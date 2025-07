L’oroscopo per la settimana dal 7 al 13 luglio 2025 annuncia che le stelle si muovono tra cambiamenti interiori, occasioni da cogliere e riflessioni importanti: Leone, Gemelli e Bilancia saranno i più favoriti, mentre Capricorno, Vergine e Toro dovranno rallentare e ritrovare il centro. Le energie planetarie invitano a fare chiarezza, rinnovarsi e guardare avanti con spirito aperto. Alcuni segni saranno travolti da nuove occasioni, altri dovranno ricalibrare obiettivi e motivazioni.

Classifica della settimana dal 7 al 13 luglio 2025: la prima sestina

1° Leone: l’energia è alle stelle e finalmente vi sentite di nuovo al centro della scena. Questa settimana vi offre consapevolezza, grinta e occasioni concrete per ripartire. Non abbiate paura di brillare: il vostro entusiasmo è contagioso. Ottimo momento per lanciarsi in qualcosa di nuovo.

2° Gemelli: dinamici, lucidi e propositivi. I giorni scorrono con fluidità, portandovi nuove idee e contatti utili. La mente corre veloce e le soluzioni arrivano in maniera brillante. Un incontro o una proposta inaspettata potrebbe dare una svolta a un progetto che avevate messo in pausa.

3° Bilancia: ritrovate equilibrio interiore e una chiarezza che vi mancava da tempo.

Le stelle vi sorridono e vi aiutano a mettere ordine nei pensieri, nei rapporti e nelle priorità. Le decisioni che prenderete ora saranno decisive per l’autunno. Seguite l’intuito, vi porterà lontano.

4° Scorpione: siete profondi, intensi e determinati. La settimana vi aiuta a liberarvi da qualcosa che non vi rappresenta più. Un cambiamento di rotta è possibile e sarà salutare. Attenti però a non esagerare con i silenzi: il confronto può essere un atto di forza, non solo di fragilità.

5° Ariete: grinta e voglia di fare non vi mancano. Il cielo vi stimola a mettervi in gioco, anche se dovrete dosare bene le energie. Qualche imprevisto vi costringerà a rivedere i piani, ma con il giusto spirito di adattamento ne uscirete rafforzati.

Evitate lo scontro diretto con chi non vi segue.

6° Sagittario: la settimana scorre tra alti e bassi, ma la vostra voglia di esplorare nuove strade vi guiderà verso risultati interessanti. Potreste ricevere un invito o una proposta da non sottovalutare. C’è bisogno di più disciplina, ma le idee ci sono. Attenzione alle distrazioni.

Seconda parte della classifica

7° Acquario: siete in una fase di osservazione e revisione. Non tutto fila liscio, ma avete gli strumenti per capire cosa va corretto. Non abbiate fretta di agire: in certi casi, riflettere è già un passo avanti. Bene i contatti professionali, ma evitate di promettere troppo. Siate più presenti nel quotidiano.

8° Cancro: siete un po’ sovraccarichi e la sensibilità può portarvi a reagire in modo impulsivo.

La settimana richiede attenzione e misura, soprattutto nei rapporti interpersonali. Non isolatevi: qualcuno potrebbe offrirvi un aiuto prezioso. Piccoli segnali da cogliere nei dettagli.

9° Pesci: sentite il bisogno di evadere, ma la realtà vi riporta spesso coi piedi per terra. Non è una settimana facile, ma può essere utile per fare ordine nella vostra vita, soprattutto mentale. Le energie non sono altissime, quindi procedete per gradi. Non tutto va risolto subito.

10° Toro: qualcosa vi disturba sotto la superficie, anche se non riuscite a definirlo. L’umore è ballerino e la stanchezza si fa sentire. Alcuni progetti richiedono più tempo del previsto e questo può crearvi frustrazione. Abbiate fiducia nei vostri tempi.

Evitate discussioni sterili.

11° Vergine: state cercando un nuovo equilibrio, ma ci sono troppe cose in sospeso. La vostra mente è piena di “to do list”, ma il cuore chiede pace. La settimana può portarvi riflessioni utili, a patto che vi concediate qualche momento di silenzio. Non pretendete troppo da voi stessi.

12° Capricorno: la sensazione è quella di camminare in salita. Ci sono ritardi, tensioni e forse anche qualche delusione da digerire. Siete forti, ma ora serve un rallentamento. Non tutto può essere controllato, accettatelo. Il weekend porta una piccola luce: difendetela e custoditela.