi di più, e questo rafforza la vostra autostima. In amore, chi è in coppia da tempo potrà finalmente coronare un sogno a due: la complicità crescerà in modo naturale.

Non sottovalutate i segnali del corpo: se vi sentite affaticati, concedetevi pause più frequenti e allontanatevi da ciò che vi prosciuga le energie.

☘️☘️☘️☘️Leone. Non si preannunciano eventi sconvolgenti, né in negativo né in positivo. La settimana scorrerà in modo piuttosto lineare, ma attenzione a non cedere alla noia o alla superficialità. Chi è in vacanza potrebbe sentirsi insoddisfatto, mentre chi è ancora al lavoro dovrà rimboccarsi le maniche per recuperare terreno. Evitate di cedere a discussioni sterili o di ficcarvi in conversazioni che scaldano solo inutilmente gli animi. C’è bisogno di maggiore lucidità nelle decisioni, specie se coinvolgono investimenti o collaborazioni. L’amore non brilla, ma nemmeno traballa: serve solo un pizzico di attenzione in più, magari con una piccola sorpresa fuori programma.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. Nonostante l’estate spinga al relax, voi siete ancora immersi fino al collo nelle responsabilità.

Famiglia, casa, lavoro: tutto sembra chiedere qualcosa da voi, e spesso non trovate il tempo per voi stessi. Ritagliate almeno qualche ora di pausa, altrimenti il corpo e la mente vi presenteranno il conto. Durante la settimana fate attenzione agli spostamenti e agli imprevisti legati ai mezzi pubblici o a questioni logistiche. Il senso di precarietà che percepite in certi ambienti potrebbe rivelarsi fondato: meglio restare vigili. Le relazioni affettive risentono un po’ della vostra stanchezza, ma con il giusto equilibrio tutto può essere gestito al meglio. Non siate troppo rigidi.

☘️☘️☘️☘️Vergine. La settimana si concentra sulle finanze e sul lavoro. Giugno ha lasciato il segno sulle vostre tasche, e adesso siete determinati a rimettere ordine nei conti.

Qualche spesa imprevista o un debito ancora aperto vi obbligheranno a ridurre i lussi, ma questo non significa rinunciare del tutto al piacere. Potreste occuparvi di questioni domestiche o addirittura di un matrimonio in vista, con tutto ciò che ne comporta in termini di stress e organizzazione. I rapporti familiari non sono dei più semplici, soprattutto con una persona con cui è difficile trovare un punto d'incontro. In amore, se la relazione è recente, serve maggiore trasparenza e apertura: non tutto si può dare per scontato.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. Settimana da dedicare alla revisione generale della vostra vita: sia sul piano pratico che emotivo. Avete questioni in sospeso che è ora di affrontare, senza più rimandare.

Le energie sono in ripresa, ma il vostro umore resta altalenante. Vi verrà naturale riflettere sul passato, su un amore finito o su eventi che ancora vi condizionano. Non abbiate paura di voltare pagina. Mantenete ben saldo il vostro spazio personale e non lasciate che siano gli altri a decidere per voi. Il quotidiano sarà fatto di incombenze, commissioni, burocrazia: portatele a termine senza procrastinare. In amore, la parola d’ordine è indipendenza.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario. La voglia di amare non manca, ma le questioni economiche continuano a preoccuparvi. Spendete più del necessario, anche quando non sarebbe proprio il momento. I primi giorni della settimana saranno piuttosto stressanti, specie per chi lavora o ha un familiare da accudire.

È fondamentale ritagliarsi uno spazio tutto vostro per ricaricare le batterie. Avete affrontato momenti molto duri nei mesi scorsi e adesso è tempo di risalire, anche se ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Nel cuore potrebbe sbocciare qualcosa di nuovo, oppure rinascere ciò che credevate ormai perduto.

☘️☘️☘️☘️☘️Capricorno. Le difficoltà non mancano, specialmente sul fronte economico e familiare. Alcune aspettative non sono state rispettate, e questo vi sta facendo vacillare. Ma se c’è una cosa che sapete fare, è rimettere ordine nel caos. Questa settimana rappresenta una buona occasione per riorganizzare la vostra vita, anche a costo di fare scelte coraggiose. Chi ha chiuso di recente una relazione o una fase dolorosa avrà la possibilità di iniziare una lenta ma solida ripresa.

In amore, chi è in coppia da anni ritroverà la voglia di condividere sogni e progetti, magari anche con un’importante novità in arrivo entro la fine dell'autunno.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Avete perso un po’ di quella sicurezza che vi eravate conquistati a fatica. Vi sentite di nuovo vulnerabili, indecisi, a tratti troppo emotivi. L’indolenza e la confusione non aiutano: serve maggiore determinazione per rimettersi in carreggiata, soprattutto se volete migliorare i vostri rapporti interpersonali e la situazione lavorativa. Non aspettate che siano gli altri a muoversi per primi: fate voi il passo decisivo. In famiglia c’è affetto, ma anche qualche eccesso di invadenza. In amore evitate le scenate di gelosia: potrebbero guastare qualcosa di bello. Uscite, curate l’aspetto e lasciate che la vita vi sorprenda.