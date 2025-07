Le previsioni astrologiche per agosto 2025 sulla fortuna annunciano un mese generoso per alcuni segni e più altalenante per altri. Chi saprà ascoltare l’intuito e cogliere il momento giusto potrà ottenere vantaggi inaspettati, sia nella vita quotidiana che nelle occasioni economiche. In cima alla classifica troviamo Ariete, Leone e Capricorno, spinti da transiti dinamici e propizi, mentre Pesci, Scorpione e Acquario dovranno fronteggiare qualche ostacolo e un po’ di stanchezza energetica.

Segni al top della fortuna: Ariete, Leone e Capricorno

1° Ariete: agosto sarà un mese illuminato dalla buona sorte.

Sarete baciati dalla fortuna in diverse aree della vostra vita: piccoli colpi di scena, coincidenze favorevoli, vincite o occasioni fortunate potrebbero presentarvisi all’improvviso. Il cielo vi protegge, e ogni volta che vi lancerete in qualcosa di nuovo, sentirete il vento alle spalle. Le decisioni intuitive si riveleranno vincenti. Anche nei viaggi, negli incontri e negli affari di tutti i giorni, avrete il tocco magico. Approfittatene per osare.

2° Leone: il Sole nel vostro segno vi rende visibili, carismatici e... fortunati! Il mese di agosto sarà per voi un periodo ricco di doni inaspettati, occasioni fortunate e scelte azzeccate. La fortuna vi sorriderà soprattutto nei momenti in cui saprete essere generosi e autentici: riceverete ciò che donate, moltiplicato.

Anche in ambito finanziario potrete contare su un buon margine di miglioramento. Non fatevi sfuggire le possibilità che il cielo vi offre.

3° Capricorno: la vostra solidità sarà premiata. Il cielo di agosto porta gratificazioni soprattutto per chi ha seminato con costanza: investimenti, compravendite, trattative e opportunità lavorative si concluderanno con esiti positivi. La fortuna vi sosterrà soprattutto nella seconda metà del mese, quando Mercurio vi favorirà nelle scelte strategiche e nelle decisioni economiche. Anche piccoli eventi quotidiani sembreranno scorrere nel verso giusto, come se l’universo vi stesse assistendo in silenzio.

Fortuna positiva e stabile: Vergine, Sagittario e Toro

4° Vergine: la vostra fortuna sarà silenziosa ma efficace. Senza effetti speciali, riuscirete a risolvere problemi, ricevere risposte positive e trovare occasioni là dove gli altri non le vedono. Grazie al vostro intuito e alla presenza di Venere e Mercurio nel segno nella seconda metà del mese, potrete godere di un periodo favorevole, in cui le cose si incastrano al momento giusto. In arrivo anche soddisfazioni in campo finanziario e pratico.

5° Sagittario: il vostro spirito libero verrà premiato. La fortuna vi seguirà nei viaggi, nei contatti con l’estero, nella formazione e in ogni esperienza che vi espone a qualcosa di nuovo. Agosto sarà un mese in cui ritroverete fiducia e positività.

Un colpo di fortuna potrebbe arrivare da un’amicizia, una chiamata inattesa o un’opportunità legata a un sogno nel cassetto. Se vi muovete, il cielo vi accompagna.

6° Toro: la fortuna per voi sarà legata alla concretezza. Le occasioni più felici arriveranno da ciò che sapete fare meglio: gestire, amministrare, costruire. Agosto vi porterà buone notizie sul fronte economico, soprattutto se state attendendo esiti o rimborsi. Un piccolo investimento potrebbe dare più frutti del previsto. Il consiglio è di fidarvi del vostro istinto ma senza perdere la vostra proverbiale cautela.

Fortuna variabile: Bilancia, Cancro e Gemelli

7° Bilancia: la vostra fortuna sarà altalenante ma mai assente. Alcuni giorni di agosto saranno molto favorevoli, con intuizioni fortunate e buone vibrazioni nei rapporti sociali.

Altri giorni, invece, richiederanno prudenza e pazienza. Sarà importante saper cogliere i momenti più propizi per agire, senza lasciarvi frenare dall’indecisione. La seconda parte del mese sarà più fluida e vi porterà qualche gratificazione, anche sul piano economico.

8° Cancro: la fortuna non vi mancherà del tutto, ma dovrete guadagnarvela. Il mese di agosto sarà contraddistinto da piccole prove, e spesso sarete voi a dover creare le vostre occasioni. Niente vi verrà regalato, ma se saprete essere tenaci, potrete ottenere risultati migliori di quanto pensavate. In arrivo possibili buone notizie in ambito immobiliare o familiare, soprattutto se state concludendo trattative o sistemando questioni legate al passato.

9° Gemelli: la fortuna vi sarà amica a intermittenza. Ci saranno giornate molto brillanti, in cui tutto sembrerà andare nel verso giusto, e altre in cui regnerà un po’ di confusione. I colpi di scena non mancheranno, ma potrebbero mancare stabilità e continuità. Sarà importante non affidarsi solo al caso: la vostra fortuna crescerà se saprete restare concentrati e non disperdere troppe energie in mille direzioni.

Segni meno fortunati: Pesci, Scorpione e Acquario

10° Pesci: agosto sarà un mese in cui la fortuna sembrerà girare altrove. Non si tratterà di una vera sfortuna, ma piuttosto di una sensazione di lentezza, ritardi, difficoltà nel portare a termine ciò che avete in mente. Le intuizioni non mancheranno, ma avrete bisogno di più tempo per vedere risultati concreti.

Meglio evitare azzardi economici, acquisti impulsivi o decisioni basate solo sull’emotività. La fine del mese sarà più leggera.

11° Scorpione: la fortuna vi metterà alla prova. Alcuni ostacoli, imprevisti o scelte sbagliate potrebbero rallentare i vostri progetti. Attenzione agli investimenti, alle trattative e a tutto ciò che comporta fiducia negli altri: non tutti saranno trasparenti. Il consiglio delle stelle è di non forzare gli eventi e di rimandare le decisioni importanti alla fine del mese, quando il cielo tornerà più limpido. Pazienza e lungimiranza saranno le vostre ancore.

12° Acquario: agosto non sarà il vostro mese più fortunato. Un certo nervosismo interiore potrebbe spingervi a fare scelte impulsive, che si rivelano poi controproducenti.

Il consiglio è di rallentare, osservare, non prendere iniziative affrettate, soprattutto in ambito economico. La fortuna sembrerà sfuggente, ma in realtà vi chiede di fermarvi e riprendere fiato. Settembre vi porterà già segnali migliori.