L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 luglio 2025 è pronto a valutare il grado di fortuna in ogni segno. La buona sorte non si mostra sempre in modo eclatante: in questi giorni, si nasconderà spesso dietro intuizioni, coincidenze felici e decisioni prese d’istinto che aprono varchi inaspettati. A guidare la classifica è il Cancro, che cavalca un’onda fortunata fatta di consapevolezza, emozioni sincere e nuova vitalità. In fondo alla graduatoria troviamo invece lo Scorpione, rallentato da un calo di energia che invita a prendersi una pausa e fare silenzio, dentro e fuori.

La fortuna non manca, ma va cercata in modo diverso: con pazienza, ascolto e una buona dose di auto-compassione. Andiamo a scoprire, passo dopo passo, come si muoverà il cielo della fortuna in questa nuova settimana d’estate.

Previsioni astrologiche 14-20 luglio, i segni baciati dalla fortuna la settimana prossima: bene anche Bilancia

12° – Scorpione. Settimana che si apre con una stanchezza sottile, difficile da scrollarsi di dosso. L’energia sembra evaporare con il caldo, e ogni cosa, anche la più semplice, pesa il doppio. I pensieri tendono a sovraccaricarsi, come se ogni piccolo imprevisto fosse una montagna. Chi è ancora in città sogna evasioni silenziose, una spiaggia lontana, un’ombra fresca dove dimenticare tutto.

Le giornate procedono lente, il lavoro scorre svogliato, e anche in ambito affettivo la fiamma sembra spegnersi tra mille distrazioni. Nonostante ciò, qualcosa si muove sotto la superficie: un’intuizione, una sensazione improvvisa, un piccolo segnale che invita a cambiare. Serve tempo per ritrovare slancio, ma la trasformazione è già cominciata. Serve accettare la quiete forzata per farla diventare terreno fertile. La fortuna, per ora, si nasconde nei dettagli: una parola gentile, una pausa voluta, un respiro più profondo del solito.

11° – Toro. L’estate porta con sé un fermento sottile, fatto di sguardi curiosi e messaggi inattesi. L’aria è carica di possibilità leggere, ma poco concrete. C’è voglia di emozioni nuove, ma non sempre il cuore segue una direzione precisa.

Le giornate scorrono tra un desiderio e un altro, ma qualcosa sembra trattenere, come se ci fosse ancora qualcosa da chiarire con se stessi. Alcuni rapporti viaggeranno su binari discontinui, altri si consumeranno nel gioco dei silenzi e delle attese. Chi ha dato molto sul piano pratico sentirà l’esigenza di tirare il fiato, anche solo per un istante. Il lavoro richiede una tregua, non tanto per mancanza di risultati, quanto per riprendere contatto con il piacere delle piccole cose. Fortuna che arriva in modo discreto, tra le pieghe del quotidiano: un incontro casuale, un regalo imprevisto, un’emozione dimenticata che torna a far battere il cuore.

10° – Vergine. Periodo vibrante, ma saturo di doveri e scadenze da tenere sotto controllo.

Il senso di urgenza si farà sentire già dai primi giorni, spingendo a risolvere tutto con prontezza. Ogni impegno sembra pretendere la massima attenzione, lasciando poco spazio per l’improvvisazione. Non è il momento per rimandare: meglio agire con fermezza e archiviare ciò che da tempo attende una conclusione. Anche il corpo chiederà cura: piccoli segnali andranno ascoltati senza allarmismi. L’amore vivrà qualche sussulto, specialmente per chi avverte il bisogno di respirare autonomia e tempo proprio. Un’uscita fuori programma o una festa inattesa offriranno una parentesi salvifica. Il senso della fortuna si manifesterà come una pausa imprevista, una persona ritrovata, una luce accesa nel momento giusto.

Ogni cosa, anche la più stancante, avrà un senso se affrontata con lucidità e fiducia nei propri mezzi.

9° – Gemelli. Settimana che non consente distrazioni: ci sarà bisogno di affrontare ciò che è rimasto in sospeso con lucidità e spirito pratico. Le decisioni difficili bussano alla porta, e ignorarle non farà che ingigantirle. Non sarà sempre facile tenere a bada l’irrequietezza, ma sarà indispensabile restare centrati. Alcuni dovranno fare i conti con vecchie situazioni che tornano a galla: non per disturbare, ma per ottenere finalmente una chiusura. Altrove, ci sarà chi penserà a partire, o a progettare qualcosa che esca dalla routine. Le serate porteranno una tregua dolce, fatta di risate spontanee e parole sincere.

Una pizza in compagnia, una passeggiata improvvisata o un cielo pieno di stelle restituiranno leggerezza. Fortuna che arriva dal contatto con gli altri, da una telefonata attesa o da un consiglio ricevuto al momento giusto. Più si darà valore ai rapporti autentici, più il cielo risponderà con segnali favorevoli.

8° – Capricorno. Settimana all’insegna della determinazione. Finalmente alcune porte cominciano ad aprirsi, e la sensazione di controllo torna a farsi sentire. Ogni iniziativa trova terreno fertile, purché venga condotta con misura e consapevolezza. C’è un obiettivo in mente, e tutto ruota attorno alla capacità di mantenerlo nitido senza farsi distrarre dalle interferenze. Sul piano personale, invece, l’atmosfera sarà meno lineare: tensioni sotterranee, parole non dette o semplici malumori rischiano di raffreddare il clima.

Sarà importante non lasciarsi coinvolgere da nervosismi che non appartengono davvero al proprio spazio interiore. Un po’ di silenzio farà bene, così come la capacità di distinguere ciò che conta da ciò che pesa inutilmente. Il benessere fisico sarà in miglioramento, a patto di continuare a volersi bene anche nei dettagli. Fortuna che arriva sotto forma di stabilità, di chiarezza e di piccoli successi meritati, costruiti con pazienza e visione lunga.

7° – Ariete. C’è voglia di libertà, di aria nuova, di possibilità che spingano oltre il conosciuto. Questa settimana segna un’apertura simbolica, come se qualcosa iniziasse finalmente a muoversi nella direzione sperata. I progetti messi da parte tornano a reclamare attenzione, ma non sarà il caso di riprenderli a tutti i costi: alcuni sentieri, se non convinti fino in fondo, vanno lasciati andare.

In amore, chi si trova in una fase di ricerca avvertirà un entusiasmo vivace, anche se non ancora del tutto stabile. Gli sguardi nuovi incuriosiscono, ma la mente chiede tempo per comprendere cosa è autentico e cosa solo un riflesso estivo. Sul fronte pratico, si consiglia di non lasciarsi coinvolgere nei nervosismi altrui: meglio difendere la propria direzione e osservare con distacco. Fortuna che si manifesta in forma fluida, con eventi spontanei che sembrano arrivare da sé. Basta restare aperti, anche solo con un sorriso.

6° – Sagittario. Le giornate in arrivo porteranno in primo piano la capacità di sapersi distinguere senza forzare la mano. Il magnetismo sarà percepibile in ogni contesto, soprattutto in ambito lavorativo, dove alcuni risultati attesi inizieranno a prendere forma concreta.

Tuttavia, ci sarà il rischio di disperdere le forze in mille direzioni, attratti da stimoli diversi ma non sempre utili. Sarà essenziale ritrovare il centro e ricordare cosa conta davvero, evitando di lasciarsi trasportare da entusiasmi momentanei. Chi rimarrà in città avvertirà un senso di disorientamento, come se il presente non corrispondesse ai desideri coltivati in silenzio. In ambito affettivo, la voglia di conquista si farà sentire, ma non sarà semplice capire quale strada seguire. L’istinto sarà forte, ma servirà anche un pizzico di lucidità per non sprecare le occasioni migliori. Fortuna che si manifesta nella forma di riconoscimento sincero, di un messaggio che arriva al momento giusto, o di una risposta che riaccende la motivazione.

5° – Bilancia. Il cielo astrale della settimana a venire, secondo l'oroscopo, si tinge di toni leggeri e luminosi, specialmente nei rapporti umani. Le parole scorreranno con facilità, e chi lavora in ambienti dove la comunicazione è centrale riuscirà a fare la differenza. Un’idea condivisa nel modo giusto potrà portare vantaggi inaspettati. In amore, si risveglia un desiderio di complicità vera, quella che nasce dai piccoli gesti e cresce nel tempo. Le storie consolidate troveranno nuove occasioni di dialogo, mentre chi si muove in solitaria dovrà usare maggiore cautela. Non tutto ciò che brilla merita fiducia: sarà importante osservare con attenzione prima di lasciarsi coinvolgere. La sicurezza interiore sarà la chiave per affrontare ogni situazione con equilibrio.

Anche nelle giornate meno lineari, basterà poco per rimettere le cose al loro posto. Fortuna che si insinua nei dettagli: una coincidenza favorevole, una scelta presa d’istinto che si rivelerà vincente, un gesto spontaneo capace di cambiare l’atmosfera.

4° – Pesci. L’energia torna lentamente a fluire dopo un periodo di chiusura. Qualcosa dentro spinge a uscire dal guscio, a mostrarsi con più coraggio, a mettere da parte i dubbi e ricominciare a vivere con intensità. Chi si è difeso dal mondo adesso sente che è tempo di lasciarsi attraversare dalla vita, anche se con la giusta cautela. Alcuni vivranno emozioni a distanza, altri si apriranno a nuove conoscenze che porteranno leggerezza. In amore, il terreno sarà fertile per legami fluidi, ma anche per rapporti più solidi, se si avrà il coraggio di andare oltre la superficie.

Sul piano pratico, non mancheranno piccoli ostacoli, ma nulla che non si possa gestire con creatività e adattamento. La fortuna si manifesterà in modo delicato ma deciso: una telefonata attesa da tempo, un invito fuori programma, una sensazione che si trasforma in certezza. Basta un gesto per spezzare l’inerzia. L’importante sarà restare aperti a ciò che può sorprendere.

3° – Leone. Settimana che restituisce centralità e slancio. Sarà difficile passare inosservati: il carisma sarà palpabile e il bisogno di esprimere se stessi diventerà priorità. Qualcuno deciderà di rinnovare l’immagine, cambiando stile, look o semplicemente modo di porsi. Il riflesso che restituirà lo specchio sarà più vicino alla verità interiore.

In ambito lavorativo, si aprono spiragli interessanti per chi attende un riscatto: un progetto che sembrava accantonato riprenderà quota, o arriverà la possibilità di dimostrare ciò che si vale. Nei sentimenti, il calore non mancherà: chi condivide una relazione stabile troverà nuovi spazi per la tenerezza, mentre i cuori liberi si ritroveranno al centro di un corteggiamento insolito. L’unico rischio sarà quello di alzare troppo le aspettative, soprattutto se si cerca tutto e subito. Fortuna che si accende con la consapevolezza del proprio valore, e che premia chi sa accogliere il successo con umiltà e presenza autentica.

2° – Acquario. La ruota della fortuna inizia finalmente a girare nella direzione desiderata. Dopo un periodo di fatiche sottili e strade bloccate, ecco che le prospettive si allargano. La vitalità sarà alta, il fascino in aumento e la voglia di fare esperienze nuove tornerà a colorare le giornate. Chi ha lasciato in sospeso un desiderio ora potrà rimetterlo in moto, approfittando di un allineamento astrale favorevole. In ambito affettivo, la scintilla sarà facile da accendere: i legami già formati ritroveranno intesa, mentre chi guarda oltre avrà modo di imbattersi in sguardi promettenti. Una situazione rimasta ferma per troppo tempo inizierà a evolversi, portando con sé nuove occasioni. Sarà importante non ignorare i segnali del corpo: la serenità passa anche dal benessere fisico. Una maggiore attenzione all’alimentazione e al riposo farà la differenza. Fortuna che si presenta come risposta a un’attesa, come apertura inaspettata, come possibilità concreta di voltare pagina senza rimpianti.

1° – Cancro. La fortuna è pronta a sorridere e questa settimana regalerà spunti preziosi in ogni ambito. Le energie saranno costanti, il cuore aperto, lo spirito pronto a tuffarsi in esperienze che arricchiscono davvero. Dopo un periodo complesso, la sensazione sarà quella di aver ritrovato il ritmo, e con esso una fiducia che sembrava smarrita. I legami più veri si rafforzeranno grazie alla presenza, all’ascolto e a piccoli gesti che fanno la differenza. In amore, chi è pronto a lasciarsi andare scoprirà nuove sfumature di intesa e desiderio. Chi invece ha bisogno di una pausa saprà prendersela senza sensi di colpa. In ambito pratico, sarà il momento giusto per organizzare un viaggio, avviare un progetto o pianificare qualcosa che porti gioia. Il lavoro andrà gestito con meno ansia: nessuno chiede l’impossibile. Attenzione alle parole in giro: meglio non dare peso a ciò che non costruisce. Fortuna che scorre fluida, come un vento leggero che accompagna ogni passo nella direzione giusta.