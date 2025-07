L'oroscopo settimanale dal 7 al 13 luglio vede i Gemelli arrancare all'ultimo posto in classifica, a causa di una certa inquietudine che li tormenterà. Sarà invece un periodo favorevole per la Vergine, che si gode il 1° posto con il vento a favore. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche settimanali 7-13 luglio

Gemelli – 12° posto. Questa settimana potreste sentirvi inquieti e carichi di aspettative che, purtroppo, rischiano di non essere soddisfatte. Avrete forse bisogno di una svolta o di una rivincita personale, ma potreste scontrarvi con situazioni che sembrano remare contro.

In ambito professionale, vi accorgerete che il vostro impegno passa inosservato o non viene valorizzato come meritate. Anche nei rapporti più stretti, potreste percepire una certa distanza, come se chi vi è vicino non riuscisse davvero a cogliere i vostri bisogni interiori.

Nonostante i momenti di sconforto, è importante non mollare. Continuate a fare la vostra parte con coraggio e dignità, anche quando le circostanze sembrano ingiuste. Sul fronte sentimentale, le coppie potrebbero vivere un calo di complicità, mentre i single rischiano di sentirsi poco stimolati da nuove conoscenze. Ricordate che anche le battute d’arresto fanno parte del cammino: da esse nascono nuove consapevolezze e occasioni di crescita personale.

Leone – 11° posto. Vi attende una settimana impegnativa e piena di scelte da compiere, spesso non facili. Potreste trovarvi a riflettere su situazioni irrisolte che vi tengono ancorati al passato, oppure dover gestire imprevisti che vi costringeranno a rivedere i vostri piani. Un incontro con una persona del passato o la delusione legata a un viaggio mancato potrebbero far riaffiorare sensazioni contrastanti.

Le giornate trascorreranno con qualche sorriso, ma dentro potreste sentirvi poco soddisfatti. Anche se avrete voglia di ritagliarvi uno spazio tutto vostro per ricaricare le energie, non sarà semplice farlo. Vi si chiede pazienza e lucidità. Non lasciate che la stanchezza mentale vi faccia perdere la fiducia: ogni passo avanti, anche piccolo, vi sta preparando per un periodo più sereno e costruttivo.

Acquario – 10° posto. Quella che vi aspetta sarà una delle settimane più complesse di questo periodo. Vi sentirete forse scarichi, sia dal punto di vista fisico che emotivo, e la fortuna sembrerà voltarsi dall’altra parte. La quotidianità sarà costellata da dimenticanze, piccoli contrattempi, tensioni improvvise e scarsa concentrazione. È possibile anche che perdiate qualcosa d’importante o manchiate a un appuntamento significativo.

Le discussioni in famiglia o in coppia saranno frequenti, soprattutto se non riuscirete a mantenere la calma. Chi è single dovrebbe fare attenzione a chi si avvicina troppo in fretta: non tutte le intenzioni saranno sincere. Le coppie invece potrebbero trovarsi in disaccordo su come organizzare le vacanze.

Cercate di non prendere decisioni affrettate e di non lasciarvi travolgere dalle emozioni. Ogni momento critico può diventare un’opportunità per comprendere meglio voi stessi e rafforzare la vostra resilienza.

Toro – 9° posto. Le giornate a venire saranno complicate e poco lineari. Ogni volta che proverete a rimettere ordine, qualcosa sembrerà sfuggirvi di mano. Le donne del segno si sentiranno probabilmente trascurate e incomprese, mentre gli uomini cercheranno nuove relazioni, anche se prive di profondità. Questa tensione interiore potrebbe riflettersi anche sul lavoro, dove sarete meno attenti e meno motivati.

Vi sarà utile alleggerire gli impegni e ridurre lo stress, ritrovando una routine più equilibrata.

Se di recente avete vissuto un’ingiustizia, non portate rancore: voltate pagina e guardate oltre. Non tutto si può controllare, ma molto dipende dal modo in cui scegliete di reagire.

Cancro – 8° posto. La stanchezza inizierà a farsi sentire, sia sul piano fisico che mentale. L’atmosfera sarà un po’ spenta e vi sembrerà di non riuscire a concludere granché, né sul lavoro né nella sfera privata. Qualcuno si concederà una pausa o una piccola vacanza, mentre altri dovranno ancora attendere. Chi resta in città si sentirà spesso distratto, come se la mente fosse altrove.

È il momento ideale per fare un bilancio e capire dove indirizzare le vostre energie nelle prossime settimane. Organizzate le giornate con attenzione, evitando il caos e concedendovi qualche momento tutto per voi.

Anche se i risultati tardano ad arrivare, continuate a seminare: la costanza vi premierà.

Bilancia – 7° posto. Vi aspetta un periodo piuttosto favorevole per costruire nuove relazioni e migliorare la comunicazione. Tuttavia, dovrete fare attenzione a distinguere i buoni consigli da quelli dati con leggerezza. Chi è in cerca d’amore potrebbe fare incontri interessanti, ma sarà importante non farsi influenzare dalle apparenze.

In ambito sentimentale, c’è spazio per progetti condivisi e per rafforzare i legami esistenti. Sarete più fiduciosi e determinati nel far valere le vostre idee, anche in ambito lavorativo. La chiave sarà rimanere focalizzati e non permettere agli altri di mettere in discussione le vostre scelte.

Capricorno – 6° posto. La settimana vi richiederà impegno e determinazione. Anche se la pressione sarà alta, saprete dimostrare il vostro valore con razionalità e concretezza. Attenzione però a non esagerare: il rischio è quello di somatizzare lo stress e di arrivare al fine settimana esausti. Affrontate subito ciò che vi pesa di più per evitare accumuli e tensioni inutili.

Potreste avere a che fare con visite mediche o test da superare, ma non lasciate che l’ansia prenda il sopravvento. In amore, la vostra indipendenza sarà preziosa, ma cercate di non escludere il partner dai vostri pensieri e progetti. Una serata tra amici o una breve gita potrebbe aiutarvi a ricaricare le batterie.

Ariete – 5° posto.

È tempo di mettersi in gioco con coraggio e spontaneità. Nuove opportunità si affacciano all’orizzonte, pronte a essere colte da chi avrà l’audacia di agire. Se siete single, avrete voglia di novità e di vivere esperienze stimolanti, ma potreste dover mettere temporaneamente da parte alcuni obiettivi personali per concentrarvi sulla sfera emotiva.

Sul lavoro, sarà fondamentale mantenere la calma, soprattutto se vi trovate in un ambiente particolarmente teso. I colleghi potrebbero essere più suscettibili e ogni parola andrà pesata. Usate la vostra naturale intraprendenza per trasformare le tensioni in stimoli positivi.

Scorpione – 4° posto. State entrando in una fase dinamica e piena di colori.

Dopo mesi complicati, ora vi sentite più vivi, più leggeri, più curiosi. Le giornate porteranno con sé entusiasmo e voglia di lasciarsi andare. Qualcuno di voi farà nuove conoscenze stimolanti, altri si dedicheranno con passione a un progetto che li appassiona.

Sul lavoro, non lasciatevi scoraggiare da chi sparla o da chi tenta di mettervi in cattiva luce: sapete bene quanto valete. In amore, l’energia sarà alta, ma attenzione a non farvi bloccare dalla timidezza. Una vacanza o anche solo un weekend lontano dalla routine potrebbe regalarvi un pieno di emozioni.

Pesci – 3° posto. La vostra timidezza lascerà spazio a un atteggiamento più aperto e disponibile verso il mondo. Sarete pronti ad accogliere nuove esperienze, anche grazie a un recupero dell'autostima che vi porterà a uscire dal guscio.

Chi è single potrebbe ritrovarsi a fantasticare su una persona conosciuta online: se il sentimento è sincero, è il momento di fare il primo passo.

Gli incontri saranno favoriti e non mancheranno flirt e momenti di leggerezza. Chi è in coppia potrà riscoprire il piacere della condivisione, magari progettando qualcosa insieme. Continuate su questa strada: avete tutte le carte in regola per vivere un’estate intensa e coinvolgente.

Sagittario – 2° posto. Una settimana da sfruttare al massimo. Le energie saranno alte, così come il vostro fascino e la capacità di convincere chi vi ascolta. Avrete voglia di divertirvi, di esprimervi con creatività e di circondarvi di persone che vi fanno stare bene.

Se dovete affrontare un cambiamento, è il momento giusto per agire senza paura.

Anche in amore, potreste ricevere conferme importanti. Se qualcuno vi invita a uscire o vi propone un’attività spensierata, non esitate ad accettare. Solo un consiglio: mantenete il controllo e non fatevi trascinare da eccessi di entusiasmo.

Vergine – 1° posto. Avete il vento a favore. Questa settimana sarà particolarmente favorevole per realizzare un sogno o portare avanti un obiettivo che vi sta a cuore. Ogni decisione sarà più facile, ogni ostacolo più superabile. Sentirete di poter gestire al meglio sia le relazioni che il lavoro, con lucidità e fiducia.

Le coppie dovranno fare attenzione a non alimentare incomprensioni nate da piccole insicurezze.

In ufficio, ignorate le provocazioni e concentratevi solo su ciò che vi fa crescere. La salute sarà in netta ripresa e anche l’umore migliorerà. Puntate in alto: se ci credete davvero, questa potrebbe essere la svolta che aspettavate.