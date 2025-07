L’ultima parte di luglio si apre con grandi movimenti astrali. L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 luglio vedrà la Luna crescente che amplifica emozioni e ambizioni, mentre Marte e Venere giocano ruoli chiave nelle relazioni. Un periodo di scelte decisive, colpi di scena e nuove opportunità, che toccano amore, lavoro e fortuna in modo diverso per ogni segno.

Per il segno dei Gemelli ci saranno buone energie, ma anche momenti d'impulsività, soprattutto al lavoro, invece il segno dell'Ariete riuscirà a essere abbastanza ordinato nelle proprie mansioni.

La stabilità affettiva sarà al centro per i nativi Acquario, mentre il Sagittario dovrà cercare di essere più comprensivo.

Previsioni oroscopo dal 21 al 27 luglio 2025 segno per segno

Ariete: la creatività di Mercurio sarà fonte di idee. Non è esclusa qualche tensione a causa di Giove. In amore saprete colpire al primo sguardo grazie a Venere, soprattutto voi cuori solitari, intenti a trovare la persona giusta. Voto - 8️⃣

Toro: sarà una settimana piuttosto discreta per voi nativi del segno. Attenzione soltanto a qualche parola di troppo che potreste dire durante il weekend, quando la Luna sarà in quadratura dal segno del Leone. In quanto al lavoro dovrete rivedere i vostri piani, soprattutto in questo periodo estivo, solitamente meno produttivo.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna e Venere navigheranno in buone posizioni durante questa settimana di luglio. Ci sarà voglia di leggerezza, di prendere il bello del vostro rapporto e non pensare ad altro. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee ed energie grazie a Mercurio, ma a volte un atteggiamento impulsivo, dettato da Marte in quadratura, potrebbe farvi perdere tempo e risorse. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali più che soddisfacenti in questo periodo secondo l'oroscopo. Godrete di una relazione di coppia serena e versatile. Anche per voi single le emozioni cresceranno, soprattutto se nel vostro cuore c'è una persona importante. Nel lavoro seguirete il flusso dei vostri pensieri senza intoppi, con risultati spesso soddisfacenti.

Voto - 8️⃣

Leone: l'ultima settimana di luglio potrebbe non iniziare al meglio secondo l'oroscopo, a causa della Luna in cattivo aspetto. Con Venere in sestile, e l'astro argenteo in movimento, vi riprenderete velocemente, ma sarà importante non causare lunghe discussioni. Sul posto di lavoro alcuni progetti ambiziosi potrebbero finalmente prendere forma, e portarvi a raggiungere risultati grandiosi. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale difficile in questa settimana di luglio per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner continuerà a essere messo in crisi da Venere in quadratura. Attenzione al vostro modo di fare con il partner. Nel lavoro alcuni progetti richiederanno pazienza per poter essere gestiti nel modo migliore.

Con il sostegno di Giove e Marte, potrete fare piccoli, ma importanti passi avanti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una settimana piena di emozioni per voi grazie a Venere in trigono. I legami si faranno più profondi, non solo con la vostra anima gemella, ma anche in famiglia, o con la vostra fiamma se siete single. Il dialogo sarà fondamentale, soprattutto quando la Luna sarà contraria. Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per lavorare in team, e ottenere risultati più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà un ottimo inizio di settimana per voi, ma è evidente il grande impegno che ci metterete per cercare di vivere bene il vostro rapporto. Non mancheranno dunque piccoli fraintendimenti, che dovrete saper gestire.

In quanto al lavoro avrete buone risorse a disposizione, ma non potrete sempre fare tutto a modo vostro. Voto - 7️⃣

Sagittario: dovrete cercare di essere più comprensivi in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna potrebbe darvi una mano nel weekend, e aiutarvi a vedere il vostro rapporto da una prospettiva diversa. Nel lavoro nuove avventure chiamano, e con Mercurio in trigono, vi sentirete pronti a superare qualsiasi ostacolo. Voto - 7️⃣

Capricorno: non sarà il momento di reprimere i sentimenti secondo l'oroscopo. Avrete le potenzialità per costruire un rapporto molto forte, ma dovrete saper giocare bene le vostre carte. Riguardo al lavoro invece, meglio adottare un approccio più conservativo, evitando di imbattervi in progetti fuori dalla vostra portata e dalle vostre competenze.

Voto - 7️⃣

Acquario: la stabilità affettiva sarà al centro in questo periodo per voi nativi del segno. Con Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli, sarà facile per voi costruire un rapporto sincero e affiatato. In quanto al lavoro fare progressi con Mercurio contrario potrebbe non essere così semplice. Valutate bene ogni pro e contro delle vostre decisioni. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali che vedranno una buona Luna dalla vostra parte durante questa settimana. Il pianeta Venere rimane comunque in cattivo aspetto, di conseguenza, non aspettatevi momenti da batticuore. Cercate però di risolvere alcune discussioni in corso da troppo tempo. Nel lavoro le energie non saranno molte, ma con Giove in trigono saprete come gestire le vostre mansioni con successo. Voto - 6️⃣