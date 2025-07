L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 luglio 2025 analizza il livello di fortuna di ogni segno zodiacale, anticipando che l'Acquario sarà tra i più favoriti del periodo. Mentre questi ultimi ottengono il massimo punteggio nella classifica, al contrario l'Ariete si prepara ad affrontare una settimana poco brillante, con appena 2 trifogli portafortuna. Approfondiamo ora classifica e oroscopo.

Previsioni astrologiche settimanali 14-20 luglio 2025: male l'Ariete, bene i Pesci

☘️☘️ Ariete – Vi state trascinando dietro un accumulo di stanchezza che negli ultimi mesi è diventato pesante da sopportare.

Vi sentite fiacchi, svuotati, e questo stato rischia di riflettersi anche nella sfera lavorativa. Alcuni potrebbero notare un calo nella produttività o addirittura una flessione nelle entrate economiche. Non forzate la mano: ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, e concedetevi vere pause. Se qualcosa vi pesa troppo, valutate di rimandarla o di chiedere aiuto. Due anni difficili vi hanno messi alla prova, ed è comprensibile sentirsi provati. Questa estate dovreste dedicarla al riposo vero, limitando al minimo le incombenze e privilegiando ciò che vi rigenera. In amore, le coppie consolidate vivranno serate dolci e profonde, perfette per riscoprire l’intesa. Nuovi progetti potrebbero essere messi in cantiere, magari piccoli sogni che stanno finalmente prendendo forma.

Il consiglio? Prendete il sole, ma con moderazione.

☘️☘️☘️ Toro – Non tutti riusciranno a prendersi una pausa quest’estate, e ciò potrebbe generare frustrazione e nervosismo. Alcuni concluderanno le ferie e faranno ritorno a impegni che sembrano pesare più del solito. La settimana sarà contraddistinta da giornate altalenanti, tra momenti intensi e attimi in cui sembrerà tutto sfuggirvi di mano. In amore ci sarà qualche malumore da affrontare, specie se vi sentite trascurati o fraintesi. Se siete single e avete superato i 30, non scoraggiatevi: le dinamiche cambiano, ma l’amore può arrivare a ogni età. Sul fronte economico, bollette e mutuo continueranno a pesare, spingendovi a cercare soluzioni alternative per alleggerire il carico.

☘️☘️☘️ Gemelli – Vi trovate in un periodo in cui le spese sembrano superare di gran lunga le entrate, e questo può creare un senso di frustrazione. Il vostro spirito libero e dinamico fatica a rimanere imprigionato in una routine fatta di rinunce e sacrifici. Tuttavia, ci sarà una luce in fondo al tunnel. In settimana qualcosa potrebbe sorprendervi, magari una nuova conoscenza o un invito inaspettato. L’amore potrebbe far capolino, specialmente per chi è single: lasciatevi andare, senza troppe aspettative. Sul piano creativo, sarete ispirati: chi scrive, cucina o crea avrà modo di brillare e magari di monetizzare una passione. Buona complicità per le coppie mature e affiatate.

☘️☘️☘️ Cancro – Smettete di rimandare: il tempo corre veloce e non aspetta nessuno.

State attraversando un periodo in cui la fiducia vacilla, ma ciò non significa che debba andare tutto storto. Se l’amore non arriva, non significa che ci sia qualcosa di sbagliato in voi: a volte la vita ha i suoi tempi. Le giornate del weekend saranno ideali per rigenerarsi e fare chiarezza dentro di voi. Qualcuno vi ha deluso, ma non vale la pena rivangare ciò che è già stato: rialzatevi e continuate per la vostra strada con coraggio. I liberi professionisti vedranno i frutti delle proprie idee, grazie a un mix di determinazione e creatività. Cercate di essere più morbidi con i familiari e il partner: non è giusto scaricare su di loro ogni tensione.

☘️☘️☘️☘️ Leone – Settimana vivace, ma anche insidiosa.

Sarete attratti da nuove opportunità o da qualcuno che farà battere il cuore, ma occhio alle spese eccessive. In questo periodo le uscite superano le entrate, e lo stress potrebbe salire. Se il vostro impiego non vi appaga, forse è arrivato il momento di guardarsi intorno e valutare alternative. In amore sarà importante mantenere un equilibrio tra dare e ricevere: evitate atteggiamenti troppo rigidi o possessivi. Una vecchia fiamma potrebbe rifarsi viva, riaccendendo ricordi e magari anche desideri. Attenzione a ciò che condividete online: evitate di esporvi troppo, qualcuno potrebbe non vedere di buon occhio la vostra felicità.

☘️☘️☘️☘️ Vergine – Distrazione e stanchezza potrebbero rendervi più smemorati del solito.

Fate attenzione ai dettagli, e cercate di ridurre il carico mentale. È tempo di rallentare e concedersi momenti di relax al sole. Meglio evitare dispute legate a questioni economiche o ereditarie: non è il momento giusto per imbarcarsi in contese. Apritevi invece ai consigli, specialmente se provengono da persone sagge e obiettive. Chi lavora in proprio potrebbe notare un rallentamento nella produttività: potrebbe essere l’occasione giusta per rinnovarsi. Chi studia o ha un esame in vista, dovrà mantenere la calma e credere nelle proprie capacità. In amore, attrazioni improvvise per i single più audaci.

☘️☘️☘️☘️ Bilancia – La settimana richiederà maggiore attenzione alla salute: mal di testa o piccoli malanni legati al caldo saranno in agguato.

Evitate esposizioni prolungate al sole e prendetevi cura di voi stessi. Sarete in apprensione per una persona vicina, ma il vostro supporto sarà determinante. Non trascurate i vostri sogni, anche se in questo momento sembrano lontani: con la giusta motivazione, potrete raggiungere traguardi sorprendenti. Evitate le persone negative o pigre che bloccano le vostre ambizioni. Il fine settimana porterà tenerezza in coppia e la possibilità di partecipare a un evento speciale. Sorridete: qualcosa di bello vi attende.

☘️☘️☘️☘️ Scorpione – Settimana stimolante per chi lavora nel commercio, nella comunicazione o in ambiti creativi. Sarete più predisposti a socializzare e a creare nuovi contatti utili.

Chi sogna una svolta, dovrebbe approfittare di questa fase per seminare in vista dell’autunno. Attenzione però alla nostalgia: una persona del passato potrebbe tornare a farsi viva, riportando a galla vecchie emozioni. È tempo di lasciar andare ciò che è stato e guardare al presente con occhi nuovi. In amore, tra i più giovani potrebbe nascere qualcosa di appassionante e coinvolgente. Momenti leggeri, ma anche dolcemente sorprendenti.

☘️☘️☘️☘️☘️ Sagittario – Dopo un giugno altalenante, la nuova settimana porta con sé riflessioni e novità. Alcuni si sono già concessi una pausa, altri aspettano ancora di partire. In famiglia ci saranno movimenti importanti, anche legati alle dinamiche di coppia.

Se vi sentite poco considerati dal partner, non rinunciate al dialogo: è il momento di capire cosa vi manca davvero. Dedicate tempo alla lettura o a ricerche che torneranno utili nei mesi più freddi. Chi ha chiuso una relazione da poco è pronto a voltare pagina e ad aprire il cuore. Inviti e incontri non mancheranno: lasciate spazio alla leggerezza.

☘️☘️☘️☘️☘️ Capricorno – Settimana intensa, con un ritmo serrato e la necessità di recuperare eventuali ritardi. Qualcuno potrebbe intralciarvi i piani o mettere alla prova la vostra pazienza: reagite con lucidità. Nella vita quotidiana ci saranno imprevisti, forse un incontro curioso in un luogo banale, come al supermercato. Attenzione ai cali di energia, rimanete ben idratati e prediligete un’alimentazione sana e fresca.

Qualcuno potrebbe chiedervi un favore: valutate se ne vale davvero la pena. In amore, la situazione sarà altalenante ma recuperabile. L’importante sarà non isolarsi: uscite, respirate aria nuova e accogliete il cambiamento.

☘️☘️☘️☘️☘️ Pesci – In settimana dovrete affrontare una questione pratica o burocratica, forse legata a un pagamento, un documento o un contratto. Se potete, rimandate gli acquisti importanti ai prossimi mesi. In questi giorni potreste sentirvi più lenti o svogliati: recuperate leggendo, guardando film rilassanti o dedicandovi alle vostre passioni. Un evento speciale vi porterà un sorriso. In famiglia torna la serenità, grazie a un dialogo più aperto e costruttivo. Chi vive una relazione di lunga data sarà pronto a condividere un progetto comune che rafforzerà il legame.

☘️☘️☘️☘️☘️ Acquario – La settimana inizierà con un senso di leggerezza, ma verso il fine settimana alcune responsabilità torneranno a bussare alla porta. Avrete bisogno di una mano: cercate il supporto giusto, rispettando anche i limiti di chi vi è accanto. Nelle storie d’amore recenti sarà il momento della verità: alcuni confermeranno la relazione, altri sentiranno il bisogno di chiudere. In ogni caso, non passerete inosservati: il vostro fascino sarà potente. In arrivo spostamenti e vacanze per chi ha già programmato un viaggio. Unico consiglio: fate attenzione a possibili guasti, soprattutto se viaggiate in auto.