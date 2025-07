L'oroscopo settimanale dal 21 al 27 luglio vede i nati Capricorno arrancare all'ultimo posto in classifica, con soli 3 punti, affrontando delle prove. Sarà un periodo favorevole, invece, per il segno dei Pesci, che si gode il massimo supporto della fortuna a pieno punteggio.

Previsioni astrologiche settimanali 21-27 luglio

☘️☘️☘️Capricorno. Questa settimana potreste sentirvi messi alla prova più del solito. Qualcuno potrebbe farvi perdere la pazienza o ostacolarvi proprio nel momento in cui avreste bisogno di chiarezza e tranquillità. Il lavoro rischia di rallentare e alcune spese improvvise potrebbero mettervi in difficoltà: tra bollette, rate e impegni imprevisti, sarà necessario rivedere la gestione delle risorse.

Tuttavia, la vostra tempra vi permette di affrontare tutto con grande forza d’animo, anche nei momenti più critici. Chi ha in programma un colloquio o un esame potrebbe sentirsi sotto pressione: preparatevi con metodo e non lasciate spazio al panico. La salute, dopo un periodo instabile, inizia a migliorare, ma evitate gli eccessi, soprattutto con l'esposizione al sole. I più giovani della famiglia potrebbero avere bisogno del vostro consiglio o supporto per una nuova avventura.

☘️☘️☘️Sagittario. Vi trovate in un momento in cui tutto sembra richiedere uno sforzo in più. Il cammino che state percorrendo è pieno di ostacoli, ma proprio grazie a queste difficoltà state diventando più forti. Durante la settimana potreste sentirvi affaticati, nervosi o scontenti, ma una persona fidata potrebbe aiutarvi a ritrovare il sorriso.

Le relazioni affettive risentono di una certa stanchezza: chi è in coppia da tanto tempo potrebbe iniziare a dubitare dei propri sentimenti, oppure avvertire la mancanza di stimoli. Occhio ai malintesi e alle gelosie: basta poco per compromettere un rapporto. A livello personale, potreste scoprire una verità scomoda o ascoltare un pettegolezzo che vi spiazzerà. In amore, famiglia e soldi la settimana appare un po’ piatta, ma questo vi aiuterà a riflettere meglio su cosa desiderate davvero.

☘️☘️☘️Bilancia. C’è una certa confusione nei vostri pensieri, ma nei prossimi giorni inizierete a fare ordine e a liberarvi da incertezze e insicurezze che vi accompagnano da tempo. Forse vi siete pentiti di alcune decisioni prese in passato, ma non serve rimanere bloccati nei rimpianti.

Le difficoltà ci sono, e anche se sembrano piccole, finiscono per pesarvi più del previsto. Avete bisogno di rallentare, di spegnere i motori e concedervi del tempo per voi. Non tutto può essere sempre sotto controllo: alcune situazioni vanno lasciate fluire. Una persona che vi sta a cuore potrebbe sorprendervi, o mettervi di fronte a un cambiamento importante. Siate pronti ad accogliere l’inaspettato. Potrebbe essere il momento di reinventarvi e ripartire da una nuova base.

☘️☘️☘️Ariete. L’estate vi sta regalando esperienze intense, molto più rispetto agli anni passati. Nonostante ciò, la prima parte di questa settimana vi richiederà uno sforzo supplementare, specialmente se siete impegnati professionalmente o se vi state prendendo cura di una persona cara.

A livello emotivo vi sentite spaesati, sospesi tra voglia di cambiamento e timore di sbagliare. Il consiglio è quello di valutare bene ogni passo ma senza rimanere immobili per paura: a volte un rischio calcolato è ciò che serve per svoltare. Cercate di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e mantenetevi ben idratati, soprattutto se tendete a soffrire di mal di testa. Qualche tensione in famiglia andrebbe affrontata con prudenza: non alimentate polemiche inutili, meglio mantenere le distanze da chi ama creare zizzania. Il weekend porta con sé nuove possibilità, a patto che non vi chiudiate in casa.

☘️☘️☘️☘️Toro. Le emozioni non vi stanno mancando in questa estate che profuma di rinascita.

Avete vissuto momenti di gioia, magari festeggiando un evento importante, ma adesso si avvicina un periodo più calmo, che potrebbe rappresentare la classica quiete prima della tempesta. Il desiderio di evadere dalla routine e dal caldo si fa sentire con forza: mare o estero, ovunque andiate, il bisogno di cambiare aria è reale. Dopo anni di incertezze, avete voglia di esplorare, crescere, scoprire qualcosa di nuovo. Tuttavia, dovete darvi da fare entro fine stagione, perché l’autunno potrebbe presentare sfide più complesse. Non adagiarsi è fondamentale. Eliminate dalla vostra vita chi porta solo lamentele e negatività: circondatevi di stimoli positivi. La salute si mantiene buona, a patto che non vi stressiate troppo.

☘️☘️☘️☘️Leone. Il vostro momento sta per arrivare: dal 21 luglio inizia la stagione del vostro compleanno. Dopo settimane di riflessione e battaglie interiori, è tempo di agire. Basta rimandare o ascoltare chi parla a vuoto: contano i fatti, non le parole. In amore, attenzione alle relazioni appena nate: non tutto è oro quel che luccica e il rischio di restarci male è concreto. Invece, per chi è single o felicemente impegnato, questa sarà una settimana di passione e complicità. Il weekend si prospetta piacevole, ricco di occasioni per divertirsi e rilassarsi. Non dimenticate però di prendervi cura della vostra salute: il troppo entusiasmo potrebbe spingervi oltre i vostri limiti. Rimanete focalizzati sui vostri obiettivi, anche se il peggio sembra alle spalle.

☘️☘️☘️☘️Vergine. Non è un periodo banale quello che state vivendo: vi state riprendendo il vostro spazio dopo una lunga fase di sacrifici. Alcuni nati del segno si sentono rinati, altri stanno ancora combattendo contro paure, stress o pressioni familiari. In ogni caso, è importante ritrovare l’equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate. Concedetevi del tempo per voi, anche con piccole cose come una passeggiata, una chiacchierata con un amico sincero, o un pomeriggio senza impegni. Rischiate di scaricare il peso delle vostre preoccupazioni sul corpo, perciò ascoltatelo. In amore, chi è in coppia potrebbe desiderare una connessione più profonda: parlate con il cuore, sarà terapeutico.

Il fine settimana sarà illuminato da una Luna Piena che vi renderà più intuitivi e ricettivi: lasciatevi trasportare dalle emozioni.

☘️☘️☘️☘️Gemelli. Siete vivaci, dinamici, sempre alla ricerca di stimoli. Ma proprio questa vostra voglia di fare tutto può portarvi a lasciare troppe cose in sospeso. In settimana potrebbero arrivare notizie che aspettavate da tempo, oppure si apriranno nuovi scenari, specie in ambito economico. State valutando un investimento, ma la paura di sbagliare vi blocca. Cercate di distinguere i timori reali da quelli immaginari. Se avete figli, è naturale preoccuparsi per il loro futuro, ma devono imparare anche da soli: fidatevi di loro. Chi è single o giovane potrebbe fare incontri interessanti, anche se fugaci.

Attenzione a decisioni impulsive, soprattutto in ambito sentimentale: in estate tutto sembra più facile, ma la realtà torna a bussare presto. Per qualcuno si avvicina un cambiamento abitativo o lavorativo.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. Una settimana che vi porterà, poco alla volta, a sentirvi più centrati e consapevoli. Fino a metà settimana potreste essere ancora agitati, in balia dei vostri pensieri. Ma poi qualcosa cambierà e ritroverete il vostro equilibrio. Chi ha affrontato un calo lavorativo, specialmente se opera online o stagionalmente, potrebbe notare segnali di ripresa. Le preoccupazioni economiche stanno lasciando spazio a una maggiore stabilità. A livello fisico, lo stomaco rimane il vostro punto debole: evitate eccessi alimentari e preferite cibi leggeri e di stagione.

L’amore torna al centro: le coppie consolidate avranno modo di ritrovare complicità e desiderio di fare progetti. C’è voglia di romanticismo, di vicinanza e tenerezza.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione. La settimana si prospetta intensa, con momenti da ricordare. La Luna Piena in arrivo vi renderà più sensibili e reattivi, ma anche capaci di mettere il cuore al primo posto. Alcuni rapporti familiari o amicali hanno vissuto momenti tesi, ma ora c’è spazio per un chiarimento. Chi ha figli dovrà iniziare a lasciarli crescere senza pretendere di avere tutto sotto controllo. I primi giorni della settimana richiedono attenzione: distrazioni e cali di concentrazione potrebbero causare errori, soprattutto sul lavoro.

Non perdete tempo in chiacchiere inutili: restate focalizzati. L'amore ha bisogno di un respiro diverso, magari un viaggio o un progetto da condividere. In ambito economico, un imprevisto potrebbe farvi riflettere sulle vostre priorità.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. La settimana si accende con un fine settimana pieno di energia e imprevisti. La Luna nel vostro segno porta un’ondata di vitalità e di riflessione. Chi è in coppia potrebbe sentire il desiderio di fare un passo importante, mentre chi è solo potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con un ex o un legame mai risolto. Le emozioni saranno intense e forse anche travolgenti, ma cercate di restare con i piedi per terra. Occhio alla gelosia, alle parole taglienti e alle reazioni impulsive.

I viaggi sono favoriti, ma solo se ben organizzati. Chi si trova nel pieno di un cambiamento deve lasciar andare ciò che non serve più e abbracciare il nuovo con fiducia.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. La settimana inizia con un’energia armoniosa che si manterrà costante. Per molti di voi si aprono prospettive rosee, soprattutto per le donne del segno che si sentiranno più sicure e motivate. C’è chi farà un incontro speciale, chi firmerà un contratto o prenderà una decisione che cambierà il corso della sua vita. Il consiglio è quello di non lasciarsi frenare dalla paura del nuovo. Piccoli imprevisti nei trasporti o nei mezzi di comunicazione non dovrebbero preoccuparvi troppo. Una persona fidata sarà pronta ad ascoltarvi e a supportarvi. In coppia ci sarà modo di riscoprire vecchie intese e coltivare nuovi sogni insieme. Da qui a settembre potreste trovarvi davanti a una svolta importante: seguite l’istinto, ma anche la ragione.