L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 luglio 2025 riguardo all'amore promette incontri fatali, ritorni inaspettati e chiarimenti nei rapporti di coppia. Ariete e Vergine sono al top della classifica sentimentale, mentre Scorpione e Acquario faticano a trovare equilibrio nei sentimenti. Il cielo di questa settimana si tinge di emozioni forti: Venere in Leone scalda i cuori e accende nuove passioni, mentre Marte in Gemelli favorisce il dialogo, ma alimenta anche qualche tensione improvvisa. I legami si fanno più intensi, ma anche più esigenti: bisogna imparare a comunicare con chiarezza e a lasciarsi andare con sincerità.

C’è chi vivrà un colpo di fulmine, chi ritroverà complicità con il partner, ma anche chi dovrà affrontare una verità scomoda.

Classifica dell’oroscopo dell’amore dal 21 al 27 luglio 2025

1° Ariete - Settimana di grande passione e rinnovata fiducia nei sentimenti. Se siete in coppia, riuscirete a risolvere eventuali incomprensioni grazie a un dialogo sincero e a una complicità ritrovata. Il desiderio di costruire qualcosa di solido vi spingerà a fare un passo importante, magari una convivenza o un chiarimento definitivo. I cuori solitari vivranno emozioni forti, con un incontro che potrebbe cambiare il ritmo dell’estate. Lasciatevi guidare dall’istinto: stavolta non sbaglia.

2° Vergine - Siete tra i più favoriti in amore, anche grazie a una rinnovata apertura emotiva.

La settimana porterà dolcezza, attenzioni e voglia di tenerezza. Se vivete una relazione stabile, sentirete il bisogno di condividere momenti speciali, magari una piccola fuga romantica. Chi è single potrebbe incontrare qualcuno di speciale in un contesto semplice, quasi quotidiano: basta uno sguardo per accendere la magia. Il vostro lato romantico, spesso nascosto, emergerà con naturalezza.

3° Leone - Con Venere nel vostro segno, l’amore è fuoco che arde. Vi sentite irresistibili, e lo siete davvero. Il fascino personale è alle stelle e non mancheranno le occasioni per vivere emozioni intense. Le coppie si riscoprono più vicine, anche grazie a gesti affettuosi e passionali. I single brillano in ogni ambiente: potreste essere voi a scegliere chi far entrare nel vostro cuore.

Attenzione solo a non essere troppo esigenti: a volte, l’amore arriva sotto forma di sorpresa e non di perfezione.

4° Bilancia - Il cuore si apre con fiducia e i sentimenti tornano a occupare un posto centrale nella vostra vita. Le relazioni diventano più armoniose, soprattutto se riuscite a comunicare in modo autentico. Chi ha vissuto una crisi potrà chiarire tutto e voltare pagina con serenità. I cuori liberi sono favoriti: l’amore potrebbe sbocciare all’improvviso, magari attraverso un’amicizia che si trasforma. Siate spontanei, senza nascondere la vostra dolcezza: sarà la vostra forza.

5° Sagittario - Settimana vivace sul piano sentimentale, con tanta voglia di leggerezza e nuovi incontri.

La passione si riaccende per chi è in coppia, ma attenzione a non essere troppo impulsivi: potreste dire qualcosa di affrettato. Chi è single ha grandi possibilità di vivere flirt divertenti e coinvolgenti, soprattutto nei viaggi o negli eventi sociali. L’amore potrebbe non essere subito profondo, ma sarà comunque stimolante e ricco di emozioni. Non tiratevi indietro.

6° Toro - Settimana di chiarimenti, a tratti complicata, ma utile. In coppia potrebbero riemergere vecchie incomprensioni, ma affrontarle adesso può rafforzare il legame. Non temete i confronti: dire la verità è sempre la scelta migliore. I single, invece, si troveranno a valutare bene chi frequentano: attenzione alle illusioni.

Le stelle suggeriscono di non accontentarsi per paura della solitudine. L’amore vero richiede tempo, ma anche coraggio.

7° Cancro - Il cuore è diviso tra desiderio di stabilità e voglia di qualcosa di più intenso. Le coppie solide attraversano un momento di riflessione, ma anche di rinnovata intimità. Se ci sono state difficoltà, ora si può ripartire. Chi è solo avverte un certo bisogno di protezione, ma deve imparare a lasciar andare il passato per accogliere il nuovo. Lunedì e giovedì saranno giornate ideali per aprirsi a nuove emozioni. La sensibilità è un dono, non una debolezza.

8° Gemelli - Settimana ambivalente: da un lato l’amore vi stimola, dall’altro vi confonde. In coppia potrebbero esserci momenti di incomprensione dovuti alla vostra instabilità emotiva.

Cercate di non evitare il confronto. Chi è single vivrà un certo fascino magnetico, ma faticherà a stabilire un legame solido. Gli incontri saranno numerosi, ma poco duraturi se non ci mettete un pizzico di cuore in più. Provate a rallentare e ad ascoltare davvero chi vi sta accanto.

9° Capricorno - L’amore non sarà al centro dei vostri pensieri: siete più concentrati sul lavoro o su questioni pratiche. Questo distacco emotivo potrebbe creare freddezza nelle relazioni già in corso. Le coppie risentono di una certa distanza, ma non irreparabile: basterebbe un po’ di tempo insieme per ritrovare l’intesa. I single non sembrano particolarmente motivati a cercare qualcuno, ma un incontro inatteso potrebbe far cambiare idea.

Provate a lasciare uno spiraglio aperto.

10° Pesci - Il cuore è fragile, e i dubbi abbondano. In coppia vivete momenti alterni: un giorno siete pieni d’amore, il giorno dopo chiusi nel silenzio. Serve equilibrio e maggiore fiducia. I single potrebbero essere attratti da persone sfuggenti o complicate: evitate di idealizzare troppo chi avete appena conosciuto. Sognare è bello, ma rischiate di soffrire se non restate ancorati alla realtà. Meglio confidarsi con un amico fidato prima di prendere decisioni affrettate.

11° Acquario - Settimana complicata per i sentimenti. Le relazioni già instabili rischiano di incrinarsi ulteriormente: potreste sentirvi incompresi o trattenuti. Avete bisogno di spazi personali, ma è importante far capire al partner che non si tratta di un allontanamento emotivo.

I single vivranno un periodo un po’ freddo: mancano stimoli o persone in grado di colpire davvero. Serve pazienza: questo non è il momento giusto per forzare le situazioni.

12° Scorpione - L’amore vi mette alla prova. Siete gelosi, diffidenti, forse troppo controllanti: questo atteggiamento potrebbe allontanare chi vi ama. In coppia si rischiano scontri anche accesi, se non si abbassa la tensione. È il momento di lavorare sulla fiducia e sulla gestione delle emozioni. I single non vivono un periodo favorevole: o idealizzano troppo, o si chiudono del tutto. Un po’ di introspezione vi farà bene. Non tutto può essere gestito con il potere, a volte l’amore richiede arrendevolezza.