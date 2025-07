L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025 apre uno scenario astrologico ricco di contrasti: le energie planetarie premiano chi sa adattarsi. In amore, il cuore cerca stabilità e verità; nel lavoro, determinazione e intuito saranno le carte vincenti; sul fronte della fortuna, piccoli segni possono guidare verso grandi cambiamenti.

Il pianeta Urano entrerà nel segno dei Gemelli, portando lungimiranza e buone idee, soprattutto al lavoro, mentre i Leone saranno dinamici e creativi. Nuove responsabilità sproneranno gli Scorpione a mantenere alta la qualità nel lavoro, mentre il segno della Bilancia avrà buone emozioni, che dovrà saper gestire.

Previsioni oroscopo dal 7 al 13 luglio 2025 segno per segno

Ariete: sarà una settimana movimentata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore la Luna e Venere porteranno sostegno. Sarà possibile risolvere alcune questioni sospese da tempo, rafforzando il vostro legame. Se siete single lasciate andare il passato, concentrandovi su nuovi rapporti. Nel lavoro saprete il fatto vostro, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Toro: periodo tutto sommato discreto per voi in questa calda settimana di luglio. Le stelle non saranno particolarmente favorevoli nei vostri confronti, ciò nonostante sarà possibile godere di bel legame mostrando il giusto atteggiamento. Attenzione nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura.

Nel lavoro servirà la giusta strategia per i vostri progetti, per non commettere particolari errori. Voto - 7️⃣

Gemelli: dimostrerete lungimiranza e determinazione in campo professionale. L'arrivo di Urano nel vostro cielo vi permetterà di gestire in maniera ottimale le vostre idee, con risultati sopra le aspettative, grazie anche a Mercurio. In amore ci sarà un clima dolce e concreto con il partner grazie a Venere. Se siete single vi troverete spesso in buona compagnia. Voto - 8️⃣

Cancro: emozioni fluttuanti caratterizzeranno la vostra settimana secondo l'oroscopo. Venere alle vostre spalle renderà un po’ meno interessante il vostro rapporto. Cercate di dimostrare sempre il vostro affetto. In quanto al lavoro dimostrerete ancora buone capacità, ma attenzione a non essere precipitosi nelle vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Leone: in questa settimana di luglio le stelle saranno ben allineate nei vostri confronti. In ambito amoroso il transito di Venere favorirà il desiderio di migliorare il vostro rapporto, e concedervi qualcosa di bello per voi e la persona che amate. In ambito professionale sarete dinamici e creativi grazie a Mercurio, dimostrando spesso di avere le idee chiare. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli in ambito lavorativo. Il sostegno di Marte si rivelerà prezioso per portare avanti con successo i vostri progetti, ma attenzione a non ambire troppo in alto. Sul fronte amoroso la posizione scomoda di Venere potrebbe farsi sentire. Attenzione a non alimentare eventuali incomprensioni tra voi e la persona che amate.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima in questo periodo per voi nativi del segno. L'arrivo di Venere nel segno dei Gemelli alimenterà la passione tra voi, e il sostegno di Urano porterà buon senso e maturità. In quanto al lavoro è il momento di mostrare sensibilità e competenza, sfruttando le buone capacità di Mercurio in sestile. Voto - 8️⃣

Scorpione: nuove responsabilità vi attendono in ambito professionale secondo l'oroscopo. Dovrete saper mantenere una certa qualità nelle vostre mansioni, affinché possiate continuare a fare passi avanti. In ambito amoroso queste stelle saranno più clementi nei vostri confronti. Single oppure no, imparate a conoscere la vostra fiamma, senza bruciare le tappe.

Voto - 8️⃣

Sagittario: una densissima serie di priorità rischierà di far traballare alle radici un rapporto vissuto fino a oggi senza affanni. Con Venere in opposizione dal segno dei Gemelli meglio non essere precipitosi in quel che fate. Nel lavoro potrete contare su Mercurio in trigono, ma dovrete essere prudenti nelle vostre decisioni per mantenere alta la qualità. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa settimana di luglio vi vedrà un po’ meno attivi in campo amoroso, a causa della posizione anonima di Venere. Il rapporto con il partner sarà ancora ricco di emozioni, ma non particolarmente intense. Puntate di più sulla stabilità, approfittando anche del passaggio della Luna. Nel lavoro sviluppate le vostre mansioni con la dovuta calma, senza prendere troppi rischi.

Voto - 8️⃣

Acquario: periodo emotivo in ambito amoroso per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, così come la Luna navigherà in buone posizioni. Sarà il momento adatto per liberarvi da eventuali malesseri e tornare a vivere serenamente. In quanto al lavoro potrebbero esserci scelte difficili, ma necessarie per completare le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in calo secondo l’oroscopo. Ci saranno alcune prove da superare tra voi e il partner, che richiederanno una certa maturità e diplomazia. In ambito lavorativo avrete degli obiettivi chiari, ma superarli potrebbe non essere così semplice come pensate. Voto - 6️⃣